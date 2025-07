JetBlue riporta i risultati finanziari del secondo trimestre 2025

JetBlue Airways Corporation ha presentato i risultati finanziari per il secondo trimestre 2025, insieme a un aggiornamento su JetForward, il piano di trasformazione pluriennale della compagnia.

“Abbiamo concluso la prima metà del 2025 con progressi significativi su JetForward”, ha dichiarato Joanna Geraghty, JetBlue chief executive officer. “Gli investimenti operativi hanno portato a significativi miglioramenti dell’affidabilità, con una puntualità in aumento di tre punti rispetto all’anno precedente. Anche la soddisfazione dei clienti è aumentata considerevolmente nella prima metà dell’anno e il Net Promoter Score di JetBlue è aumentato di due cifre. Nonostante un contesto economico incerto, abbiamo raggiunto o superato i nostri obiettivi finanziari, registrando un modesto operating profit per il trimestre. Lo slancio che abbiamo costruito dal lancio della nostra strategia pluriennale la scorsa estate rafforza la nostra convinzione che JetForward sia il piano giusto per riportare JetBlue a una redditività sostenibile”.

“La domanda di viaggi aerei è migliorata con l’avanzare del trimestre, con un conseguente aumento significativo delle prenotazioni entro 14 giorni dalla partenza, così come nei periodi di punta”, ha dichiarato Marty St. George, JetBlue president. “Siamo incoraggiati nel vedere che questo slancio si protrarrà fino a luglio e siamo ottimisti sul fatto che la domanda continuerà a migliorare fino alla fine dell’anno”.

“A maggio abbiamo segnato un’altra pietra miliare significativa per JetForward, presentando Blue Sky, una collaborazione con United progettata per offrire chiari vantaggi ai clienti”, ha proseguito St. George. “Riteniamo che Blue Sky consentirà a ciascuna compagnia aerea di offrire ai propri clienti l’accesso a centinaia di nuovi voli e destinazioni attraverso un traditional interline agreement, con l’opportunità di accumulare e riscattare punti fedeltà e miglia sulle rispettive reti. United ha accettato di trasferire la distribuzione di non-flight ancillaries, come hotel, auto a noleggio e altro ancora, alla nostra travel products subsidiary Paisly, accelerando la crescita ad alto margine di Paisly”.

“Si prevede che Blue Sky contribuirà con 50 milioni di dollari in più di incremental EBIT rispetto a quanto inizialmente previsto per la partnership, accelerando JetForward. Stiamo ricalibrando l’intera gamma di programmi e ora prevediamo un EBIT benefit compreso tra 850 e 950 milioni di dollari entro la fine del 2027, in aumento rispetto agli 800-900 milioni di dollari precedentemente previsti”, afferma JetBlue.

Risultati finanziari del secondo trimestre 2025

Net loss per il secondo trimestre 2025, secondo GAAP, pari a 74 milioni di dollari, pari a (0,21) dollari per azione. Non-GAAP adjusted net loss per il secondo trimestre 2025 pari a 58 milioni di dollari o (0,16) dollari per azione.

Second quarter 2025 system capacity in calo dell’1,5% su base annua.

Operating revenue pari a 2,4 miliardi di dollari per il secondo trimestre 2025, in calo del 3,0% su base annua.

Operating expense pari a 2,4 miliardi di dollari per il secondo trimestre 2025, in calo dello 0,9% su base annua.

Operating expense, esclusi gli special items, per il secondo trimestre 2025 pari a 2,3 miliardi di dollari, in calo dell’1,9% su base annua.

Operating margin dello 0,3% per il secondo trimestre 2025.

Adjusted operating margin dell’1,3% per il secondo trimestre 2025.

“Siamo ottimisti sul fatto che il contesto della domanda stia cambiando”, ha affermato St. George. “Nelle prime settimane di luglio, abbiamo assistito al proseguimento della solidità del secondo trimestre e siamo incoraggiati da questo slancio sostenuto”.

Ursula Hurley, Chief Financial Officer, ha aggiunto: “Con il miglioramento della domanda, rimaniamo concentrati sulla gestione dei costi. Per l’intero anno, stiamo ripristinando la nostra initial unit cost guidance, confermata all’inizio dell’anno, nonostante una capacità inferiore di un punto e mezzo rispetto alla guidance iniziale, a dimostrazione dei benefici dei nostri solidi programmi operativi e di riduzione dei costi”.

