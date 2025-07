IATA: la crescita della passenger demand rallenta al 2,6% a giugno

IATA ha pubblicato i dati relativi alla global passenger demand per giugno 2025.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 2,6% rispetto a giugno 2024. Anche la capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 3,4% su base annua. Il load factor a giugno è stato dell’84,5% (-0,6 punti percentuali rispetto a giugno 2024).

La domanda internazionale è aumentata del 3,2% rispetto a giugno 2024. La capacità è aumentata del 4,2% su base annua e il load factor è stato dell’84,4% (-0,8 punti percentuali rispetto a giugno 2024).

La domanda domestica è aumentata dell’1,6% rispetto a giugno 2024. La capacità è aumentata del 2,1% su base annua. Il load factor è stato dell’84,7% (-0,4 punti percentuali rispetto a giugno 2024).

“A giugno, la domanda di viaggi aerei è cresciuta del 2,6%. Si tratta di un ritmo inferiore rispetto ai mesi precedenti e riflette le interruzioni dovute al conflitto militare in Medio Oriente. Con una crescita della domanda inferiore all’espansione della capacità del 3,4%, i load factor sono scesi di 0,6 punti percentuali rispetto ai loro massimi storici. Tuttavia, attestandosi all’84,5% a livello globale, i load factor sono ancora molto solidi. Con una modesta crescita della capacità dell’1,8% visibile negli schedules di agosto, è improbabile che i load factor durante la Northern summer si discostino molto dai loro recenti massimi storici”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

La crescita degli international RPK ha raggiunto il 3,2% a giugno su base annua, ma il load factor è diminuito in tutte le regioni, poiché la crescita della capacità ha superato la domanda. Il calo più significativo della crescita dell’RPK da maggio si è registrato in Medio Oriente, dove il traffico internazionale ha subito una contrazione dello 0,4% su base annua, a causa del conflitto militare.

Le compagnie aeree dell’area Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda del 7,2% su base annua. La capacità è aumentata del 7,5% su base annua e il load factor si è attestato all’82,9% (-0,2 punti percentuali rispetto a giugno 2024).

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 2,8% su base annua. La capacità è aumentata del 3,3% su base annua e il load factor si è attestato all’87,4% (-0,4 punti percentuali rispetto a giugno 2024).

I vettori nordamericani hanno registrato un calo della domanda dello 0,3% su base annua. La capacità è aumentata del 2,2% su base annua e il load factor è stato dell’86,9% (-2,2 punti percentuali rispetto a giugno 2024).

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo della domanda dello 0,4% su base annua. La capacità è aumentata dell’1,1% su base annua e il load factor è stato del 78,7% (-1,2 punti percentuali rispetto a giugno 2024). Il conflitto militare ha avuto un impatto particolare sul traffico sulle rotte verso il Nord America (-7,0% su base annua) e l’Europa (-4,4% su base annua).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 9,3% su base annua. La capacità è aumentata dell’11,8% su base annua. Il load factor è stato dell’83,3% (-1,9 punti percentuali rispetto a giugno 2024).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un calo della domanda dello 0,3% su base annua. La capacità è aumentata dello 0,3% su base annua. Il load factor è stato del 74,6% (-0,5 punti percentuali rispetto a giugno 2024). Il calo del load factor in Africa potrebbe essere dovuto alla crescente concorrenza dei vettori europei e mediorientali.

Domestic Passenger Markets

I domestic RPK sono cresciuti dell’1,6% rispetto a giugno 2024 e il load factor è diminuito di 0,4 punti percentuali, attestandosi all’84,7%, a seguito di un’espansione della capacità del 2,1%. Il Brasile ha registrato la performance migliore, mentre il mercato domestico statunitense ha registrato una leggerissima espansione per la prima volta in quattro mesi.

(Ufficio Stampa IATA)