Wizz Air lancia la nuova rotta Bari – Skopje

Wizz Air annuncia l’apertura di un nuovo collegamento internazionale tra Bari (BRI) e Skopje (SKP), capitale della Macedonia del Nord.

“La nuova rotta sarà operativa a partire dal 27 ottobre 2025, con due frequenze settimanali – ogni Lunedì e Venerdì – che diventeranno tre a partire dal 15 dicembre, con l’aggiunta di Mercoledì. I voli saranno operati con Airbus A321neo di ultima generazione, gli aeromobili più efficienti e sostenibili della loro categoria, con biglietti già disponibili per l’acquisto su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Con il collegamento Bari – Skopje, Wizz Air conferma la propria volontà di rafforzare la sua presenza nel Sud Italia, con un focus particolare sulla Puglia, territorio strategico per connettività e domanda. L’aeroporto di Bari si conferma uno snodo chiave nel Mezzogiorno, grazie a un’offerta di collegamenti internazionali in costante crescita, in grado di sostenere la mobilità, il turismo e lo sviluppo economico dell’area.

Grazie a quest’ultima aggiunta, le rotte operate da Wizz Air da Bari salgono così a 13, avvalorando sempre più l’importanza dello scalo pugliese nella rete della compagnia. L’offerta attuale della compagnia dall’Aeroporto Karol Wojtyla offre infatti ai passeggeri pugliesi collegamenti con i principali Paesi dell’Est e Centro Europa – tra cui Albania, Armenia, Bulgaria, Moldavia, Polonia, Romania e Ungheria – a cui si aggiunge ora anche la Macedonia del Nord, ampliando ulteriormente l’internazionalizzazione del territorio pugliese”, afferma Wizz Air.

“Con l’avvio della rotta Bari – Skopje, Wizz Air continua a investire con convinzione nel Sud Italia, ampliando l’accessibilità internazionale di un territorio che riteniamo ricco di potenzialità e che continueremo a valorizzare”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo della connettività della Puglia lanciando collegamenti verso nuove destinazioni europee, con l’obiettivo di sostenere la crescita economica e turistica del territorio e offrire ai passeggeri sempre più opzioni di viaggio efficienti, sostenibili e a basso costo”.

“In questa cornice, l’Italia si conferma il primo mercato di Wizz Air per numero di passeggeri trasportati dell’intero network internazionale della compagnia – registrando solo nel 2025 quasi 53.000 voli da e verso il Bel Paese, con più di 210 rotte attive e oltre 11 milioni di prenotazioni (+9% rispetto allo stesso periodo del 2024).

A contribuire al raggiungimento di questo traguardo sono stati anche il rafforzamento e l’internazionalizzazione del Sud Italia, con la Puglia e, in particolare, l’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari che si confermano punti fondamentali per lo sviluppo e la crescita della compagnia. Il nuovo collegamento con Skopje consolida inoltre l’impegno di Wizz Air a investire in un territorio dinamico e ricco di potenzialità, favorendone l’apertura internazionale e sostenendo la crescita del turismo e dell’economia locale”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)