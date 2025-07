Lufthansa Technik è stabile nel suo percorso di crescita

Lufthansa Technik ha proseguito la crescita pianificata dell’azienda nella prima metà del 2025. “Mentre un significativo aumento del fatturato a quattro miliardi di euro (+13,1%) conferma la posizione di leadership del leader di mercato globale nel campo dei technical aircraft services, l’andamento del margine riflette anche le attuali sfide che il settore si trova ad affrontare. Con un adjusted EBIT di 310 milioni di euro, l’utile è aumentato dell’1,7% e, come il fatturato, ha raggiunto un nuovo livello record nei primi sei mesi dell’anno. Tuttavia, poiché i costi sono aumentati più rapidamente del fatturato nello stesso periodo, il margine è leggermente sceso al 7,8% (-0,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)”, afferma Lufthansa Technik.

“Stiamo affrontando un contesto più difficile e nuove sfide”, afferma il Dr. Christian Leifeld, CFO of Lufthansa Technik dal 1° maggio. “La politica tariffaria statunitense sta gravando sull’azienda e, di conseguenza, anche i costi dei materiali e dei fornitori stanno aumentando. Ora attendiamo i dettagli dell’accordo tra UE e Stati Uniti, ma dobbiamo essere pronti a compensare un onere strutturale. Ciononostante, manteniamo fermi i nostri obiettivi di crescita e investimento”.

“Nonostante le condizioni generali, Lufthansa Technik punta a un andamento del fatturato e degli utili decisamente positivo per l’intero anno, sullo sfondo della continua domanda di servizi di manutenzione e riparazione.

Inoltre, l’azienda sta aumentando i suoi investimenti in sedi esistenti e nuove e nel personale, come previsto. Ad esempio, è in costruzione un nuovo engine center presso Calgary Airport per soddisfare la domanda per engine maintenance capacity delle compagnie aeree nordamericane. Di recente si è tenuta una cerimonia di inaugurazione per Lufthansa Technik Canada. La sede dovrebbe entrare in funzione nel 2027 e creare almeno 160 posti di lavoro.

Altri 700 posti di lavoro saranno creati a Santa Maria da Feira, vicino a Porto. In futuro, Lufthansa Technik Portugal si occuperà della riparazione di aircraft components and engine parts. L’inizio dei lavori è previsto per la fine del 2027 e da giugno è operativo un training center per i primi nuovi dipendenti.

Nei prossimi anni, diverse centinaia di milioni di euro saranno investiti nella modernizzazione della sede centrale di Amburgo. È appena stata posata la prima pietra per un nuovo workshop building, dove nel 2027 inizieranno anche i lavori sugli interni di VIP aircraft”, prosegue Lufthansa Technik.

“Questa crescita pianificata è resa possibile dai dipendenti di Lufthansa Technik: a fine giugno, 22.352 persone lavoravano per l’azienda in tutto il mondo, con un aumento di oltre 1.100 dipendenti in un anno. Inoltre, più di 260 nuovi dipendenti solo in Germania inizieranno la loro formazione iniziale nelle prossime settimane. Lufthansa Technik ha coperto tutti i posti di formazione disponibili: considerando la carenza di giovani talenti in molte aziende, questo non è un risultato scontato, ma un’indicazione dell’attrattività dell’azienda come datore di lavoro”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)