Lufthansa Group incrementa l’operating profit del 27% nel secondo trimestre e conferma le previsioni per l’intero anno

Lufthansa Group ha comunicato i risultati del secondo trimestre 2025.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Lufthansa Group rimane sulla buona strada. Sebbene il secondo trimestre sia stato nuovamente caratterizzato da crisi geopolitiche e incertezze economiche, oggi confermiamo le nostre previsioni positive per l’intero anno. Tuttavia, il 2025 rimarrà per noi un anno di trasformazione, poiché persistono ritardi nelle consegne degli aeromobili, nelle certificazioni e nelle revisioni dei motori. L’onere sproporzionato per le compagnie aeree europee dovuto alle normative unilaterali dell’UE continua inoltre a svantaggiarci nella concorrenza globale.

In questo contesto difficile, siamo riusciti ad aumentare il nostro risultato operativo di quasi un terzo nel secondo trimestre e a raddoppiare il risultato di Lufthansa Group. La base di questo successo economico è e rimane la ritrovata stabilità operativa delle nostre compagnie aeree. Grazie all’enorme impegno dei nostri dipendenti a bordo e a terra, siamo ora in grado di registrare risultati operativi positivi per i primi sei mesi dell’anno. Il nostro brand principale ha raggiunto i migliori risultati in termini di stabilità e puntualità dal 2016. Ciò non solo ha migliorato significativamente la soddisfazione dei clienti, ma ha avuto anche un impatto notevole sugli utili grazie ai minori pagamenti di retribuzioni.

Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik hanno dimostrato ancora una volta la loro performance leader a livello mondiale nella prima metà del 2025. È inoltre incoraggiante che il nostro investimento in ITA Airways stia già contribuendo al successo finanziario del Gruppo.

Stiamo proseguendo i nostri sforzi necessari per aumentare l’efficienza, la produttività e la redditività, in particolare nel turnaround del nostro brand principale, al fine di espandere la nostra posizione di più grande airline group al mondo al di fuori degli Stati Uniti”.

Nel secondo trimestre 2025, Lufthansa Group ha aumentato il suo fatturato del 3% su base annua, raggiungendo i 10,3 miliardi di euro (anno precedente: 10,0 miliardi di euro). Lufthansa Group ha generato un operating profit (Adjusted EBIT) di 871 milioni di euro (anno precedente: 686 milioni di euro). Il miglioramento degli utili è dovuto principalmente all’espansione del 4% del flight program nel passenger business, al risultato positivo dell’investimento in ITA Airways di 91 milioni di euro, in parte dovuto agli effetti valutari, e al raddoppio del risultato operativo del logistics business segment rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, il margine operativo è aumentato di 1,5 punti percentuali su base annua nel secondo trimestre. Il risultato netto del Gruppo è stato di 1,01 miliardi di euro, più del doppio rispetto all’anno precedente (469 milioni di euro). Questo aumento sproporzionato è dovuto a effetti fiscali straordinari e a effetti valutari.

Nel primo semestre, oltre 61 milioni di passeggeri hanno volato con le compagnie aeree di Lufthansa Group, con un aumento del 2% rispetto al 2024. Solo nel secondo trimestre, le compagnie aeree hanno accolto a bordo circa 37 milioni di passeggeri (anno precedente: 35,9 milioni). Nonostante un aumento del 4% della capacità di posti, il load factor è rimasto stabile rispetto all’anno precedente all’82%.

Complessivamente, il revenue delle passenger airlines è aumentato del 3%, raggiungendo gli 8,2 miliardi di euro nel secondo trimestre (anno precedente: 8,0 miliardi di euro). L’Adjusted EBIT è salito a 690 milioni di euro (anno precedente: 581 milioni di euro). Tutte le compagnie aeree hanno generato un risultato positivo nel secondo trimestre.

