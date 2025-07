NetJets fornisce ai piloti Safety Analytics all’avanguardia con FlightPulse®

Riconosciuta a livello mondiale per la sua attenzione alla sicurezza, NetJets, global private aviation leader, ha annunciato l’adozione di FlightPulse® di GE Aerospace per tutte le sue operazioni negli Stati Uniti e in Europa, fornendo ai piloti dati per aumentare safety and efficiency dal decollo all’atterraggio.

“FlightPulse® fornirà agli oltre 4.400 piloti di NetJets in tutto il mondo flight data sicuri e consolidati per prendere decisioni informate su risk management, aircraft functionality and fuel e sulle proprie performance, promuovendo un continuo miglioramento personale. NetJets è il primo private jet operator del suo genere ad adottare questa tecnologia, che prevede di iniziare a implementare entro la fine dell’anno”, afferma GE Aerospace.

“Nel mondo dell’aviazione, la sicurezza è fondamentale e sarà sempre la prima e massima priorità di NetJets, parte integrante di ogni decisione che prendiamo”, ha dichiarato Adam Johnson, NetJets Chairman and CEO. “In qualità di leader del settore, è nostra responsabilità migliorare i nostri safety programs utilizzando strumenti all’avanguardia come FlightPulse® per continuare a offrire il miglior servizio possibile ai nostri clienti in tutto il mondo”.

“Progettato dai piloti, per i piloti, FlightPulse® è una fully configurable, modular Electronic Flight Bag (EFB) application. Mettendo importanti operational data direttamente nelle mani dei piloti, FlightPulse® consente loro di prendere decisioni più consapevoli, di effettuare una self-critique dei recenti flight profile e di confrontarsi con i propri colleghi. FlightPulse® offre integrated pre- and postflight modules che forniscono informazioni essenziali sulla sicurezza e la sostenibilità dei flight paths, aiutando i piloti a migliorare le proprie flying performance.

Come estensione del GE Aerospace Flight Operations Quality Assurance (FOQA) program, FlightPulse® consente agli operatori di fornire ai membri dell’equipaggio un feedback rapido sulle flight performance e informazioni per migliorare la sicurezza e supportare il processo decisionale. Ogni giorno, FlightPulse® elabora i dati di una media di 2,5 milioni di voli, fornendo ai piloti completi data-driven insights per supportare operazioni più sicure ed efficienti”, prosegue GE Aerospace.

“Siamo orgogliosi di collaborare con NetJets nell’adozione del software FlightPulse® di GE Aerospace per migliorare il processo decisionale dei piloti e le performance operative”, ha dichiarato Andrew Coleman, President and General Manager, GE Aerospace’s Software as a Service. “Questa collaborazione segna un traguardo significativo, ampliando la portata globale dei business jet pilots che utilizzano il nostro software. Insieme, stiamo contribuendo a promuovere l’innovazione e la sicurezza nell’aviazione, fornendo ai piloti data-driven insights fruibili per ottimizzare ogni volo”.

“Analogamente all’implementazione di FlightPulse®, NetJets è stato il primo shared ownership provider a istituire un FOQA program, rafforzando i safety margins. FlightPulse® è uno degli strumenti più recenti di NetJets a supporto del suo impegno costante per migliorare la sicurezza di piloti e passeggeri”, conclude GE Aerospace.

