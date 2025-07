Le Etihad strategic partnerships portano diverse Global Airlines ad Abu Dhabi

Etihad Airways continua a rafforzare la sua posizione di leader nel settore dell’aviazione globale, espandendo le partnership strategiche che collegano compagnie aeree di livello mondiale ad Abu Dhabi e ampliano le opportunità di viaggio per milioni di visitatori.

“Con oltre 40 codeshare partners nella sua rete, Etihad collega i viaggiatori a più di 100 destinazioni attraverso il proprio network e oltre 300 destinazioni tramite i suoi partner, posizionando Abu Dhabi come una delle città più accessibili al mondo.

Le recenti collaborazioni con le principali compagnie aeree includono partnership strategiche con Ethiopian Airlines, China Eastern Airlines e Air Europa, oltre a codeshare agreements con Air Seychelles, Akasa Air, TAP Air Portugal e Sky Express, a sottolineare il ruolo centrale di Etihad nell’attrarre le principali compagnie aeree internazionali nella capitale degli Emirati Arabi Uniti“, afferma Etihad Airways.

“Etihad è orgogliosa di essere al centro della crescente presenza globale di Abu Dhabi”, ha dichiarato Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways.”Ogni partnership che costruiamo rafforza la connettività, la scelta e l’esperienza per i nostri ospiti, posizionando Abu Dhabi come una destinazione chiave a livello mondiale. Grazie alle nostre partnership strategiche, abbiamo portato ad Abu Dhabi importanti compagnie aeree internazionali come Ethiopian Airlines, China Eastern Airlines, Air Seychelles, Air Europa e Akasa Air.

Queste partnership non solo ampliano l’accesso a mercati chiave come Cina, Nord America, Africa ed Europa, ma contribuiscono anche direttamente alla crescita del turismo di Abu Dhabi, affermando il ruolo della città come polo per l’innovazione, il turismo e il business globale”.

“Il pluripremiato programma fedeltà di Etihad vanta ora partnership con 25 compagnie aeree, il numero più alto tra tutti i non-allied carrier. Questa ampia rete offre ai frequent flyer maggiore flessibilità, praticità e valore, consentendo agli ospiti di accumulare e riscattare premi senza problemi in centinaia di destinazioni globali.

Mentre sempre più compagnie aeree scelgono Abu Dhabi come trampolino di lancio per le operazioni internazionali, Etihad rimane impegnata a promuovere la collaborazione, la connettività e il successo condiviso della capitale degli Emirati Arabi Uniti“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)