News Brevi – 01.08.2025

IFTS: VISITA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA FORZA AEREA SPAGNOLA ALLA SCUOLA DI VOLO DI DECIMOMANNU – Mercoledì 23 luglio 2025 l’International Flight Training School (IFTS) di Decimomannu ha ospitato il Capo della Forza Aerea e Spaziale Spagnola, Air General Francisco Braco Carbó, in visita ufficiale presso la base sarda. L’autorità iberica, accompagnata da una delegazione, è stata accolta, presso le infrastrutture dell’IFTS, dal Comandante delle Scuole A.M./3^R.A., Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, in rappresentanza dell’Aeronautica Militare italiana, e dal Colonnello Gianfranco Liccardo, Comandante del 61° Stormo. Durante la visita, il generale Braco Carbó ha avuto modo di apprezzare da vicino le eccellenze del polo addestrativo di Decimomannu, realtà di punta internazionale frutto della sinergia tra Aeronautica Militare e Leonardo, e centro di riferimento per la formazione avanzata dei piloti militari. Al termine del consueto briefing di presentazione del Reparto, sono stati consegnati gli attestati di fine corso LIFT (Lead-In to Fighter Training) a quattro frequentatori spagnoli che hanno concluso con successo il percorso formativo propedeutico all’impiego sui velivoli da combattimento di ultima generazione. L’evento ha rappresentato un ulteriore passo nel rafforzamento dei legami tra le forze aeree, confermando l’IFTS come punto di riferimento per la formazione d’eccellenza in ambito internazionale. L’International Flight Training School è una scuola di formazione avanzata al volo militare, nata dalla collaborazione tra l’Aeronautica Militare e la S.p.A. Leonardo. Il progetto si inserisce nel quadro dell’ampliamento dell’offerta addestrativa nazionale a livello internazionale ed è gestito dal 212° Gruppo Volo/IFTS, articolazione del 61° Stormo di Galatina, dislocata presso la base aerea di Decimomannu (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GLI ASTRONAUTI NESPOLI E VILLADEI INSIEME A “LARIOSPACE 2025” – Lariospace informa: “Due ospiti d’eccezione sono attesi a “LarioSpace 2025”. Gli astronauti Paolo Nespoli e Walter Villadei parteciperanno infatti alla terza edizione dell’evento internazionale sulle innovazioni e le tecnologie nel settore della New Space Economy. L’evento svolgerà nei giorni 11 e 12 settembre presso il Centro spaziale del Lario, la struttura per le telecomunicazioni satellitari di Telespazio (gruppo Leonardo) situata a Gera Lario, vicino al lago di Como. Dal 2007 al 2017, Paolo Nespoli ha effettuato tre missioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale come astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), volando sia sullo Space Shuttle americano che sulle capsule Sojuz russe per un totale di oltre 313 giorni in orbita. Walter Villadei, ingegnere dell’Aeronautica Militare, nel giugno 2023 ha fatto parte invece del volo suborbitale “Galactic 01” sullo spazioplano SpaceShipTwo di Virgin Galactic, mentre dal 18 gennaio al 9 febbraio 2024 ha partecipato alla missione “Axiom Ax-3” sulla Stazione Spaziale Internazionale. Proprio la tuta spaziale indossata da Villadei durante quest’ultima missione sarà esposta in occasione dell’evento. “LarioSpace 2025” è organizzato da Involve Space, azienda aerospaziale che offre servizi di lancio con palloni stratosferici, in collaborazione con Telespazio. L’ESA è sponsor ufficiale dell’evento. Hanno concesso il patrocinio all’evento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), ENEA, CNA e Camera di Commercio Como-Lecco. Per partecipare all’evento, è già possibile acquistare online i biglietti qui: https://tickets.lariospace.it/. È inoltre previsto un regalo per i partecipanti: nel momento del check-in, verrà consegnata una busta di benvenuto, al cui interno sarà possibile trovare uno dei 3 golden ticket per un volo parabolico Zero-G. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.lariospace.it“.

