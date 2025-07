News Brevi – 30.07.2025

AIRBUS HELICOPTERS EVOLVE IL NORTH AMERICAN BLADE REPAIR HUB – Airbus informa: “L’affidabilità di ogni volo dipende dall’integrità dei suoi componenti. Presso il Blade Shop di Grand Prairie, Texas, Airbus garantisce la perfetta aeronavigabilità riparando in media 1.200 rotor blades all’anno per i clienti Airbus statunitensi e canadesi. Per soddisfare la crescente domanda, questo numero è destinato ad aumentare, supportato da una forza lavoro in crescita di quasi 40 tecnici altamente qualificati e da un’espansione fisica pianificata”. “Ogni fase del processo di riparazione delle pale è fondamentale”, afferma Bryan Nunez, Airbus Helicopters Blade Technician. “La precisione e l’attenzione ai dettagli sono ciò che rende la riparazione delle pale interessante”. “Il processo completo garantisce il ripristino completo dell’integrità di una pala, che si traduce direttamente in maggiore sicurezza, affidabilità operativa e riduzione dei tempi di fermo per i clienti. Questo include un’ispezione approfondita, uno smontaggio accurato, una rimozione precisa dei danni e una riparazione esperta, il tutto culminante nell’applicazione di primer, stucco e una finitura impeccabile. Ogni pala viene quindi sottoposta a equilibratura statica, con equilibratura dinamica eseguita presso strutture specializzate quando necessario. La fase finale è un’ispezione rigorosa, che garantisce che ogni riparazione soddisfi i più elevati standard di qualità e sicurezza, rendendo la pala pronta per la sua prossima missione”, prosegue Airbus. “I tecnici altamente qualificati che lavorano sulle pale fanno ampio affidamento sul loro senso del tatto. In alcuni casi, devono gestire tolleranze di un millimetro di spessore sulle pale. Quando si lavora nelle aree critiche della pala stessa, è necessario prestare la massima cura e attenzione per evitare di causare danni”, afferma Maria Aguirre, Senior Director of MRO at Airbus Helicopters in the U.S. “In genere, ci vogliono dai due ai tre anni perché un tecnico diventi pienamente competente e dai sei ai sette anni per diventare un esperto”. “Il Blade Shop non è solo un centro di eccellenza attuale, ma anche un pilastro dell’innovazione futura, offrendo percorsi di carriera dinamici all’interno di un’azienda aerospaziale leader a livello mondiale. Circa un terzo del personale ha circa 20 anni di esperienza, un terzo dai cinque ai 19 anni e un terzo meno di tre anni. Per migliorare ulteriormente la soddisfazione del cliente e l’efficienza operativa a livello regionale, è in corso un importante Blade Transformation Plan. L’obiettivo è potenziare le capacità di riparazione locali, incrementando i volumi di riparazione del 30%, con l’obiettivo finale di ridurre il Turn-Around-Time (TAT) del 50% entro il 2028. Questo investimento strategico include nuovi strumenti e il trasferimento del Blade Shop in un’area più ampia, ampliata del 50% rispetto all’attuale, che dovrebbe essere pienamente operativa entro la metà del 2026. Oltre all’ampliamento della superficie, gli investimenti per il futuro includono equipaggiamenti aggiornati e un nuovo digital planning software per ottimizzare il Work-In-Progress (WIP) management”, conclude Airbus.

