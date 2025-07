Turkish Airlines conclude un accordo con DIB per il finanziamento degli Airbus A350

Turkish Airlines ha concluso con successo un’operazione di finanziamento innovativa per un aeromobile Airbus A350.

“Segnando una tappa strategica nella diversificazione del proprio portafoglio di finanziamenti, la compagnia di bandiera ha completato l’operazione in franchi svizzeri (CHF) attraverso una struttura di finanza islamica. Il leasing finanziario, strutturato secondo il modello Ijarah, è stato firmato con Dubai Islamic Bank (DIB), la prima banca islamica al mondo e la più grande degli Emirati Arabi Uniti. Frutto di quasi un anno di lavoro, questa operazione è il risultato di una stretta collaborazione tra Turkish Airlines e DIB, con l’obiettivo di integrare strumenti finanziari diversificati e riconosciuti a livello globale nella strategia di finanziamento della compagnia di bandiera.

Per celebrare la chiusura dell’accordo, Turkish Airlines ha organizzato una cerimonia di firma presso la sua sede centrale a Istanbul“, afferma Turkish Airlines.

Commentando l’accordo, il Prof. Ahmet Bolat,Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Questa operazione dimostra il nostro impegno verso l’innovazione finanziaria e il rafforzamento della nostra flotta, segnando al contempo un nuovo capitolo nella nostra collaborazione con istituzioni di primo piano negli Emirati Arabi Uniti e nell’intera regione del Golfo. Siamo lieti di aver portato a termine questo finanziamento strategico insieme a DIB e non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente questa partnership in futuro”.

Commentando l’operazione, il Dr. Adnan Chilwan, Chief Executive Office di DIB Group, ha dichiarato: “La forza di qualsiasi alleanza significativa risiede nell’ambizione condivisa, e questa collaborazione con Turkish Airlines ne è una chiara testimonianza. In qualità di detentrice del Guinness World Record per il maggior numero di Paesi serviti da una compagnia aerea, Turkish Airlines si distingue per scala, visione e leadership globale. Il fatto che abbia scelto, per la prima volta nella sua storia, la finanza islamica rappresenta una pietra miliare importante per il nostro settore, che siamo orgogliosi di contribuire a plasmare. Questa operazione non solo sostiene la crescita continua della compagnia aerea, ma rafforza anche la crescente rilevanza della finanza conforme alla Sharia nei mercati globali. Siamo onorati di essere partner in questo sviluppo storico per l’industria aeronautica del Paese, consolidando ulteriormente i profondi legami economici tra gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia”.

“Turkish Airlines continua a impegnarsi nello sviluppo di soluzioni di finanziamento innovative, sostenibili e inclusive a livello globale per sostenere la propria crescita strategica, rafforzando al contempo la sua leadership nell’industria aeronautica mondiale.

Questa operazione di successo rappresenta un’ulteriore tappa nella più ampia strategia della compagnia volta a diversificare le proprie fonti di finanziamento, un principio che Turkish Airlines ha sempre seguito e che le ha valso numerosi riconoscimenti nel settore finanziario nel corso degli anni. L’iniziativa mira anche a consolidare i rapporti con le istituzioni della regione del Golfo e a sostenere gli ambiziosi obiettivi di espansione della flotta entro il 2033, anno in cui la compagnia di bandiera celebrerà il suo centenario”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)