Bombardier: le performance nel secondo trimestre pongono la società sulla buona strada per raggiungere la Full-Year Guidance

Bombardier Inc. ha annunciato oggi i risultati finanziari per il secondo trimestre 2025, posizionando l’azienda sulla buona strada per raggiungere la full-year guidance.

“Il secondo trimestre ha visto un forte aumento degli ordini, sostenuto dalla solida attività di Bombardier Defense e da un ordine su larga scala per 50 firm aircraft e 70 opzioni da un nuovo cliente. Anche i Services revenues sono aumentati di un impressionante 16% su base annua, il service network e l’offerta dell’azienda hanno continuato ad espandersi”, afferma Bombardier.

“Il team Bombardier ha ottenuto risultati di altissimo livello nella prima metà dell’anno, posizionando la nostra azienda sulla strada giusta per raggiungere la 2025 guidance e affrontare con fiducia il futuro con un portafoglio ordini ampio e diversificato, un’infrastruttura di servizi in espansione, nuove Defense opportunities e il business jet più veloce al mondo, il Global 8000, a coronamento di un portafoglio senza pari”, ha dichiarato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “La domanda per i nostri prodotti e servizi rimane forte nei traditional business jet markets e continua a cogliere nuove opportunità nei defense markets. La nostra mentalità di crescita diversificata è stata al centro dell’attenzione al Paris Airshow, dove Bombardier Defense ha approfondito i legami esistenti, ne ha creati di nuovi e si è aggiudicata ordini strategici. Abbiamo gli ingredienti giusti per avere successo nel breve termine e le basi giuste per far crescere la nostra attività in modo sostenibile nel lungo termine”.

“Il Services business dell’azienda ha mantenuto un notevole slancio nel fatturato, registrando una crescita del 16% su base annua e raggiungendo i 590 milioni di dollari nel trimestre. L’azienda continua ad assumere tecnici in tutto il mondo per massimizzare la propria presenza, aggiungendo al contempo servizi in posizioni strategiche per i clienti. Come annunciato all’inizio di quest’anno, sono in programma piani di espansione per una nuova maintenance facility ad Abu Dhabi e una large paint facility nel Regno Unito, situata presso il London Biggin Hill Service Centre dell’azienda.

Il service network è ben attrezzato per servire la flotta in crescita, a cui Bombardier ha aggiunto 36 velivoli Challenger e Global nel secondo trimestre, con un mix di consegne specifico per il trimestre che si è orientato verso i jet Challenger, in base al programma pianificato. Le consegne nel primo semestre hanno totalizzato 59 velivoli, in linea con il trend annuale, consentendo all’azienda di procedere a un ritmo costante per raggiungere la year-end guidance.

Bombardier ha generato 2,0 miliardi di dollari di ricavi totali nel secondo trimestre, con adjusted EBITDA e reported EBIT che hanno raggiunto rispettivamente 297 milioni di dollari e 205 milioni di dollari. Il net income è stato pari a 193 milioni di dollari. L’adjusted net income ha raggiunto i 117 milioni di dollari, rispetto ai 111 milioni di dollari registrati year-over-year. Diluted EPS pari a 1,87 dollari, in aumento di 1,75 dollari rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, mentre l’adjusted EPS è stato di 1,11 dollari.

L’azienda ha chiuso il trimestre con un free cash flow usage di 164 milioni di dollari, in gran parte dovuto all’accumulo di scorte per far fronte alle maggiori consegne di aeromobili previste nella seconda metà dell’anno”, prosegue Bombardier.

“Il backlog ha raggiunto un valore totale di 16,1 miliardi di dollari al 30 giugno 2025, con una crescita impressionante di 1,9 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente, rappresentando il più elevato single-quarter business jet unit order volume in oltre un decennio. Questo risultato impressionante è stato alimentato da un large-scale order per 50 firm aircraft, combinato con una maintenance services partnership, per un nuovo cliente a fine giugno 2025. La crescente domanda in diverse regioni chiave, sia per le vendite di traditional business jet sales che per i defense aircraft, ha contribuito al 2.3 unit book-to-bill al 30 giugno 2025.

Bomabrdier ha mantenuto una solida gestione finanziaria con una liquidità disponibile pari a 1,2 miliardi di dollari. La gestione del debito e la disciplina finanziaria rimangono priorità e, nell’ambito di questo obiettivo, Bombardier ha rifinanziato 500 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior con scadenza nel 2027, con le nuove obbligazioni senior ora in scadenza nel 2033. La gestione proattiva del debito dell’azienda ha contribuito a un upgrade del credit rating di S&P Global Ratings a BB-, con outlook stabile. Anche Moody’s Ratings ha rivisto le prospettive di Bombardier, migliorandole da stabili a positive”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)