AIR CANADA ESPANDE IL SUO LANDLINE LUXURY MOTORCOACH SERVICE – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato l’espansione del suo multi-modal Landline service, che consentirà ai clienti del Kingston Norman Rogers Airport di connettersi senza problemi con il suo global hub presso Toronto Pearson International Airport. Il nuovo luxury motorcoach service, con caratteristiche come ampi sedili in pelle e Wi-Fi veloce e gratuito, inizierà a operare il 23 settembre con due viaggi di andata e ritorno al giorno, opportunamente programmati per le coincidenze da e per i voli del worldwide network di Air Canada”. “Siamo lieti di ricollegare i clienti di Kingston e della regione circostante alla nostra rete globale. Questo è un esempio lampante delle nuove opportunità che la nostra crescente partnership con The Landline Company apre. I clienti che viaggiano tra Norman Rogers Airport e Toronto Pearson a bordo dei Landline premium motorcoaches godranno degli stessi vantaggi di chi effettua air-only connections, tra cui la comodità di un unico itinerario e through-tagged baggage in partenza da Kingston, la protezione in caso di interruzioni e le opportunità di guadagno con Aeroplan”, ha dichiarato Ranbir Singh, Director, Regional Airlines and Markets, Air Canada. “Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con Air Canada all’Ontario orientale”, ha dichiarato Nick Johnson, Vice President, Commercial at Landline. “Questo nuovo servizio di Air Canada consente ai Kingston travellers di prenotare senza problemi viaggi con uno scalo su aircanada.com da Kingston Airport (YGK) via Toronto Pearson verso Vancouver, Calgary, Edmonton, Halifax e centinaia di destinazioni Air Canada in tutto il mondo, proprio come farebbero con un tradizionale volo regionale in coincidenza”. “Air Canada e The Landline Company operano servizi intermodali da maggio 2024 tra Toronto Pearson e il John C. Munro Hamilton International Airport in Hamilton e il Region of Waterloo International Airport. Con l’espansione odierna, Landline offrirà anche due viaggi di andata e ritorno giornalieri per Toronto Pearson dal Kingston Norman Rogers Airport, nell’Ontario orientale”, conclude Air Canada.

EMIRATES FLIGHT CATERING AVVIA LA COSTRUZIONE DI UNA LAUNDRY FACILITY DA 160 MILIONI DI AED – Emirates Flight Catering ha inaugurato la costruzione di una nuova laundry facility da 160 milioni di AED (44 milioni di USD) presso il Dubai Investment Park, segnando un’importante espansione del suo laundry services arm, Linencraft. La decisione è stata presa in risposta alla crescente domanda negli hospitality, aviation and healthcare sectors degli UAE. “Il nuovo sito aumenterà la capacità operativa di Linencraft di oltre il 50%, consentendole di accogliere 40 nuovi hospitality clients e di creare 400 posti di lavoro diretti. Progettato appositamente per garantire scalabilità e resilienza, integra next-generation laundry equipment con un’automazione avanzata che migliora l’efficienza, riduce la movimentazione manuale e supporta una produzione costante di volumi elevati. La struttura è stata progettata con ridondanze integrate nei processi chiave per garantire la continuità operativa, anche durante i picchi di domanda. Allo stesso tempo, integra sistemi a risparmio energetico per ridurre al minimo l’impatto ambientale. L’espansione arriva in un momento cruciale per l’UAE commercial laundry sector. Con oltre 10.000 nuove camere d’albergo previste entro il 2027, importanti eventi internazionali all’orizzonte e l’espansione di Dubai Airport in corso, la domanda per large-scale laundry services è destinata a crescere notevolmente. Parallelamente, anche le esigenze per staff uniform and institutional laundry sono in costante crescita sia nel settore pubblico che in quello privato, alimentando ulteriormente la necessità di maggiore capacità e innovazione”, afferma Emirates. Shahreyar Nawabi, Chief Executive Officer of Emirates Flight Catering, ha dichiarato: “Linencraft è da tempo il punto di riferimento per qualità e affidabilità nell’UAE laundry sector. Questo audace investimento riflette sia le grandi opportunità che vediamo sul mercato sia la nostra determinazione a guidare il settore verso il futuro. Con questa struttura all’avanguardia, non stiamo solo aumentando la capacità, ma stiamo anche definendo nuovi standard attraverso tecnologie intelligenti e una forte attenzione alla sostenibilità”. La nuova struttura di Linencraft è stata realizzata da ASIA Prime, un’azienda leader negli Emirati Arabi Uniti nel settore delle costruzioni e dei contratti generali. Waddah Basmaji, Managing Director of Asia Prime General Contracting, ha dichiarato: “In Asia Prime, siamo immensamente orgogliosi di collaborare con Emirates Flight Catering per la nuova struttura di Linencraft. Il nostro obiettivo è garantire la completa soddisfazione di Emirates Flight Catering mantenendo i più alti standard in ogni fase del progetto”. “La nuova facility di Linencraft aggiungerà 150 tonnellate di capacità giornaliera alla sua rete esistente, che attualmente gestisce 280 tonnellate al giorno in quattro sedi. Includerà due modular hospitality bulk laundry units con una capacità complessiva di 142 tonnellate al giorno e un dedicated garment plant in grado di gestire oltre 28.000 capi al giorno. Linencraft, una consociata interamente controllata da EKFC, è il più grande fornitore di laundry services negli UAE. Con una base clienti di oltre 100 persone negli airline, hospitality, healthcare and institutional workwear sectors, l’azienda si avvale di un team dedicato di 1.300 dipendenti”, conclude Emirates.

