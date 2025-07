Boeing riporta i risultati del secondo trimestre 2025

The Boeing Company ha registrato second quarter revenue pari a 22,7 miliardi di dollari, con una GAAP loss per share di (0,92 dollari) e una core loss per share (non-GAAP) di (1,24 dollari). L’azienda ha registrato un operating cash flow di 0,2 miliardi di dollari e un free cash flow (non-GAAP) di (0,2) miliardi di dollari. I risultati riflettono principalmente il miglioramento delle prestazioni operative e del volume delle consegne commerciali.

“I nostri cambiamenti fondamentali per rafforzare la sicurezza e la qualità stanno producendo risultati migliori, mentre stabilizziamo le nostre operazioni e forniamo aerei, prodotti e servizi di qualità superiore ai nostri clienti”, ha affermato Kelly Ortberg, Boeing president and chief executive officer. “Guardando alla seconda metà dell’anno, restiamo concentrati sul ripristino della fiducia e sul continuo progresso nella nostra ripresa, operando in un contesto globale dinamico”.

L’operating cash flow è stato di 0,2 miliardi di dollari nel trimestre, riflettendo maggiori consegne commerciali e tempistiche del capitale circolante.

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontavano a 23,0 miliardi di dollari, rispetto ai 23,7 miliardi di dollari di inizio trimestre, principalmente a causa del rimborso del debito e del free cash flow usage nel trimestre. Il debito era di 53,3 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 53,6 miliardi di dollari di inizio trimestre a causa del rimborso del debito in scadenza. La società mantiene accesso a linee di credito per 10 miliardi di dollari, che rimangono inutilizzate.

Il total company backlog a fine trimestre era di 619 miliardi di dollari.

I ricavi di Commercial Airplanes nel secondo trimestre, pari a 10,9 miliardi di dollari, e il margine operativo del (5,1%) riflettono principalmente l’aumento delle consegne. Il programma 737 ha aumentato il production rate a 38 aerei al mese nel trimestre e prevede di stabilizzarsi a tale ritmo prima di richiedere l’approvazione per aumentare a 42 al mese entro la fine dell’anno. Il 787 program production rate è ora di sette aerei al mese. Commercial Airplanes ha registrato 455 ordini netti nel trimestre, inclusi 120 787 e 30 777-9 per Qatar Airways, 32 787-10 per British Airways. Commercial Airplanes ha consegnato 150 aerei durante il trimestre e il backlog includeva oltre 5.900 aerei per un valore di 522 miliardi di dollari.

Il fatturato nel secondo trimestre di Defense, Space & Security è stato di 6,6 miliardi di dollari. Il margine operativo nel secondo trimestre dell’1,7% riflette la stabilizzazione delle performance operative. Durante il trimestre, Defense, Space & Security si è aggiudicata un appalto dall’U.S. Air Force per la costruzione di quattro T-7A Red Hawk production representative aircraft e ha avviato i ground testing del primo MQ-25 Stingray per la U.S. Navy. Il backlog di Defense, Space & Security è cresciuto a 74 miliardi di dollari, con il 22% rappresentato da ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Il fatturato di Global Services nel secondo trimestre è stato di 5,3 miliardi di dollari. Il margine operativo del 19,9% riflette performance e mix favorevoli. Nel trimestre, Global Services ha completato la vendita della sua maintenance, repair and overhaul facility a Gatwick Airport e si è aggiudicata un contratto per la fornitura di P-8A aircraft training systems and support alla Republic of Korea Navy.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)