EMIRATES LANCIA L’INIZIATIVA “AIRCRAFTED KIDS” NELLA REGIONE MENA E DONA 800 ZAINI IN EGITTO – Emirates informa: “Emirates ha lanciato l’iniziativa Aircrafted KIDS in Medio Oriente e Nord Africa, donando 800 borse a due organizzazioni no-profit in Egitto. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, sebbene l’istruzione sia uno dei principali motori per lo sviluppo sociale e l’emancipazione economica, l’accesso alle risorse rappresenta un ostacolo per bambini e ragazzi. Per contribuire a risolvere questo problema, Emirates ha lanciato un’iniziativa per donare beni di prima necessità e zaini artigianali in edizione limitata della sua collezione “Aircrafted by Emirates” a organizzazioni in Africa e Asia occidentale, e ora anche nella regione MENA. Educate Me e Resala si impegnano per le comunità locali creando uno spazio stimolante, dove i giovani economicamente svantaggiati possono proseguire il loro percorso scolastico. Con una lunga tradizione di sostegno ai giovani e un’attenzione particolare all’istruzione, Emirates mira a supportare gli studenti di entrambe le organizzazioni nella loro istruzione fornendo zaini e articoli di cancelleria pratici ed eleganti”. Abdalla Al Zamani, Country Manager for Egypt, Emirates, ha dichiarato: “L’istruzione è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per cambiare la società, ispirando e incoraggiando la prossima generazione a costruire un futuro migliore. Volevamo supportare questo percorso di apprendimento fornendo agli studenti di Resala ed Educate Me gli strumenti essenziali per la loro istruzione, insieme a un piccolo pezzo della storia di Emirates, sotto forma di upcycled backpacks. Vantiamo una lunga e ricca storia al servizio dell’Egitto, che risale a quasi quattro decenni fa, e continuiamo a impegnarci ancora oggi, non solo per ampliare le nostre attività, ma anche per arricchire le comunità circostanti”. “Per garantire che le organizzazioni ricevessero esattamente ciò di cui avevano bisogno per ogni singolo studente, Resala ed Educate Me hanno selezionato con cura gli zaini specifici di cui avevano bisogno dalla collezione “Aircrafted by Emirates”, tenendo conto delle esigenze di bambini di tutte le età. Gli zaini sono stati poi realizzati a mano dal team di ingegneri di Emirates internamente, con materiali riciclati provenienti dagli iconici aerei A380 e 777 della compagnia aerea. Oltre agli zaini, Emirates ha fornito materiale scolastico come penne, matite, set di geometria, quaderni e altro ancora. La compagnia aerea ha anche acquistato libri di autori locali, che uniscono storie culturalmente ricche a opportunità di apprendimento interattive. Il team Emirates con sede in Egitto ha visitato sia Educate Me che Resala per consegnare gli 800 zaini e incontrare i leader egiziani di domani. Attraverso la Emirates Airline Foundation, Emirates vanta una lunga storia di sostegno a programmi di assistenza all’infanzia e “Aircrafted KIDS” di Emirates è un’estensione di questo lavoro. In totale, si prevede che oltre 50.000 kg di materiali provenienti da 205 aeromobili destinati al programma di ammodernamento degli interni della compagnia aerea saranno recuperati e riutilizzati. Oltre alle donazioni effettuate in Egitto, Emirates ha fornito borse ad organizzazioni in Zambia, Zimbabwe ed Etiopia, portando il totale delle donazioni a 1.239 nella sola Africa, con altre 744 donazioni a Dhaka, Pakistan e India”, conclue Emirates.

AEROPORTO MILANO BERGAMO: AVVISO AI PASSEGGERI IN PARTENZA PER LE VACANZE ESTIVE – L’Aeroporto Milano Bergamo informa: “In concomitanza con le partenze per le vacanze estive, si invitano i passeggeri a raggiungere l’aerostazione con congruo anticipo per espletare in tempo utile le operazioni di check-in e consegna del bagaglio da stiva, i controlli di sicurezza e le procedure di imbarco. Si consiglia di presentarsi in aerostazione almeno due ore prima dell’orario di partenza del volo, anche se già anche in possesso di check-in online”.