QANTAS LANCIA UNA MAJOR INTERNATIONAL SALE – Qantas informa: “Qantas ha scontato 350.000 posti su quasi tutto il suo network internazionale nell’ambito di un’importante offerta di una settimana, che include la disponibilità durante i periodi di vacanze scolastiche. I clienti avranno accesso a voli scontati su oltre 30 rotte in Asia, Americhe, Regno Unito, Africa e Pacifico. I viaggiatori potranno risparmiare sui voli verso destinazioni popolari come Los Angeles, Dallas, Hong Kong, Tokyo, Londra, Singapore e Bali. I Qantas Frequent Flyer customers possono approfittare dell’offerta e guadagnare fino a 50.000 punti bonus prenotando con Qantas Hotels and Holidays entro lunedì 4 agosto. Questa offerta di punti bonus si aggiunge ai 3 punti standard per ogni dollaro speso che i soci guadagnano con la loro prenotazione”. Cam Wallace, CEO di Qantas International: “Sappiamo quanto i nostri clienti apprezzino le nostre offerte internazionali e siamo entusiasti di offrire fantastiche offerte su quasi tutta la nostra rete internazionale. Ciò che rende speciale questa offerta è la disponibilità durante le vacanze scolastiche, un aspetto che sappiamo essere molto apprezzato dalle famiglie. Che siate alla ricerca di una fuga tropicale a Bali, di esplorare Los Angeles e Dallas o di immergervi nella cultura di Hong Kong, qui troverete qualcosa per tutti i gusti”.

EMIRATES E IHG HOTELS & RESORTS FIRMANO UN MOU PER ESPLORARE COLLABORAZIONI, INCENTIVI E SUPPORTARE LE ESIGENZE DI VIAGGIO DELLE SMEs – Emirates informa: “Emirates e IHG Hotels & Resorts (IHG) hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per esplorare collaborazioni congiunte su programmi progettati per soddisfare le esigenze di viaggio delle Small and Medium Enterprises (SMEs) nei mercati globali. Alla cerimonia di firma hanno partecipato Nabil Sultan, Emirates Executive Vice President for Passenger Sales and Country Management; Matthew Jones, VP-USA, Emirates; Ashraf Baytam, Senior Manager Global Business Travel, Emirates; Ryan Plemmons, Vice President, Global Sales Strategy, IHG Hotels & Resorts. Insieme, Emirates e IHG esploreranno modi per raggiungere e coinvolgere le SMEs attraverso vantaggi a valore aggiunto e premi esclusivi per facilitare i viaggi d’affari. Il gruppo alberghiero offrirà incentivi di viaggio migliorati e una perfetta integrazione con il suo ampio portfolio di hotel e resort in tutto il mondo”. Alla cerimonia della firma era presente Nabil Sultan, Executive Vice President for Passenger Sales and Country Management, che ha commentato: “Dato che lo SME segment svolge un ruolo cruciale nel promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, Emirates si impegna a supportarle con soluzioni e proposte a valore aggiunto per soddisfare le loro esigenze di viaggio. Siamo lieti di collaborare con il gruppo alberghiero leader, IHG Hotels & Resorts, per esplorare programmi che saranno reciprocamente vantaggiosi per i nostri stimati clienti. Insieme puntiamo a estendere preziosi vantaggi ai nostri clienti dello SME sector, ampliando al contempo la nostra base clienti in questo segmento molto importante”. Mark Sergot, SVP, Global Sales, IHG Hotels & Resorts, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Emirates per ridefinire i business travel for Small and Medium Enterprises in tutto il mondo. Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno comune nell’offrire un valore eccezionale, esperienze senza interruzioni e premi esclusivi su misura per le esigenze specifiche delle SMEs. Combinando l’esperienza di IHG nel settore dell’ospitalità con la connettività globale di Emirates, stiamo aprendo nuove possibilità per potenziare le aziende e guidare la crescita nei mercati internazionali”.

