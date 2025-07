Etihad Airways accelera la crescita con consegne di aeromobili record

Etihad Airways ha raggiunto un traguardo significativo nel suo programma di espansione della flotta, con luglio 2025 che è diventato il mese più intenso per le consegne di aeromobili nei 22 anni di storia della compagnia aerea.

“Nel corso di luglio, Etihad ha preso in consegna cinque aeromobili, tra cui il suo A321LR inaugurale, due Boeing 787 Dreamliner, un Airbus A350-1000 e un Airbus A320.

Questo mese da record dimostra l’impegno della compagnia aerea verso una rapida crescita, mentre si impegna a raggiungere l’obiettivo di trasportare 38 milioni di passeggeri all’anno entro il 2030. I cinque aeromobili aumenteranno significativamente la capacità di Etihad sulla sua rete globale in espansione”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Luglio è stato un mese straordinario per Etihad Airways. La consegna di cinque aeromobili è il nostro programma di consegna più intenso fino ad oggi e dimostra il nostro ambizioso percorso di crescita. Questi aeromobili ci consentiranno di servire più destinazioni, offrire frequenze più elevate e le esperienze eccezionali che i nostri ospiti si aspettano sulla nostra rete”.

“Il delivery programme riflette l’approccio strategico di Etihad alla modernizzazione della flotta, con ogni tipo di aeromobile che soddisfa specifici network requirements. Il Boeing 787 Dreamliner supporterà le operazioni a lungo raggio verso destinazioni in Asia, Australia e Nord America, mentre l’Airbus A350-1000 aumenterà la capacità sulle rotte ad alta domanda.

Un momento particolarmente significativo delle consegne di luglio è stato il primo Airbus A321LR di Etihad, che rappresenta una pietra miliare in quanto primo aereo di questo tipo della compagnia aerea (leggi anche qui). Etihad ridefinisce nuovamente il concetto di lusso con una configurazione di cabina rivoluzionaria per le narrowbody operations di Etihad, con First Suite dedicate accanto a lie-flat Business seats, una novità assoluta per i narrowbody aircraft nella regione, e poltrone Economy migliorate con seatback entertainment, offrendo esperienze di volo premium sulle rotte a medio e corto raggio.

Le consegne portano la flotta totale di Etihad a 106 aeromobili. La compagnia aerea opera una delle flotte più giovani al mondo, con un’età media degli aeromobili di 8,7 anni, a supporto dell’efficienza operativa e di un’esperienza di volo migliorata”, prosegue Etihad Airways.

“Le consegne di aeromobili supportano l’espansione della rete recentemente annunciata da Etihad, che include 27 nuove destinazioni e un aumento delle frequenze sulle rotte esistenti. La compagnia aerea ha registrato una crescita notevole, trasportando oltre 20 milioni di passeggeri negli ultimi 12 mesi per la prima volta nella sua storia, raddoppiando il numero di passeggeri rispetto ai livelli del 2022.

Il programma di espansione della flotta di Etihad prosegue oltre luglio, con la previsione di consegna di altri 20 aeromobili all’anno nel corso del 2025 e del 2026.

Espandendo la sua flotta e la sua rete, Etihad Airways rafforza la posizione di Abu Dhabi come hub aeronautico globale e offre esperienze di viaggio senza pari a milioni di passeggeri in tutto il mondo”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)