RYANAIR CHIEDE ALLA COMMISSIONE E AI GOVERNI DELL’UE DI RIFORMARE I SERVIZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO – Ryanair informa: “Ryanair ha chiesto oggi alla Commissione europea e ai governi di adottare misure urgenti per riformare i propri inefficienti servizi di controllo del traffico aereo (ATC). Ryanair da tempo si batte per una riforma dell’UE che garantisca un adeguato organico ai servizi di controllo del traffico aereo, ma i ritardi causati dagli ATC stanno peggiorando”. Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair chiede alla Commissione europea e ai ministri dei trasporti dell’UE di Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia di agire immediatamente. Reclutare più controllori del traffico aereo, eliminare questi ritardi e fornire il servizio ATC efficiente che i cittadini si aspettano”.

IATA: STATEMENT SULLE PROPOSTE DI SVILUPPO DI HEATHROW – IATA ha pubblicato un commento in merito alle proposte per il futuro sviluppo dell’aeroporto londinese di Heathrow presentate da Heathrow Airport Limited (HAL) e da Arora Group. “Esistono chiare argomentazioni economiche che evidenziano i benefici dell’espansione della capacità aeroportuale nel sud-est del Regno Unito. Tra queste, l’unico hub globale del Regno Unito, Heathrow Airport. Plaudiamo alla decisione del governo di sostenere le aspirazioni globali del Regno Unito promuovendo piani di espansione di Heathrow. Ciò non deve, tuttavia, avvenire a qualsiasi costo o dare per scontato che l’attuale operatore sia nella posizione migliore per fornire il valore di cui l’economia del Regno Unito avrà un bisogno critico per la crescita. Le prestazioni di HAL dovrebbero destare preoccupazione e un attento esame. L’aeroporto non riesce regolarmente a soddisfare gli standard di servizio concordati”. “I miliardi di sterline già investiti a Heathrow hanno avuto risultati inferiori alle aspettative, deludendo sia i passeggeri che le compagnie aeree. È quindi doppiamente importante che i miliardi che saranno investiti in qualsiasi ampliamento siano spesi in modo molto più efficace. Ciò significa concentrarsi sull’efficienza in tutti gli aspetti: costi, operazioni ed esperienza del cliente. Le compagnie aeree non vedono l’ora di esaminare entrambe le proposte in dettaglio per poterne valutare i meriti, in particolare i costi e i benefici per i consumatori. La decisione del governo sulla strada da seguire deve essere ben ponderata dalle compagnie aeree, che alla fine saranno tenute a pagare per l’utilizzo di ciò che verrà costruito. Senza alcun pregiudizio, la proposta Arora offre già una nuova e gradita prospettiva da parte di un’azienda con una comprovata esperienza e una certa familiarità con Heathrow. L’aviazione è un settore industriale fondamentale per il Regno Unito, contribuendo alla sua economia con 160 miliardi di dollari (il 4,8% del PIL) e impiegando circa 1,6 milioni di person”, conclude IATA.