ICAO: GLOAL SUMMIT A DURBAN PER ACCELERARE LO SVILUPPO DELL’AVIATION WORKFORCE – L’ICAO informa: “Per contribuire a rispondere all’urgente necessità di milioni di nuovi professionisti qualificati nell’aviation sector e per aprire i cieli ai giovani talenti di tutto il mondo, l’International Civil Aviation Organization (ICAO) e la South African Civil Aviation Authority (SACAA) riuniranno i leader mondiali dell’aviazione a Durban il mese prossimo per un vertice storico sulla forza lavoro nel settore dell’aviazione. Dal 12 al 14 agosto 2025, ICAO e SACAA ospiteranno congiuntamente il 3rd Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) Global Summit 2025 a Durban, Sudafrica. Fornirà una piattaforma globale per governi, industria, educatori, istituti di formazione e rappresentanti dei giovani per coordinare le azioni su una delle sfide più urgenti che l’aviazione internazionale si trova ad affrontare: sviluppare una forza lavoro qualificata, inclusiva e pronta per il futuro, al fine di sostenere la crescita e la resilienza a lungo termine del settore. Le previsioni dell’ICAO indicano che entro il 2037 sarà necessario reclutare oltre 665.000 tecnici di manutenzione aeronautica, 554.000 piloti, 922.000 membri dell’equipaggio di cabina e 106.000 controllori del traffico aereo. Queste cifre riflettono solo una parte della più ampia e crescente domanda di risorse umane nelle numerose professioni essenziali per il trasporto aereo. Il Sudafrica svolge un ruolo fondamentale nel continente africano con il Single African Air Transport Market (SAATM), un’iniziativa dell’African Union che mira a creare un unified air transport market in tutto il continente e che si prevede creerà quasi 600.000 posti di lavoro nella sola Africa. Questa direzione è fortemente sostenuta dal Ministro dei Trasporti del Sudafrica, l’Onorevole Barbara Creecy”. “Il Sudafrica, insieme ai suoi partner africani, si è sempre impegnato a garantire un futuro sicuro e protetto dell’aviazione, affrontando al contempo altre preoccupazioni globali come la creazione di posti di lavoro, il miglioramento delle infrastrutture e la tutela dell’ambiente”, ha affermato il Ministro Creecy. “Piattaforme come l’ICAO 2025 NGAP sono cruciali per un dialogo globale continuo sulle questioni aeronautiche, dove possiamo promuovere politiche che rispondano alle nostre sfide comuni”. Il summit riflette anche l’impegno del Sudafrica a svolgere un ruolo di leadership nell’aviazione internazionale, in particolare nel promuovere iniziative globali per lo sviluppo della forza lavoro. “Sono certa che il settore trarrà spunto da numerose riflessioni e raccomandazioni dalle varie deliberazioni del Summit NGAP 2025”, ha affermato Ms. Poppy Khoza, Director of Civil Aviation at SACAA. “Con il Sudafrica che è una voce di spicco in molte piattaforme ICAO su questioni aeronautiche globali, non vedo l’ora di ospitare nel nostro Paese diversi Stati membri e di vederli collaborare su alcune idee con le loro controparti sudafricane”. Con il tema “The Flight Plan for Future Aviation Talent: Innovate, Educate, Inspire – Building the Workforce for the Skies Ahead”, l’ICAO NGAP summit metterà in luce approcci innovativi alla formazione aeronautica, all’apprendimento basato sulla tecnologia e alla creazione di percorsi di carriera sostenibili, in particolare a sostegno dei giovani nei mercati aeronautici meno sviluppati ed emergenti. “Ogni Stato ha interesse ad assicurarsi i talenti necessari per un futuro sicuro e resiliente per l’aviazione civile internazionale. Ciò è particolarmente vitale per i giovani e le comunità in quelle parti