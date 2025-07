Air Canada annuncia i risultati finanziari del secondo trimestre 2025

Air Canada ha annunciato i risultati finanziari del secondo trimestre 2025.

“I risultati di Air Canada nel secondo trimestre 2025 mettono in luce i numerosi punti di forza della compagnia aerea in un contesto difficile. Abbiamo generato operating revenues superiori a 5,6 miliardi di dollari, in aumento di 113 milioni di dollari rispetto all’anno precedente. L’operating income è stato di 418 milioni di dollari, con un margine operativo del 7,4%, e l’adjusted EBITDA è stato di 909 milioni di dollari, con un adjusted EBITDA margin del 16,1%. Dal punto di vista operativo abbiamo avuto un’eccellente primavera, guidando tutti i principali vettori nordamericani in termini di puntualità sia a maggio che a giugno, a cui si sono aggiunti forti miglioramenti nei punteggi del servizio clienti. Siamo rimasti disciplinati e coerenti nell’esecuzione di un piano a lungo termine radicato nella comprovata strategia commerciale di Air Canada, pur affrontando l’incertezza macroeconomica e le tensioni geopolitiche. Abbiamo reindirizzato strategicamente la capacità verso mercati ad alta domanda e catturato la domanda di servizi premium, sfruttando l’ampiezza e la forza della nostra rete globale. I nostri risultati sono stati ulteriormente sostenuti dalle ottime performance di Air Canada Cargo, Air Canada Vacations e Aeroplan, ciascuna un pilastro fondamentale del diversified business”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“La nostra offerta di prodotti distintiva e la dedizione incrollabile dei nostri dipendenti sono stati premiati agli Skytrax World Airline Awards. Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come la migliore compagnia aerea del Nord America e come l’unico vettore nordamericano tra i primi 20 al mondo. Inoltre, abbiamo ricevuto ulteriori riconoscimenti, tra cui il premio per il miglior equipaggio di cabina sia in Canada che in Nord America. Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ai nostri dipendenti per il loro impegno verso l’eccellenza e la professionalità nel trasportare in sicurezza i nostri 11,6 milioni di clienti in questo trimestre, con cura e classe”, prosegue Michael Rousseau.

“Un pilastro fondamentale della nostra strategia è la creazione di valore per i nostri azionisti attraverso efficaci programmi di allocazione del capitale. Sulla base del successo del ripristino nel 2024 del nostro programma di acquisto di azioni ordinarie, abbiamo completato un’offerta pubblica di acquisto di 500 milioni di dollari durante il trimestre, acquistando 26,6 milioni di azioni da annullare. Da allora, abbiamo anche rimborsato integralmente le nostre obbligazioni convertibili in contanti alla scadenza di luglio. Guardando al futuro, siamo entusiasti delle prossime aggiunte alla nostra flotta e delle opportunità che offriranno. La nostra fiducia nelle prospettive di business rimane solida e confermiamo la nostra guidance finanziaria per l’intero anno 2025”, conclude Michael Rousseau.

Second Quarter 2025 Financial Results

Operating revenues: $5,632 miliardi.

Operating expenses: $5,214 miliardi.

Operating income pari a $418 milioni, con operating margin del 7,4%: adjusted EBITDA pari a $909 milioni, con adjusted EBITDA margin del 16,1%.

Adjusted pre-tax income pari a $300 milioni.

Net income pari a $186 milioni, diluted earnings per share di $0,51.

Adjusted net income pari a $207 milioni, adjusted earnings per diluted share di $0,60.

Net cash flows from operating activities di $895 milioni, free cash flow di $183 milioni.

Per il terzo trimestre 2025, Air Canada prevede di aumentare la sua ASM capacity tra il 3,25% e il 3,75% rispetto allo stesso trimestre del 2024.

Per l’intero anno 2025, Air Canada ribadisce la sua guidance fornita l’8 maggio 2025 e aggiorna alcune ipotesi:

Adjusted EBITDA: da $3,2 miliardi a $3,6 miliardi.

ASM capacity: incremento da 1% a 3% rispetto al 2024.

Free cash flow: Break even +/- $200 milioni.

