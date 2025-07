L’Aeroporto di Bologna attiva la chat di WhatsApp per offrire informazioni sempre aggiornate

L’Aeroporto di Bologna informa: “L’assistenza clienti di Aeroporto di Bologna si arricchisce con l’attivazione del nuovo servizio informazioni su WhatsApp.

Collegandosi al link dedicato o registrando il numero +39 051 6479615 sul proprio dispositivo mobile, da oggi i passeggeri che necessitano di informazioni o supporto sui servizi aeroportuali possono dialogare in chat, tramite l’app WhatsApp, con il team del Customer Care del Marconi.

Il servizio con operatori è disponibile 7 giorni su 7, con orario continuato dalle 9:00 alle 17:00, mentre le risposte automatiche del chatbot basato sull’intelligenza artificiale sono disponibili 24 ore su 24.

Questo nuovo canale rappresenta un’estensione naturale del servizio chatbot attivo da tempo sul canale Messenger di Aeroporto di Bologna, ma con un significativo rafforzamento della presenza umana, per offrire risposte puntuali e personalizzate alle esigenze di chi richiede informazioni”.

“Il progetto rientra nel più ampio Piano di innovazione di Aeroporto di Bologna, che mira a semplificare l’esperienza della clientela dello scalo e a garantire un’assistenza multicanale, personalizzata e accessibile ovunque.

I valori che guidano la società – Innovazione, Centralità della Persona, Spirito di Squadra e Responsabilità – si riflettono anche in questa iniziativa, pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più connesso che utilizza i dispositivi mobili ma non solo”, prosegue l’Aeroporto di Bologna.

“Il nuovo canale WhatsApp è raggiungibile anche dal sito web del Marconi, pagina dei “Contatti” e dalla sezione dei “Voli in tempo reale”, tramite l’icona di WhatsApp affiancata a quella di Messenger. Disponibile anche dall’app “BLQ Bologna Airport”.

Gli utenti dell’Aeroporto di Bologna possono quindi ricevere assistenza su una molteplicità di canali: WhatsApp, Messenger, telefono (+39 051 6479615) ed email info@bologna- airport.it scegliendo liberamente il canale più comodo, immediato e coerente con le proprie abitudini. Un vero ecosistema di contatto integrato, pensato per garantire supporto continuo e personalizzato ai passeggeri, ovunque si trovino”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)