Nel primo semestre, il revenue delle passenger airlines ha raggiunto 14,1 miliardi di euro, con una crescita di circa il 4% rispetto all’anno precedente. L’Adjusted EBIT è migliorato a -244 milioni di euro (primo semestre 2024: -337 milioni di euro). L’andamento positivo è principalmente attribuibile alla riduzione dei costi del carburante, ai maggiori proventi da investimenti e all’assenza di oneri finanziari correlati agli scioperi nell’anno precedente. A differenza del primo semestre 2024, anche la stabilità del network è migliorata significativamente, con una conseguente riduzione di 106 milioni di euro degli oneri finanziari dovuti a irregolarità nei voli.

L’integrazione di ITA Airways, di cui Lufthansa Group detiene una partecipazione del 41% nella prima fase, continua a progredire. I vantaggi per i clienti sono già chiaramente visibili. Dall’inizio di luglio, le compagnie aeree di Lufthansa Group e ITA Airways hanno armonizzato i vantaggi per i rispettivi status customers, come l’accesso reciproco alle lounge, l’imbarco prioritario e le condizioni per i bagagli aggiuntivi.

Sempre da luglio, i voli di Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines possono essere combinati con i voli a lungo raggio di ITA Airways in un’unica prenotazione. Questo è possibile per i voli a corto e medio raggio da marzo.

A partire da settembre, i passeggeri di ITA Airways potranno salvare elettronicamente il proprio profilo di viaggio nel Travel ID di Lufthansa Group e beneficiare dei relativi digital customer services di Lufthansa Group.

Il turnaround program di Lufthansa Airlines prosegue sulla buona strada. La crescente stabilità operativa costituisce la base per il successo di questo programma. Sono già stati compiuti progressi significativi in questo senso: puntualità e affidabilità hanno raggiunto i loro migliori risultati degli ultimi dieci anni nei primi sei mesi. Allo stesso tempo, i ricavi sono aumentati. I revenue from flight-related ancillary services sono aumentati di oltre il 25% nella prima metà dell’anno. Inoltre, sono state avviate misure strutturali che renderanno Lufthansa Airlines più efficiente a lungo termine. Si prevede che le misure di turnaround avranno un effetto sui ricavi lordi di 1,5 miliardi di euro nel 2026 e di 2,5 miliardi di euro nel 2028.

La persistente elevata domanda di viaggi aerei sta portando a un ulteriore aumento della domanda di servizi di manutenzione e riparazione. I ricavi di Lufthansa Technik sono aumentati dell’8%, raggiungendo i 2,0 miliardi di euro nel secondo trimestre (stesso trimestre dell’anno precedente: 1,8 miliardi di euro). La continua carenza di materiali, il tasso di cambio del dollaro statunitense e l’aumento dei dazi doganali statunitensi hanno portato a un aumento dei costi del 10% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Ciononostante, Lufthansa Technik ha raggiunto un Adjusted EBIT di 310 milioni di euro nel primo semestre del 2025, stabilendo ancora una volta un nuovo record.

Lufthansa Cargo ha proseguito il trend positivo dei primi tre mesi dell’anno anche nel secondo trimestre. Con un Adjusted EBIT di 73 milioni di euro, il risultato operativo del secondo trimestre è raddoppiato rispetto all’anno precedente (secondo trimestre 2024: 36 milioni di euro). L’elevata domanda di spedizioni e-commerce asiatiche e i colli di bottiglia di capacità nel traffico merci via mare hanno portato a un aumento della domanda e quindi a un load factor più elevato per Lufthansa Cargo. Da giugno 2025, Lufthansa Cargo commercializza la capacità di trasporto merci sulle rotte sudamericane di ITA Airways per Roma. Lufthansa Cargo prevede di estendere gradualmente la commercializzazione della capacità di trasporto merci a tutte le rotte continentali e intercontinentali della compagnia aerea italiana. Ciò consoliderà ulteriormente la rete di rotte di Lufthansa Cargo.

Il Lufthansa Group operating cashflow è stato pari a circa 2,8 miliardi di euro nel primo semestre dell’anno (anno precedente: 2,7 miliardi di euro). Complessivamente, Lufthansa Group ha generato un Adjusted Free Cashflow di 1,04 miliardi di euro (anno precedente: 878 milioni di euro).

