Air France-KLM Group: le compagnie aeree del Gruppo uniscono le forze per affrontare le sfide operative

Air France-KLM Group informa: “Nell’attuale contesto operativo dinamico e spesso imprevedibile, adattabilità e collaborazione sono essenziali. In Air France-KLM, le compagnie aeree del Gruppo stanno unendo le forze più che mai per affrontare le sfide operative, garantire la continuità operativa e costruire una resilienza a lungo termine. Dalla condivisione delle pilot resources all’implementazione di strumenti e sistemi comuni, le recenti iniziative evidenziano come la cooperazione tra le diverse entità stia diventando una risorsa strategica, che rafforza ciascuna compagnia aerea e il Gruppo nel suo complesso”.

“Quest’anno, e per la prima volta nella storia del Gruppo, i piloti Air France operano voli KLM tra Amsterdam e New York. I voli, che si svolgeranno dal 16 luglio al 26 ottobre 2025, saranno effettuati su aeromobili Boeing 777 di KLM e includeranno a bordo l’equipaggio di cabina di KLM (leggi anche qui). Questa soluzione mirata è stata progettata per aiutare KLM a gestire una carenza temporanea di equipaggi qualificati sui Boeing 777 durante il periodo di punta estivo.

L’iniziativa è stata sviluppata in soli tre mesi dalla Group Transformation Division in collaborazione con i team di entrambe le compagnie aeree. Circa 200 dipendenti, in rappresentanza di un’ampia gamma di funzioni lavorative, tra cui flight operations, safety, maintenance, ground handling, IT, human resources and legal affairs, si sono uniti per portare a termine questo progetto in tempi record. Tra gli elementi chiave figurano l’ottenimento dell’autorizzazione normativa dalle autorità olandesi e francesi, l’allineamento con i pilot and cabin crew unions, l’adattamento della documentazione operativa, l’integrazione dei sistemi IT, la definizione di protocolli congiunti e l’avvio di corsi di formazione dedicati. La rapidità e la precisione con cui il progetto è stato portato a termine sottolineano la capacità del Gruppo per un’esecuzione agile e interfunzionale.

Questo spirito di cooperazione è visibile anche in altre aree operative. Per mantenere la continuità dei voli e proteggere gli slot aeroportuali, KLM Cityhopper si affiderà a Hop! per operare tre Embraer E190 per tre stagioni a partire dalla programmazione invernale 2025. Nel frattempo, Hop! opera già sulla rotta Nantes-Amsterdam, offrendo un quadro operativo pronto all’uso che può essere adattato per supportare esigenze più ampie.

Nel frattempo, mentre KLM si prepara a introdurre il suo primo Airbus A350 nel 2026, è stata implementata una joint pilot training solution. A partire da settembre 2025, i piloti KLM con precedente esperienza su Airbus inizieranno a volare sugli A350 operati da Air France, sotto la guida di istruttori Air France. Questa soluzione pratica consente ai piloti di acquisire le qualifiche richieste, supportando al contempo le operazioni in corso a livello di Gruppo”, prosegue Air France-KLM.

“Oltre alle crew resources, il Gruppo sta anche sfruttando le sinergie attraverso strumenti e piattaforme digitali condivisi. Un nuovo joint flight dispatch system è in fase di implementazione tra Air France, KLM e Transavia, insieme a una shared internal information platform for flight schedules and operational updates. Questi strumenti condivisi promuovono la coerenza, riducono le duplicazioni e migliorano la reattività durante le operazioni irregolari, il tutto consentendo significative economie di scala.

Parallelamente, l’utilizzo del SARA FDM (Flight Data Monitoring) flight analysis tool in Air France, KLM, Transavia e Hop! consente al Gruppo di consolidare i flight safety data e di sviluppare dashboard comuni. Questo allineamento rafforza l’analisi e la prevenzione dei rischi, contribuendo a un ambiente operativo più sicuro per tutti i vettori.

Insieme, questi progetti riflettono un approccio pragmatico e mirato: progettare soluzioni efficienti, replicabili e adattate alle realtà operative. Segnalano inoltre una forza più ampia all’interno del Gruppo, espandendo un modello di collaborazione esistente che sfrutta le complementarietà interne e la responsabilità condivisa”, continua Air France-KLM Group.

“Con la continua evoluzione del settore dell’aviazione, queste sinergie consentono ad Air France-KLM di rispondere con agilità e sicurezza. Mettendo in comune le competenze, riallocando le risorse quando necessario e investendo in sistemi comuni, il Gruppo rafforza ciascuna delle sue compagnie aeree, migliorando al contempo le performance collettive. In ogni ambito operativo, queste iniziative confermano una chiara verità: come Gruppo, Air France-KLM è più forte della somma delle sue parti”, conclude Air France-KLM Group.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)