del mondo in cui l’aviazione può rappresentare un potente catalizzatore per lo sviluppo sostenibile”, ha affermato Mr. Salvatore Sciacchitano, President of the ICAO Council. “L’ICAO ha reso lo sviluppo della forza lavoro nel settore dell’aviazione una priorità strategica globale e questo vertice sarà finalizzato all’attuazione della strategia che abbiamo sviluppato per rispondere a questa sfida”. “L’ICAO 2025 NGAP Summit contribuirà a garantire che nessuno Stato venga lasciato indietro nel beneficiare delle opportunità che l’aviazione può offrire”, ha dichiarato l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar. “L’ICAO sta collaborando con partner in tutto il mondo per costruire le infrastrutture, le capacità di formazione e le partnership educative necessarie per formare i professionisti dell’aviazione di domani, soprattutto nei paesi in cui l’investimento nelle persone può guidare una trasformazione più ampia”. I risultati dell’evento contribuiranno a orientare le deliberazioni della 42a sessione dell’Assemblea dell’ICAO di settembre, durante la quale gli Stati dovranno negoziare e concordare risoluzioni vincolanti su una varietà di argomenti correlati.

IATA DELINEA LE PRIORITA’ PER RAFFORZARE IL CONTRIBUTO DELL’AVIAZIONE ALLA CRESCITA IN AFRICA – IATA ha esortato i governi africani a dare priorità all’aviazione come catalizzatore per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la connettività e lo sviluppo sociale, migliorando la sicurezza, riducendo l’onere dei costi e risolvendo il problema dei fondi bloccati delle compagnie aeree. “Il settore dell’aviazione in Africa è un motore economico vitale, contribuendo al PIL per 75 miliardi di dollari e sostenendo 8,1 milioni di posti di lavoro. Si prevede che il mercato dell’aviazione del continente crescerà del 4,1% nei prossimi 20 anni, raddoppiando entro il 2044. Più importante della crescita del settore è l’impatto che un’industria aeronautica di successo ha sullo sviluppo sociale ed economico. Mentre i governi stabiliscono le priorità su come realizzare i propri programmi con risorse limitate, è fondamentale riconoscere che il sostegno all’aviazione sostiene l’occupazione, il commercio e il turismo”, ha affermato Somas Appavou, IATA’s Regional Director External Affairs, Africa. “IATA ha delineato tre priorità chiave per i governi africani. Migliorare l’aviation safety: sebbene la sicurezza in Africa sia migliorata, il safety rate del continente è inferiore alla media globale nell’implementazione degli ICAO Standards and Recommended Practices (SARPS). IATA chiede inoltre agli stati africani di rispettare lo standard globale dell’Allegato 13 dell’ICAO per la trasmissione tempestiva dei rapporti sugli incidenti. Dei 42 incidenti verificatisi in Africa tra il 2018 e il 2023, solo otto hanno visto la pubblicazione di un rapporto finale. IATA Operational Safety Audit (IOSA) e IATA Standard Safety Assessment (ISSA) sono strumenti per rafforzare le safety performance delle compagnie aeree, supportare un’efficace supervisione normativa e promuovere un risk-based approach all’operational safety. Ridurre tasse e oneri: le tasse e gli oneri sui viaggi aerei in Africa sono superiori del 15% rispetto alla media globale. Eliminare i fondi bloccati: le compagnie aeree non possono operare in un mercato se non sono in grado di rimpatriare i ricavi generati, garantiti da trattati internazionali e accordi bilaterali”, afferma IATA. “Queste sfide non sono nuove, ma risolverle è urgente. Ecco perché IATA ha lanciato l’iniziativa Focus Africa nel 2023, lavorando a stretto contatto con governi, industria e