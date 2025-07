Etihad Airways e Azul Brazilian Airlines lanciano una Loyalty Partnership

Etihad Airways e Azul Brazilian Airlines hanno siglato un requent flyer partnership agreement. L’accordo consente ai membri di Etihad Guest e dell’Azul Fidelidade programme di accumulare e riscattare le rispettive miglia fedeltà su entrambe le compagnie aeree.

“I membri Etihad Guest possono riscattare le proprie miglia su voli, soggiorni in hotel e vacanze in tutto il mondo, oppure acquistare una varietà di prodotti dall’Etihad Guest Reward Shop. Le Azul Fidelidade member miles possono essere spese per soggiorni in hotel, noleggio auto, prodotti e servizi presso Azul Fidelidade Shopping“, afferma Etihad Airways.

Mark Potter, Managing Director Etihad Guest, ha dichiarato: “La firma di questo frequent flyer agreement con Azul Brazilian Airlines è entusiasmante e significativa per Etihad Guest. La partnership apre le porte dell’impressionante network di Azul ai nostri membri, che potranno così essere premiati per le loro avventure di viaggio, offrendo loro più modi per accumulare e riscattare le proprie miglia esplorando destinazioni in tutto il continente americano. Non vediamo l’ora di accogliere i membri di Azul Fidelidade a bordo di Etihad Airways, dimostrando la nostra inconfondibile ospitalità emiratina e offrendo loro la possibilità di accumulare o riscattare le proprie miglia quando scelgono di viaggiare attraverso la nostra rete globale in rapida espansione, portando anche più persone nella nostra sede di Abu Dhabi”.

“La partnership trasforma il modo in cui i membri esplorano il Sud America. I membri Etihad Guest possono ora utilizzare le loro miglia per scoprire le capitali culturali del Brasile, dalle vivaci strade di San Paolo al fascino coloniale di Salvador e alle spiagge di Recife. L’accordo sblocca anche le rotte di Azul verso destinazioni popolari come Fort Lauderdale, Orlando e Curacao, creando nuove possibilità per i viaggi successivi in tutto il continente americano.

Per i membri Azul Fidelidade, la partnership apre le porte alla rete in rapida espansione di Etihad. I membri possono accumulare miglia esplorando le destinazioni emergenti dell’Asia, tra cui le spiagge incontaminate di Krabi, i vivaci mercati notturni di Phnom Penh o la vivace energia di Taipei”, prosegue Etihad Airways.

Cristina Yoshida, Director of Azul Fidelidade, Azul Brazilian Airlines, ha commentato: “Siamo entusiasti di aprire le porte ai nostri clienti per esplorare le straordinarie destinazioni offerte da Etihad Airways in Medio Oriente e Asia, accogliendo al contempo nuovi membri desiderosi di scoprire il Brasile. Questa partnership rafforza l’impegno di Azul nell’offrire maggiori vantaggi globali in collaborazione con compagnie riconosciute per l’eccellenza nel servizio e nell’esperienza cliente”.

“La partnership si inserisce nel contesto della continua espansione dei network di entrambe le compagnie aeree. Etihad ha recentemente annunciato 27 nuove destinazioni per il 2025, espandendo la rete a oltre 100 destinazioni in tutto il mondo, mentre Azul mantiene il più grande network domestico del Brasile con oltre 137 destinazioni”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)