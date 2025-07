News Brevi – 31.07.2025

AEROPORTI DI PUGLIA OSPITA LA CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO ON CLOUD NINE + -Aeroporti di Puglia informa: “Si è tenuta oggi la Conferenza Finale del Progetto ON CLOUD NINE +. Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg IPA South Adriatic, ha rappresentato un’opportunità unica per condividere i progressi compiuti, le soluzioni innovative sviluppate e le preziose esperienze maturate lungo il percorso del progetto. La giornata si è aperta con un benvenuto da parte di Debora Ciliento, Assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Puglia, Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, e Marco Catamerò, Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, insieme a Claudio Polignano, Direttore dell’Autorità di Gestione Interreg IPA South Adriatic. I loro interventi hanno delineato la visione e gli obiettivi ambiziosi che guidano la Regione Puglia in termini di mobilità e trasporto aereo e che sono alla base anche del progetto ON CLOUD NINE+”. “Il progetto On Cloud Nine+ è importante perché punta ad accorciare le distanze con Albania e Montenegro e a costruire ponti internazionali”, ha dichiarato l’Assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento. “Con l’obiettivo di costruire una connettività aerea più sostenibile e inclusiva, interpreta la sostenibilità nella sua accezione più ampia: ambientale, sociale, economica e culturale. Aeroporti di Puglia e la Regione negli ultimi anni hanno affrontato la grande questione della sostenibilità ambientale del trasporto aereo e questo progetto ci permetterà di compiere ulteriori passi avanti insieme ad Albania e Montenegro, che potranno essere così sempre più vicine e connesse alla Puglia. “Non si può che essere felici dei risultati conseguiti dal progetto On Cloud Nine +”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Voglio ringraziare l’Assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, il dottor Claudio Polignano, Autorità di gestione Interreg, gli Aeroporti del Montenegro, l’Ente per l’Aviazione Civile di Albania, partner di progetto, e la struttura di Aeroporti di Puglia per la competenza e l’attenzione con la quale hanno seguito tutte le fasi del progetto, affrontando temi di grande attualità per il trasporto aereo. L’advance mobility, l’innovazione, la sostenibilità rappresentano le nuove sfide per il trasporto aereo che dobbiamo svincolare da una visione che a breve non sarà più attuale rispetto alle nuove esigenze di trasporto. Lo scambio di esperienze, la condivisione di soluzioni innovative per affrontare nel miglior modo i cambiamenti imposti da tecnologie più avanzate in materia di sostenibilità e digitalizzazione che avranno un forte impatto sulla ‘passenger experience’, rappresentano un passaggio obbligato rispetto a quelli che diventeranno fattori abilitanti del nuovo modello di trasporto aereo. Vorrei, però, sottolineare un altro aspetto legato indissolubilmente a questo come ad altri progetti simili che da sempre vedono in prima fila Aeroporti di Puglia: la rete di rapporti umani e il rafforzarsi di quel senso di “comunità” che grazie a queste iniziative si creano con i colleghi degli aeroporti di Paesi a noi vicini, non solo geograficamente, ma per storia, cultura, e tradizioni. Un percorso, fatto di innovazione, amicizia e sviluppo che affonda le radici nel passato che intendiamo rendere ancora più concreto anche nei prossimi anni per garantire sviluppo sostenibile alle nuove generazioni”.

I VERTICI ENAC INCONTRANO IL NEO DIRETTORE STANDARD DI VOLO EASA FRANCESCO GAETANI – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il DG Enac Alexander D’Orsogna, hanno incontrato oggi, nella sede dell’Ente, il nuovo Direttore Standard di Volo EASA, Francesco Gaetani, rinnovandogli, a nome di tutto l’Ente, le più sentite congratulazioni per il prestigioso incarico, che rende merito alla sua consolidata e riconosciuta competenza nel settore. La nomina di Francesco Gaetani, primo italiano a entrare nel Board dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, conferma il ruolo di spicco dell’aviazione civile italiana in seno alla comunità internazionale. Quello avvenuto oggi, è un primo incontro che rafforza ulteriormente l’importante legame tra l’Enac e l’EASA e, in particolare, con il Segretario Esecutivo Florian Guillermet e con il Direttore Standard di Volo. Hanno preso parte all’incontro anche il VDG Enac Fabio Nicolai, il Vice Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica Salvatore Mineo e il Direttore Spazio Aereo Luca Valerio Falessi”.