partner per lo sviluppo per apportare miglioramenti concreti in termini di sicurezza, accessibilità economica e connettività. L’aviazione non è un lusso. È un’ancora di salvezza economica e sociale. Focus Africa si propone di trasformare il potenziale in posti di lavoro, crescita e prosperità”, ha proseguito Appavou. “Il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) è un pilastro dell’impegno del settore verso l’azzeramento delle emissioni nette e si trova a metà della sua fase iniziale di rendicontazione volontaria (2024-2026). La rendicontazione obbligatoria inizierà nel 2027. Al 2025, 129 paesi partecipano a CORSIA, inclusi 20 stati africani. IATA esorta i governi africani a garantire il successo di CORSIA come unico meccanismo basato sul mercato e concordato a livello globale per affrontare le emissioni di CO2 dell’aviazione internazionale e a evitare di proporre un mosaico di imposte nazionali o regionali che conduca a un quadro politico globale frammentato, inefficiente e incoerente, compromettendo in ultima analisi il sistema”, conclude IATA.

EUROFIGHTER: LA FELSSIBILITA’ DEL TYPHOON E’ FONDAMENTALE – Jen Richley, Operational Factors Manager in Front-End Development at Eurofighter, esplora le capacità all’avanguardia del Typhoon. “Il Typhoon è progettato come velivolo multiruolo, il che significa che può passare da una missione all’altra senza soluzione di continuità. Che si tratti di superiorità aerea, dove è altamente efficace, di attacchi di precisione o di supporto aereo ravvicinato, il Typhoon offre agilità e precisione. Questa flessibilità lo rende un vero e proprio Swiss Army knife: ha gli strumenti per affrontare qualsiasi compito”, afferma Jen Richley. “L’interoperabilità rende concreta questa versatilità perché consente al Typhoon di operare come parte di una coalizione più ampia. Che si tratti di scambiare informazioni vitali con velivoli AWACS, di supportare le truppe di terra tramite i Joint Terminal Attack Controller (JTAC) o di adattarsi agli aggiornamenti in tempo reale, la sua capacità di condividere e agire sui dati è fondamentale. Questa flessibilità garantisce la possibilità di cambiare ruolo e collaborare senza soluzione di continuità. Storicamente, gli aerei sono stati progettati per svolgere ruoli singoli e specifici. Ad esempio, alcuni bombardieri erano dedicati agli attacchi, mentre altri erano adatti alla ricognizione o all’intercettazione. Tuttavia, ogni ruolo richiedeva una piattaforma separata, il che significava che le forze avevano bisogno di una flotta numerosa per raggiungere tutti gli obiettivi della missione. Il Typhoon non rientra in questo quadro. È un aereo multiruolo che è stato in grado di padroneggiare tutti i suoi ruoli, anziché limitarsi a essere competente in essi. Il suo design avanzato gli consente di adattarsi alle mutevoli esigenze delle missioni, mantenendo al contempo prestazioni ottimali in tutti i ruoli”, prosegue Jen Richley. “Esercitazioni come Pitch Black in Australia e le NATO Baltic air policing missions evidenziano l’adattabilità del Typhoon. La sua capacità di integrarsi con le forze alleate e di svolgere diversi ruoli consolida la sua reputazione di moltiplicatore di forza e di pietra angolare della coalition air power. La sua interoperabilità garantisce l’integrazione con le forze della coalizione, la condivisione dei dati e la presa di decisioni in tempo reale sulla base di un quadro operativo comune. Oggigiorno non bastano i propri sensori: servono i dati condivisi e il processo decisionale di tutti gli altri per fornire l’arma giusta al momento giusto”, conclude Jen Richley.