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA AVIOS-ONLY FLIGHTS PER CAPE TOWN – British Airways informa: “British Airways ha annunciato che l’ultima destinazione Avios-only sarà Cape Town, con oltre 500 posti ora disponibili per i clienti su cui spendere i propri Avios. I membri del British Airways Club possono viaggiare a Cape Town durante il periodo natalizio, a partire da soli 70.000 Avios e 150 £. Città del Capo segna l’uscita del 7.500th Avios-Only seat della compagnia aerea dal lancio nel 2023. British Airways ha operato 34 Avios-Only flight verso 15 destinazioni in Europa, Africa, Medio Oriente, Nord America e Caraibi. I voli Avios-Only più recenti per Malaga e Marrakech sono stati programmati durante le vacanze di metà ottobre e sono stati particolarmente apprezzati dalle famiglie”. Colm Lacy, Chief Commercial Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare Cape Town come la nostra ultima Avios-Only flight destination, nella peak travel season del Sudafrica. I membri avranno l’opportunità di prenotare posti in tutte e quattro le classi durante il periodo festivo, offrendo più valore e scelta che mai”. Rob McDonald, Chief Commercial Officer, IAG Loyalty, ha dichiarato: “Sappiamo quanto siano apprezzati gli Avios-Only flights tra i clienti e siamo entusiasti di collaborare con British Airways per offrire il prossimo long-haul Avios-Only flight per Cape Town, operativo durante il periodo di punta natalizio. Questo permetterà ai clienti di sfruttare appieno il valore che gli Avios sbloccano su una rotta incredibilmente popolare”. “Gli Avios-Only seats sono venduti come normali Reward Seats, il che significa che i clienti in possesso di British Airways American Express Credit Cards avranno anche la possibilità di utilizzare i loro Companion voucher. Questi danno diritto ai membri a un secondo posto pagando solo tasse e supplementi, oppure a un posto pagando metà dell’importo in Avios. I Reward Seats sono acquistabili con gli Avios a tariffe fisse. British Airways garantisce un minimo di 12 e 14 Reward Seats rispettivamente sui voli standard a corto e lungo raggio, mentre gli Avios-Only flights consentono l’acquisto di ogni posto con gli Avios. I membri che prenotano un Avios-Only flight possono farlo in qualsiasi classe, come farebbero normalmente tramite ba.com”, conclude British Airways.

EASYJET NOMINA UN NUOVO UK COUNTRY MANAGER – easyJet informa: “easyJet ha nominato Kevin Doyle come UK Country Manager. Il suo ruolo sarà determinante nel definire la direzione strategica e il successo commerciale di easyJet nel Regno Unito. Come compagnia aerea più grande del Regno Unito, easyJet dispone di 183 aeromobili e impiega circa 14.000 persone in 10 basi operative in tutto il Paese. La compagnia aerea aprirà inoltre l’undicesima base operativa nel Regno Unito la prossima primavera presso Newcastle International Airport. Il network britannico di easyJet offre 540 rotte verso 124 destinazioni in Europa e oltre, e trasporta circa 50 milioni di passeggeri da e per il Regno Unito ogni anno. Kevin lavora in easyJet dal 2006 ricoprendo diversi ruoli in Network Development, Operations Control, Finance and Ground Operations; più recentemente, si è occupato di safety and operational performance negli aeroporti del Regno Unito e della pianificazione, delle politiche e degli standard. Lavorerà a stretto contatto con i team delle 10 basi britanniche della compagnia aerea e riporterà al Group Markets Director, Thomas Haagensen. Kevin subentra ad Ali Gayward che, dopo 15 anni di ruolo, si è ritirato da easyJet”. Commentando il suo nuovo ruolo, Kevin ha dichiarato: “Sono orgoglioso di assumere questo ruolo chiave per easyJet, portando la mia vasta esperienza operativa in una posizione estremamente entusiasmante. Essendo la più grande compagnia aerea del Regno Unito, easyJet svolge un ruolo fondamentale nel settore dell’aviazione del Paese e non vedo l’ora di collaborare con tutti i nostri stakeholder per continuare a crescere e investire nel Regno Unito”. Thomas Haagensen, Group Markets Director, easyJet, ha dichiarato: “Kevin porta con sé un’esperienza operativa e una visione eccezionali, oltre a una comprovata esperienza nell’implementazione di miglioramenti incentrati sul business. Sarà un’aggiunta fantastica al nostro team, che continuerà a offrire una scelta più ampia e a rendere facile e conveniente per i nostri clienti volare dal Regno Unito all’Europa e oltre”.