I VERTICI ENAC INCONTRANO ENI E UNICEB – Si è svolta oggi, 31 luglio, a Roma, una prima riunione Enac – Uniceb – Eni volta a favorire prospettive di cooperazione per incrementare la capacità produttiva nazionale di carburanti avio sostenibili (SAF). Il meeting, presieduto dal Presidente Pierluigi Di Palma e dal DG Enac Alexander D’Orsogna, rientra in un più ampio percorso sviluppato dall’Ente per contribuire alla decarbonizzazione del trasporto aereo tramite l’utilizzo dei carburanti sostenibili, e di immediato impiego, che potranno essere prodotti, in futuro, anche dagli scarti della filiera zootecnica. L’aumento della disponibilità di tale tipologia di carburante è un fattore chiave per lo sviluppo sostenibile del settore. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “L’incontro odierno nasce per sviluppare una piattaforma di dialogo tra Istituzioni e stakeholder e per definire un progetto concreto da condividere con l’Autorità politica, che ha accolto favorevolmente la policy Enac di implementazione dei SAF. In linea con i target di zero emissioni nette definiti a livello UE, l’Ente continua a elaborare soluzioni pragmatiche per consolidare la riconciliazione del settore con l’ambiente: facendo sistema, accelereremo la transizione green e l’efficientamento energetico”. Il Direttore Generale Alexander D’Orsogna: “Il commitment di Enac è quello di porsi quale soggetto facilitatore di un progetto pionieristico che rientra appieno nel suo DNA, in quanto Autorità che crede in un futuro fatto di innovazione e sostenibilità. Promuovendo la ricerca industriale e coinvolgendo player come Eni e Uniceb, l’implementazione dei SAF è un orizzonte ancora più vicino, rispondente ai principi di economia circolare e sviluppo tecnologico”. Hanno preso parte all’incontro, in presenza e da remoto, per Uniceb, il Vice Presidente Lorenzo Levoni, il Segretario Generale Clara Fossato e Andrea Clementucci; per Eni, Elena Cesca, Raffaella Lucarno, Andrea Di Stefano, Roberta Masci, Fabrizio Maura, Paolo Torelli, Carlo Barberis e Andrea Martelli. Per l’Ente, il Dir. Ambiente e Mobilità Sostenibile Andrea Marotta e il Resp. Uff. Autorità Nazionale Competente #RefuelEU Aviation Vittorio Cipolla.

LEONARDO ACQUISISICE IVECO DEFENCE – Leonardo informa: “Leonardo ha sottoscritto l’accordo di acquisizione di Iveco Defence, una divisione di Iveco Group, per un controvalore di Euro 1,7 miliardi (enterprise value) che sarà finanziato con la cassa disponibile. Con questa operazione, Leonardo compie un ulteriore passo per il consolidamento della propria posizione di riferimento nel settore della difesa terreste e rafforza il proprio ruolo di OEM (Original Equipment Manufacturer) integrato, con un portafoglio di soluzioni complete per la difesa e la sicurezza, su piattaforme cingolate e ruotate”. “L’acquisizione di Iveco Defence è un tassello fondamentale nello sviluppo della nostra strategia di crescita inorganica a supporto della piena attuazione del Piano Industriale”, afferma Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. “L’operazione consolida la nostra posizione di attore di riferimento nel settore della Difesa terrestre europea, mercato caratterizzato da forti prospettive di crescita future”, conclude Cingolani. “L’acquisizione di Iveco Defence consentirà inoltre di aumentare il posizionamento commerciale congiunto, grazie alla complementarità delle reti di vendita e alla possibilità di proporre soluzioni integrate su specifici mercati ad alto potenziale. L’integrazione tra i sistemi elettronici di Leonardo – inclusa una suite completa di sensori per l’elettronica di combattimento e torrette di nuova generazione – e i veicoli di Iveco Defence sarà in grado di garantire la massima efficacia delle soluzioni operative proposte. Le competenze altamente specializzate nei rispettivi verticali di riferimento, unite alla forte capacità logistica e produttiva, favoriranno maggiore efficienza operativa e accelereranno lo sviluppo tecnologico congiunto, creando al contempo anche nuove opportunità di sviluppo ed evoluzione delle competenze professionali e di valorizzazione delle persone. Leonardo verificherà insieme al partner Rheinmetall l’opportunità di valorizzare il perimetro dei veicoli pesanti. Il closing dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2026, subordinato all’approvazione da parte delle autorità regolatorie”, conclude Leonardo.

