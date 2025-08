Rolls-Royce presenta i 2025 Half Year Results

Rolls-Royce Holdings Plc ha presentato i 2025 Half Year Results, con una forte performance, dimostrando la trasformazione in corso.

Tufan Erginbilgic, CEO, ha dichiarato: “La nostra trasformazione pluriennale continua a fornire vantaggi. Le nostre azioni hanno portato a forti first half year results, nonostante le sfide della suppluy chain e delle tariffe. Stiamo continuando ad espandere i guadagni e il potenziale di Rolls-Royce.

Abbiamo consegnato un forte progresso operativo e strategico nella prima metà del 2025. In Civil Aerospace, abbiamo ottenuto significative time on wing milestones e consegnato una migliore aftermarket profitability. In Power Systems, dove ora vediamo un ulteriore potenziale di crescita, abbiamo continuato a catturare una crescita redditizia tra i data center e i governi. Inoltre, Rolls-Royce SMR è stato selezionato come unico fornitore del primo small modular reactor programme del Regno Unito. Ci aspettiamo che Rolls-Royce SMR sia redditizia e un free cash flow positivo entro il 2030.

Un forte inizio dell’anno ci dà la sicurezza di aumentare la nostra guidance per il 2025. Ora prevediamo di fornire un underlying operating profit di £ 3,1 miliardi – £ 3,2 miliardi e un free cash flow di £ 3,0 miliardi – £ 3,1 miliardi. Ciò crea ulteriore convinzione nei nostri mid-term targets, che includono un underlying operating profit di £ 3,6 miliardi – £ 3,9 miliardi e un free cash flow di £ 4,2 miliardi – £ 4,5 miliardi. Vediamo questi obiettivi come una pietra miliare, non una destinazione, con sostanziali prospettive di crescita oltre il medio termine”.

“La prima metà del 2025 è stata un altro periodo di forte consegna strategica, con un significativo miglioramento anno su anno in tutte le metriche finanziarie chiave. A guidare questo miglioramento sono state le nostre iniziative strategiche, tra cui ottimizzazione commerciale e benefici per l’efficienza dei costi. Sono state raggiunte forti prestazioni finanziarie nonostante un ambiente esterno incerto, tra cui le continue sfide della supply chain e le tariffe. Ci aspettiamo di compensare completamente l’impatto delle tariffe annunciate attraverso le azioni attenuanti che stiamo intraprendendo. Stiamo monitorando attentamente il potenziale impatto indiretto sulla crescita economica, sui tassi di cambio e sull’inflazione e continueremo a intraprendere le azioni necessarie. Abbiamo visto alcuni miglioramenti nella supply chain, in particolare la disponibilità di parti finite, aiutata dalle nostre azioni, sebbene continuiamo a vedere la pressione inflazionistica nei costi del prodotto.

Revenue per il gruppo pari a £ 9,057 miliardi (H1 2024: £8,182 miliardi).

L’underlying operating profit è stato di £ 1,7 miliardi (H1 2024: £ 1,1 miliardi) con un margine operativo del 19,1% (H1 2024: 14,0%). Il più grande miglioramento del margine è stato in Civil Aerospace, che ha offerto un operating margin del 24,9% (H1 2024: 18,0%). Ciò è stato guidato da forti large engine aftermarket performance, miglioramenti del margine contrattuale e maggiori spare engine profit. Defence ha consegnato un underlying operating margin del 15,4% (H1 2024: 15,5%). Power Systems ha riportato un operating margin del 15,3% (H1 2024: 10,3%), principalmente guidato dalla continua crescita redditizia di power generation, in particolare nei data center e nei siti governativi. In tutte le divisioni, le nostre azioni di efficienza dei costi hanno contribuito a mitigare l’impatto dell’inflazione.

Il free cash flow è stato di £ 1,6 miliardi (H1 2024: £ 1,2 miliardi), guidato da un forte profitto operativo. Oltre a rafforzare il bilancio, stiamo offrendo un free cash flow più robusto e meno volatile, più resiliente per l’ambiente esterno. La liquidità netta è aumentata di £ 609 milioni, a £ 1,1 miliardi (2024 FY: £ 475 milioni)”, afferma Rolls-Royce.

“Il nostro time on wing programme, che fornirà in media un miglioramento dell’80% tra i moderni motori Trent entro il 2027, sta progredendo bene. Ora abbiamo consegnato o assicurato più della metà del miglioramento mirato. Una pietra miliare significativa raggiunta nel periodo, a supporto di questo obiettivo, si trova sul Trent XWB-84, in cui l’analisi di milioni di ore di dati operativi consentirà di aumentare sistematicamente il cycle limit delle parti critiche e, combinata con una compressor blade modification, aumenterà ulteriormente il time on wing di questo motore.

A giugno, è stata certificata la improved high-pressure turbine (HPT) blade per il Trent 1000 TEN, più che raddoppiando il time on wing del motore. Rimaniamo sulla buona strada per offrire miglioramenti per i Trent 1000 e Trent 7000 che offriranno un ulteriore 30% time on wing benefit entro la fine di quest’anno. Inoltre, l’Airbus A350-900 equipaggiato con la nuova Trent XWB-84EP variant, che migliorerà il consumo di carburante di oltre l’1% rispetto al motore di base e offrirà un ulteriore time on wing benefit, è entrato in servizio a maggio”, prosegue Rolls-Royce.

“Una forte first half delivery ci dà fiducia per aumentare la nostra guidance per l’intero anno 2025, nonostante un ambiente esterno impegnativo e incerto. Ciò riflette la continua esecuzione delle nostre iniziative strategiche, in particolare l’ottimizzazione commerciale e l’efficienza dei costi.

L’operating profit guidance per il full year 2025 è ora di £ 3,1 miliardi – £ 3,2 miliardi (£ 2,7 miliardi – £ 2,9 miliardi la guidance precedente).

La free cash flow guidance per l’intero 2025 è ora di £ 3,0 miliardi – £ 3,1 miliardi (£ 2,7 miliardi – £ 2,9 miliardi la guidance precedente).

In Civil Aerospace, continuiamo ad aspettarci large engine flying hours (EFH) nell’intervallo del 110-115% dei livelli del 2019 e 1.400-1.500 total shop visit. Ora ci aspettiamo total OE deliveries nella fascia bassa del 540-570 range”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)