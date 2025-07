Nel primo semestre 2025 Volotea registra un Net Promoter Score (NPS) di 46,6 punti

Volotea informa: “Volotea prosegue il suo percorso di crescita e chiude il primo semestre dell’anno con un importante traguardo in termini di soddisfazione dei clienti: il Net Promoter Score (NPS) – l’indicatore utilizzato a livello globale per misurare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti – ha raggiunto i 46,6 punti, in crescita del 24,6% rispetto a giugno 2024, quando il valore si attestava a 37,4 punti. A trainare questo miglioramento sono i risultati ottenuti nei mercati chiave della compagnia, tra cui l’Italia, secondo mercato per la compagnia e dove l’NPS ha sfiorato i 50,9 punti, +19,5% rispetto allo scorso anno.

Il miglioramento dell’NPS è il risultato concreto dell’impegno di Volotea nel perfezionare ogni fase dell’esperienza di viaggio. A terra, la compagnia ha ottimizzato i processi aeroportuali, ampliato i servizi di auto-handling e migliorato le procedure di imbarco prioritario, riducendo i tempi di attesa. A bordo, il servizio si distingue per l’elevata professionalità degli equipaggi e per un comfort sempre maggiore: più spazio tra i sedili, poltrone reclinabili, attenzione ai dettagli e un ambiente piacevole grazie a musica, illuminazione e pulizia. Un insieme di fattori che rispecchia la volontà di Volotea di offrire uno standard superiore nel segmento low-cost”.

“Oltre ai risultati ottenuti attraverso i sondaggi post-volo, Volotea può contare su eccellenti performance anche sui principali siti di valutazione, come TripAdvisor e Trustpilot, dove è al primo posto nel ranking delle migliori compagnie aeree low-cost europee, con oltre 250.000 recensioni degli utenti. Gli aspetti più apprezzati sono il rapporto qualità-prezzo, il servizio clienti, i processi di check-in e imbarco, la pulizia della cabina dell’aereo, la comodità dei sedili e lo spazio per le gambe”, prosegue Volotea.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un’esperienza di volo accessibile ma di qualità, curando ogni dettaglio che può fare la differenza per i nostri passeggeri. Vedere che l’NPS ha raggiunto un valore così elevato nel primo semestre dell’anno è motivo di grande orgoglio e conferma che stiamo percorrendo la strada giusta”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Vogliamo chiudere il 2025 arrivando vicini ai 50 punti, un traguardo ambizioso che rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita in termini di soddisfazione del cliente. Siamo grati per la fiducia che i nostri passeggeri continuano a dimostrarci e continueremo a lavorare per migliorare i nostri standard di servizio, in volo e a terra”.

“L’NPS è uno strumento standard di benchmarking, utilizzato a livello globale e in differenti settori, per misurare la soddisfazione e la fedeltà del cliente. Il dato viene calcolato sulla base delle risposte a una domanda che viene fatta nel sondaggio post-volo sulla disponibilità dei clienti a consigliare l’azienda a un amico o a un conoscente e riflette l’esperienza complessiva dei passeggeri. Su una scala da 0 a 10, i clienti dichiarano la probabilità di raccomandare l’azienda. A seconda del voto espresso, i partecipanti al sondaggio vengono classificati in Promotori (9-10), Passivi (7-8) o Detrattori (0-6). L’NPS viene calcolato sottraendo la percentuale di Detrattori a quella dei Promotori. Nel settore aereo, si calcola che un buon punteggio medio di NPS si attesti attorno ai 25 punti.

Per 5 anni, Volotea è stata riconosciuta per le sue performance nell’industria aerea e dei viaggi: per due volte, ha ottenuto il titolo di “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost d’Europa” agli Skytrax World Airline Awards (2023 e 2024) – definiti dai media di tutto il mondo come “gli Oscar dell’industria dell’aviazione” – e in tre edizioni dei World Travel Awards, si aggiudicata il titolo di “Compagnia Aerea Low-Cost Leader in Europa” (2021, 2022 e 2024)”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)