INCENDI: CRESCE IN ITALIA L’IMPIEGO DEI DRONI PER LA LOTTA AI ROGHI – REAS informa: “Cresce in Italia l’impiego dei droni per la lotta agli incendi boschivi. Molte regioni e comuni, soprattutto del centro-sud della penisola, si sono muniti infatti di flotte di piccoli velivoli radiocomandati, dotati di telecamere e di sensori ad infrarossi, capaci di individuare eventuali roghi prima che assumano dimensioni catastrofiche. Le ultime novità in questo settore saranno presentate a “REAS 2025”, ventiquattresima edizione del Salone internazionale dell’Emergenza, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre presso il Centro Fiera Montichiari (Brescia). Proprio le nuove tecnologie per l’antincendio stanno suscitando un sempre maggiore interesse da parte degli enti e delle associazioni impegnate in attività di soccorso e protezione civile. Anche quest’anno, la fiera ospiterà la “Tavola rotonda AIB”, promossa dalla rivista “La Protezione Civile Italiana”, che offrirà un momento approfondimento dedicato alla campagna estiva di antincendio boschivo con la partecipazione di rappresentanti istituzionali provenienti da tutta Italia. Numerose le amministrazioni che si sono dotate di droni per affrontare l’emergenza incendi in questa estate rovente. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco utilizza vari modelli di droni negli interventi contro le fiamme in tutta Italia. I Carabinieri Forestali di Taranto stanno invece impiegando un drone con termocamera, reso disponibile grazie ad un protocollo siglato con la Regione Puglia. Sempre in Puglia, sono ripartite le attività di monitoraggio degli incendi con droni nel Parco naturale regionale Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, affidate dalla protezione civile di Lecce ai circoli di volontari di Marittima e Corsano. In Abruzzo, Polizia Locale di Avezzano ha attivato un servizio di sorveglianza aerea con un drone dotato di telecamera termica, destinato non solo al pronto intervento ma anche alla prevenzione. In Sardegna, è stato sviluppato un nuovo drone multirotore dotato di sistemi autonomi di intelligenza artificiale, mentre in Sicilia opera invece con successo un innovativo drone ad ala fissa e a propulsione solare, che consente di monitorare ampie aree di territorio per molte ore senza dover ricaricare le batterie”. “Il salone “REAS” è organizzato dal Centro Fiera Montichiari in partnership con la Hannover Fairs International GmbH e con “Interschutz”, la fiera specializzata leader a livello mondiale che si svolge ogni 4 anni ed è in programma dall’1 al 6 giugno 2026 a Hannover (Germania). L’edizione 2024 di “REAS” ha visto oltre 30mila presenze, con gli stand di 271 espositori dall’Italia e da altri 18 Paesi, oltre ad un programma di 44 convegni e workshop con oltre 100 relatori coinvolti. Anche quest’anno, il salone potrà contare sulla presenza di stand in rappresentanza di Enti, Regioni, Corpi dello Stato e Associazioni del sistema italiano di gestione dell’emergenza. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione online che sarà attivata a breve. Ulteriori informazioni su www.reasonline.it“, conclude REAS.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “ITA Airways ha deciso di prorogare la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 30 settembre (compresi i voli AZ809 e AZ815 previsti per il 1° ottobre). I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Informazioni sul volo sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto”.

