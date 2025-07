Qatar Airways svela il suo global Winter Schedule, aumentando i voli verso oltre 15 destinazioni

Qatar Airways ha introdotto un aumento dei voli verso oltre 15 destinazioni globali per la stagione invernale di quest’anno.

“La compagnia aerea sta promuovendo la domanda dei suoi servizi per i viaggiatori di tutto il mondo e continua a offrire una scelta più ampia e una maggiore connettività attraverso il suo hub di Doha, il pluripremiato Hamad International Airport.

La Migliore Compagnia Aerea al Mondo, votata da Skytrax nel 2025 per la nona volta, ha anche annunciato la sua frequenza record per Londra. Qatar Airways offre fino a 10 voli giornalieri per Londra, la sua frequenza più alta di sempre, che si aggiunge ai due voli giornalieri di British Airways“, afferma Qatar Airways.

Il Direttore Commerciale di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “Qatar Airways sta assistendo a un costante aumento della domanda dei servizi a 5 stelle verso alcune delle destinazioni più importanti al mondo, in particolare Londra, Dublino, Città del Capo e San Paolo. Quest’inverno, in collaborazione con Qatar Airways, Virgin Australia lancerà voli da Melbourne a Doha, aumentando la capacità a tre voli giornalieri tra le due città. Qatar Airways riprenderà anche i servizi per Canberra, rafforzando il proprio impegno a migliorare i collegamenti tra l’Australia e il resto del mondo.

L’ultimo aumento della frequenza dei voli testimonia il nostro impegno costante e senza pari nel migliorare l’esperienza dei nostri passeggeri che transitano dal miglior aeroporto del Medio Oriente, il nostro hub, l’Hamad International Airport”.

“I passeggeri avranno una scelta più ampia quando viaggeranno con Qatar Airways quest’inverno:

Abu Dhabi: da 5 voli giornalieri a un massimo di 6

Berlino: da 18 voli settimanali a un massimo di 21

Città del Capo: da 10 voli settimanali a un massimo di 12

Casablanca: da quattro voli settimanali a cinque

Dublino: da 14 voli settimanali a 17

Francoforte: da 18 voli settimanali a 21

Johannesburg: da 14 voli settimanali a 18

Londra Heathrow: da otto voli giornalieri a un massimo di 10

Madrid: da 14 voli settimanali a 17

Maldive: da tre voli giornalieri a un massimo di quattro

Manchester: da 21 voli settimanali a un massimo di 24

Phuket: da tre voli giornalieri a quattro

San Paolo: da 14 voli settimanali a 18

Sharjah: da tre voli giornalieri a sette

Tokyo Narita: da 11 voli settimanali a 14

Toronto: da 5 voli settimanali a 7

La connettività globale della compagnia aerea è supportata dalla sua flotta diversificata di aeromobili recenti, che comprende 54 Boeing 777 dotati di Wi-Fi di bordo Starlink ad altissima velocità, gratuito per tutti i passeggeri. Qatar Airways è la prima compagnia aerea al mondo ad aver equipaggiato e messo in servizio oltre 50 aeromobili widebody con Starlink, nonché l’unico vettore nella regione MENA ad offrire questo servizio. I passeggeri delle cabine Premium ed Economy possono usufruire gratuitamente di una connessione Wi-Fi con velocità fino a 500 Mbps per aeromobile.

La compagnia aerea sta attualmente equipaggiando la sua flotta Airbus A350, con l’obiettivo di completare l’installazione di Starlink entro il prossimo anno”, prosegue Qatar Airways.

“Qatar Airways, punto di riferimento per l’eccellenza nel settore, rimane un leader di spicco nella connettività globale. La migliore compagnia aerea al mondo potenzia la propria rete anticipando continuamente le tendenze del mercato e l’evoluzione delle esigenze di viaggio verso le varie destinazioni, per soddisfare la propria comunità globale di viaggiatori sia di piacere che d’affari”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)