EASYJET CELEBRA 80 MILIONI DI PASSEGGERI A BRISTOL AIRPORT – easyJet informa: “easyJet ha festeggiato il traguardo di oltre 80 milioni di passeggeri trasportati da e per Bristol Airport. easyJet è la compagnia aerea più grande a Bristol. La compagnia aerea ha avviato le operazioni a Bristol Airport nel maggio 2001, trasportando i suoi primi clienti da Bristol a Faro, Maiorca e Nizza. Ventiquattro anni dopo, l’aggiunta di un nuovo Airbus A320neo dimostra la continua forte domanda da parte dei clienti del Sud Ovest, consentendo alla compagnia aerea di offrire collegamenti ancora più numerosi con l’Europa e oltre. A giugno sono state inaugurate nuove rotte per Palermo e Almeria e la compagnia aerea ha recentemente annunciato quattro nuove rotte invernali, ora in vendita per Monaco di Baviera, Vienna, Zurigo e Verona. Ciò significa che easyJet collegherà i clienti del Sud Ovest su 85 rotte tra Regno Unito, Europa e Nord Africa”. Kevin Doyle, easyJet UK Country Manager, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di celebrare il trasporto di oltre 80 milioni di passeggeri da quando abbiamo iniziato a volare da e per l’aeroporto di Bristol nel 2001. La recente aggiunta alla nostra flotta di aeromobili supporta numerosi posti di lavoro qualificati e la connettività, ed è una chiara dimostrazione del nostro continuo impegno nel servire i clienti del Sud-Ovest, oltre a supportare i viaggi in entrata per turismo”. Dave Lees, CEO di Bristol Airport, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare questo incredibile traguardo di 80 milioni di passeggeri easyJet che viaggiano attraverso Bristol Airport. È un risultato fantastico e una testimonianza della partnership di lunga data che abbiamo costruito con easyJet in oltre due decenni. Siamo orgogliosi di essere una delle più grandi basi europee di easyJet, con 19 aeromobili basati qui e migliaia di dipendenti locali”.

EASYJET METTE IN VENDITA 11 NUOVE ROTTE DA NEWCASTLE – easyJet informa: “easyJet ha messo in vendita 11 nuove rotte da Newcastle Airport per l’estate 2026, più che raddoppiando il numero di destinazioni attualmente presenti sul suo network da Newcastle. A partire dalla prossima estate, nuovi servizi saranno operativi per Antalya e Dalaman in Turchia, le isole greche di Rodi e Corfù, Faro, porta dell’Algarve in Portogallo, Malta, Praga, la città spagnola di Reus e una rotta esclusiva che collega Newcastle a Nizza, aprendo il sud della Francia ai turisti del nord-est dell’Inghilterra. Inoltre, da Newcastle saranno operativi anche collegamenti diretti per il Nord Africa, con servizi per la famosa località egiziana di Sharm-El-Sheikh ed Enfidha in Tunisia”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di mettere in vendita 11 nuove rotte da Newcastle per la prossima estate, in vista dell’apertura della nostra nuova base, che ci consentirà di offrire ai clienti del Nord Est una maggiore connettività diretta e una maggiore scelta verso un numero ancora maggiore di destinazioni in Europa e Nord Africa, il tutto con tariffe vantaggiose e un servizio eccellente”. Leon McQuaid, Director of Aviation Development at Newcastle Airport, ha dichiarato: “L’annuncio odierno, che easyJet ha messo in vendita voli per 11 destinazioni aggiuntive per l’estate 2026, incluso un nuovissimo servizio diretto per Nizza, è una notizia fantastica per i nostri passeggeri. Le centinaia di migliaia di posti low cost, insieme alle migliaia di pacchetti vacanza già in vendita, offrono ai nostri passeggeri ancora più scelta e un ottimo rapporto qualità-prezzo nella pianificazione delle loro vacanze estive”.