RYANAIR LANCIA L’OFFERTA “PRIME MEMBER” DI AGOSTO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (giovedì 31 luglio) la sua esclusiva offerta “Prime Member” per il mese di agosto, offrendo ai membri uno sconto di 50 euro sui voli di andata e ritorno operati tra il 30 ottobre e il 27 novembre. Questa esclusiva promozione della durata di 72 ore è disponibile solo per i membri Ryanair Prime, quindi iscriviti prima che questa vendita di 3 giorni inizi venerdì 1 agosto, per approfittare degli sconti sulle tariffe e di altri vantaggi riservati ai “Prime Member”, come il posto riservato gratuito e l’assicurazione di viaggio gratuita. La promozione di luglio per i “Prime Member” è la quinta offerta mensile lanciata da Ryanair da quando, a marzo, è stato introdotto il programma di sconti in abbonamento da 79 €, con i “Prime Member” che hanno accumulato fino ad oggi oltre 500 € di risparmi, per un abbonamento di 12 mesi che costa solo 79 €. Solo le ultime cinque offerte mensili hanno fatto risparmiare ai “Prime Member” ben 220€, quasi il triplo del costo di 79 euro dell’abbonamento Prime”. Dara Brady, Direttore Marketing di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra prossima offerta esclusiva per i “Prime Member”, che sarà attiva venerdì 1° agosto per 72 ore. Questa volta, i membri Prime godranno di uno sconto di 50 euro sui voli di andata e ritorno per i viaggi tra giovedì 30 ottobre e giovedì 27 novembre: l’occasione perfetta per pianificare una fuga autunnale. Non preoccuparti se non sei ancora membro Prime: puoi iscriverti in qualsiasi momento e iniziare subito a beneficiare degli sconti e vantaggi riservati ai membri, proprio come i nostri abbonati attuali, che da marzo 2025 hanno già risparmiato oltre 500€ grazie a Ryanair Prime”.

QANTAS FREQUENT FLYER ESPANDE IL RETAIL FOOTPRINT – Qantas informa: “Adairs e Qantas Frequent Flyer hanno annunciato una nuova partnership ampliata, destinata a offrire un significativo valore aggiunto agli acquirenti. Dal 30 luglio, i soci del programma Linen Lovers di Adairs potranno guadagnare Qantas Points sui loro acquisti quotidiani. Questa collaborazione consente ai membri Linen Lovers di guadagnare 1 Qantas Point per ogni dollaro speso presso Adairs, sia in negozio in 170 punti vendita in Australia e Nuova Zelanda, sia online”. Andrew Glance, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato: “Questa partnership con Adairs rappresenta un’altra pietra miliare nell’espansione di Qantas Frequent Flyer presso i rivenditori australiani più rappresentativi, per offrire ai nostri soci maggiori opportunità di guadagno direttamente a terra. Negli ultimi cinque anni, il numero di punti accumulati dai soci tramite i rivenditori è raddoppiato e prevediamo che questa cifra raddoppierà ulteriormente entro il 2030, con l’espansione della nostra presenza in una gamma sempre più ampia di categorie di vendita al dettaglio”.

DELTA: COMUNICATO SUL VOLODL56 CHE HA INCONTRATO TURBOLENZA – Delta informa: “Il volo Delta DL56, in partenza da Salt Lake City e diretto ad Amsterdam, è stato dirottato mercoledì al Minneapolis-Saint Paul International Airport dopo aver incontrato turbolenze significative durante il tragitto. L’aereo, un Airbus A330-900, è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Minneapolis-Saint Paul e il personale medico ha accolto il volo all’arrivo per valutare i passeggeri e l’equipaggio. Venticinque delle persone a bordo sono state trasportate negli ospedali locali per visite e cure. Siamo grati per il supporto di tutti i soccorritori coinvolti. La sicurezza è il nostro valore principale in Delta e il nostro Delta Care Team sta lavorando direttamente con i clienti per supportare le loro esigenze immediate”.

MHI DIMOSTRA IL TRASPORTO DI RIFORNIMENTI DI SOCCORSO CON UNCREWED AERIAL VEHICLES – MHI informa: “Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha partecipato a un’esercitazione pratica tenutasi il 17 luglio presso Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) Asaka Garrison (Nerima-ku, Tokyo), volta a migliorare le capacità di risposta in caso di terremoto con epicentro nell’area metropolitana di Tokyo Area. L’addestramento è stato condotto dalla GSDF Eastern Army in collaborazione con le amministrazioni locali, con la partecipazione di MHI su richiesta della Japan UAS Industrial Development Association (JUIDA). MHI ha condotto il training per il trasporto di rifornimenti di soccorso alle vittime isolate di calamità utilizzando il suo medium-sized multirotor uncrewed aerial vehicle, attualmente in fase di sviluppo da parte della sua Commercial Aviation Systems division, e il VTOL (vertical take-off and landing) UAV in fase di sviluppo da parte della Integrated Defense & Space Systems division”.