Till Streichert, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG: “Continuiamo a operare in un contesto volatile, caratterizzato da elevata incertezza e forte pressione sui costi. Sono quindi lieto di poter presentare un altro risultato trimestrale significativamente superiore a quello dell’anno precedente e di segnalare i progressi del nostro programma di turnaround. Nella nostra valutazione, opportunità e rischi sono bilanciati. Continuiamo quindi a prevedere un risultato per l’intero esercizio 2025 significativamente superiore a quello dell’anno precedente e un Adjusted Free Cashflow approssimativamente al livello dell’anno precedente. Confermiamo quindi le nostre previsioni. Allo stesso tempo, monitoriamo attentamente gli sviluppi macroeconomici e possiamo rispondere in modo flessibile ai cambiamenti del contesto aziendale”.

La domanda globale di viaggi aerei rimane forte. Tuttavia, le crisi geopolitiche e le incertezze macroeconomiche, in particolare la volatilità dei prezzi delle materie prime e dei tassi di cambio, stanno influenzando l’accuratezza delle previsioni per il resto dell’anno. Inoltre, la tendenza di molti viaggiatori a prenotare con un preavviso più breve sta limitando la visibilità per la seconda metà dell’anno.

Nonostante le persistenti incertezze globali, Lufthansa Group conferma le sue previsioni per l’intero anno e prevede un utile operating profit (Adjusted EBIT) significativamente superiore rispetto allo scorso anno (anno precedente: 1,6 miliardi di euro), con una crescita della capacità di circa il 4%.

La compagnia continua a prevedere che l’Adjusted Free Cashflow rimarrà al livello dell’anno precedente (anno precedente: 840 milioni di euro). Questo include investimenti netti compresi tra 2,7 e 3,3 miliardi di euro, principalmente per il rinnovo della flotta in corso.

Tra le altre cose, ciò finanzierà i pagamenti rimanenti per il primo Boeing 787-9 a lungo raggio presso il principale hub del gruppo, Francoforte. Entro la fine dell’anno, si prevede che fino a dieci di questi “Dreamliner” con la nuova generazione di sedili Allegris entreranno a far parte della flotta del Gruppo. Nell’estate del 2026, Lufthansa Airlines prevede di operare un totale di 15 Boeing 787-9 da Francoforte, più che raddoppiando il numero di aeromobili che offrono il prodotto premium Lufthansa Allegris ai clienti.

Cambiamenti nel Top Management di Lufthansa Airlines

Il 1° settembre 2025, Francesco Sciortino entrerà a far parte dell’Executive Board of Lufthansa Airlines e assumerà la responsabilità come Hub Manager for Frankfurt. Diventerà inoltre Accountable Manager per Lufthansa Airline.

Francesco Sciortino è attualmente Member of the Executive Board and Chief Operating Officer (COO) of Austrian Airlines. In precedenza, è stato Managing Director and Accountable Manager di Germanwings e SunExpress. Francesco Sciortino è anche comandante di Airbus A330/340 aircraft Lufthansa.

Il precedente Hub Manager for Frankfurt, Klaus Froese, ha assunto il ruolo ad interim e, come previsto, passerà alla Lufthansa Boeing 747 flee come comandante.

Heiko Reitz, Member of the Executive Board of Lufthansa Airlines, assumerà la carica di Hub Manager for Munich il 1° settembre 2025. Jens Ritter, che ricopre questa carica in aggiunta al suo ruolo di Chief Executive Officer (CEO), si concentrerà sull’ulteriore sviluppo di Lufthansa Airlines in qualità di CEO e guiderà l’implementazione coerente del turnaround program per il futuro.

All’inizio del 2025, Lufthansa Airlines ha introdotto due Hub Manager con la responsabilità esplicita di migliorare i processi operativi tra i team Lufthansa e i loro partner nelle sedi di Francoforte e Monaco. Da allora, la stabilità operativa e la puntualità sono migliorate significativamente, così come la soddisfazione dei clienti.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)