SAFRAN: I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2025 – Il Board of Directors of Safran, presieduto da Ross McInnes, nella riunione tenutasi a Parigi il 30 luglio 2025, ha autorizzato la pubblicazione del financial statements e dell’adjusted income statement di Safran per il periodo di sei mesi conclusosi il 30 giugno 2025. Il CEO Olivier Andriès ha dichiarato: “Il Paris Air Show ha confermato le tendenze di fondo del settore e sottolineato le promettenti prospettive di crescita sia per l’aerospaziale civile che per la difesa. Riflettendo questo contesto positivo, Safran ha conseguito risultati eccellenti nella prima metà del 2025, raggiungendo un margine operativo record del 17% e una generazione di cassa senza precedenti, trainata dalle solide civil engine aftermarket activities. Alla luce di questa solida performance, stiamo alzando la nostra full-year guidance su tutti i parametri e ribadiamo la nostra fiducia nel nostro mid-term outlook. Sul fronte commerciale, accogliamo con favore i progressi compiuti in materia di esenzione tariffaria transatlantica per la maggior parte dei prodotti aerospaziali e rimaniamo vigili e proattivi nella gestione di qualsiasi esposizione residua. Il 21 luglio Safran ha raggiunto un’importante pietra miliare strategica con la conclusione dell’acquisizione del Collins Aerospace actuation and flight control business”. “I ricavi del primo semestre 2025 si sono attestati a 14,769 miliardi di euro, in aumento del 13,2% rispetto al primo semestre 2024 (+13,2% su base organica). Nel primo semestre 2025 il recurring operating income ha raggiunto 2,510 miliardi di euro, con un incremento sostanziale del 27,2% su base annua (+26,5% di incremento organico), trainato dalla crescita dei ricavi e da una solida attività aftermarket. Il margine operativo si è attestato al 17,0%, in aumento di 1,9 punti percentuali (15,1% nel primo semestre 2024). L’utile netto è aumentato dell’11%, attestandosi a 1,587 miliardi di euro nel primo semestre 2025 (basic and diluted EPS di 3,80 euro), rispetto a 1,432 miliardi di euro del primo semestre 2024. Il free cash flow di 1,834 miliardi di euro è stato trainato principalmente dall’aumento del cash flow from operations e leggermente compensato da maggiori investimenti, in particolare destinati a additional MRO and OE production capacities”, afferma Safran. “Il fatturato consolidato del primo semestre 2025 è stato di 14,865 miliardi di euro, rispetto ai 13,204 miliardi di euro del primo semestre 2024, in crescita del 12,6%. Consolidated recurring operating income per l’H1 2025 pari a 2,468 miliardi di euro, in crescita del 25,4% rispetto a 1,968 miliardi di euro del primo semestre 2024. Consolidated financial result per l’H1 2025 di 4,740 miliardi di euro, rispetto ai (1,876) miliardi di euro del primo semestre 2024. Consolidated net income nel primo semestre 2025 di 5,045 miliardi di euro, rispetto ai 57 milioni di euro del primo semestre 2024”, prosegue Safran. “Safran rivede al rialzo il suo full-year 2025 outlook. Ricavi in aumento di poco meno di 10 miliardi di euro (rispetto a circa il 10%); Recurring operating income 5,0 – 5,1 miliardi di euro (rispetto a 4,8 – 4,9 miliardi di euro); Free Cash Flow 3,4 – 3,6 miliardi di euro (rispetto a 3,0 – 3,2 miliardi di euro)”, conclude Safran.

DELTA: 10 NON STOP DESTINATIONS DA BOSTON PER IL PATRIOTS’ DAY – Delta informa: “Delta sta dando più motivi ai bostoniani per celebrare il Patriots’ Day il prossimo anno con l’aggiunta di 40 voli senza sosta verso 10 iconiche destinazioni leisure negli Stati Uniti, appena in tempo per i viaggi di primavera, tra cui un nuovo servizio a Panama City, Florida (ECP) per la prima volta in assoluto”. “Il Patriots’ Day è una celebrazione unica di Boston e siamo entusiasti di offrire quasi 6.000 posti aggiuntivi sui voli da Boston per dare ai nostri clienti ancora più modi per sfruttare al meglio il lungo weekend”, ha affermato Amy Martin, Vice President – Network Planning. “Una capacità aggiuntiva per il Patriots’ day opererà il 17, 18, 23, 25 e 26 aprile e partirà dal Boston Logan International Airport. Queste aggiunte saranno operate su un mix tra Delta e Delta Connection e si basano sull’impegno di Delta per Boston. Come compagnia aerea globale premium n. 1 di Boston, Delta opera 165 partenze di punta con servizio verso 62 destinazioni totali, tra cui 11 destinazioni internazionali e San Juan, Puerto Rico”, conclude Delta.