TEXTRON DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Textron informa: “Il Board of Directors di Textron Inc. ha dichiarato oggi un dividendo trimestrale di 0,02 dollari per azione sulle azioni ordinarie della società. Tutti i dividendi saranno pagati il 1° ottobre 2025 ai titolari registrati alla chiusura delle attività il 12 settembre 2025”.

UNITED APRE IL SUO QUARTO CLUB A DENVER – United informa: “United ha annunciato oggi l’apertura del suo quarto club a Denver International Airport. Il nuovo United Club di 3.100 metri quadrati presso Denver International Airport offre oltre 600 posti a sedere, un design moderno ispirato al Colorado, arredi con materiali locali e servizi migliorati per un’esperienza di livello superiore. Situato sul lato ovest del B Concourse, vicino al gate B32, il nuovo club integra lo United Club sul lato est del B Concourse, offrendo ai clienti due opzioni in base al gate di partenza. Con oltre 550 partenze giornaliere medie, Denver ospita l’hub United in più rapida crescita. Dal 2021 United ha investito quasi 1 miliardo di dollari per migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti a Denver, inclusa l’espansione di questo club. Da Denver, United opera verso oltre 180 destinazioni in 45 stati e 11 paesi. Quest’estate, United ha aggiunto Roma, Italia, e ora offre voli verso 22 destinazioni internazionali da Denver, più di qualsiasi altra compagnia aerea nella storia della città. United è l’unica compagnia aerea statunitense con voli diretti da Denver all’Europa e l’unica a volare direttamente verso l’Asia e le Hawaii. Negli ultimi tre anni, United ha ampliato e ristrutturato tutte le sedi United Club a Denver”. “I passeggeri apprezzeranno il nostro nuovo United Club a Denver, che offre loro più spazio, servizi premium e un senso di appartenenza durante il loro viaggio”, ha dichiarato Aaron McMillan, United’s Managing Director of Hospitality Programs. “Essendo la compagnia aerea con il maggior numero di passeggeri a Denver, l’espansione e la ristrutturazione degli United Club da parte di United sono un elemento importante per continuare a migliorare l’esperienza dei nostri clienti”.

TEXTRON PUBBLICA IL 2024 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT – Textron informa: “Textron Inc. ha annunciato oggi la pubblicazione del suo 2024 Corporate Responsibility Report, che evidenzia i continui progressi dell’azienda in termini di sostenibilità, risorse umane e governance aziendale. Il report illustra i risultati ottenuti da Textron nella riduzione del proprio impatto ambientale, nel supporto alla propria forza lavoro globale e nel rispetto dei più elevati standard di etica e conformità”. “Questa analisi completa evidenzia il nostro impegno per la cittadinanza d’impresa e come questo si colleghi direttamente al successo aziendale, generando in ultima analisi valore a lungo termine per tutti gli stakeholder”, ha affermato Scott C. Donnelly, Presidente e CEO di Textron. “Vorrei ringraziare i nostri 34.000 dipendenti per il loro incrollabile impegno verso l’innovazione, la sostenibilità e i valori fondamentali che definiscono Textron: integrità, rispetto, fiducia e ricerca dell’eccellenza”. “Tra i punti salienti del Report 2024, il aggiungimento di tutti e quattro gli Achieve 2025 sustainability goals dell’azienda con un anno di anticipo rispetto al previsto. Saranno completati oltre 300 progetti che si prevede consentiranno un risparmio di 3,8 milioni di dollari all’anno. Sarà inoltre introdotto un nuovo online training course sulle Business Conduct Guidelines dell’azienda. I dipendenti hanno completato oltre 137.999 ore di formazione online e 14.452 ore di formazione in presenza su temi di etica e conformità”, conclude Textron.