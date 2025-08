ANA Holdings finalizza l’acquisizione di tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines

ANA Group informa: “Dopo aver ottenuto l’approvazione delle autorità competenti, ANA Holdings (ANA HD) ha acquisito tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines (NCA) tramite uno scambio azionario semplificato con Nippon Yusen Kabushiki Kaisha il 1° agosto.

“L’unione del large freighter network di NCA con l’esteso international network di passenger and freighter flights di ANA rafforzerà la capacità di trasporto tra Giappone e Asia, Europa e Stati Uniti. ANA opera sei Boeing 767 freighter e due Boeing 777 freighter, mentre NCA opera otto Boeing 747-8 freighter (oltre ai Boeing 747-8F, altri sette Boeing 747-400F di proprietà di NCA sono operati in leasing da altre compagnie). Questo potenziamento non solo rafforzerà significativamente la posizione del Gruppo come maggior combination carrier del Giappone, ma porterà anche ANA Group alla posizione di 14° airline group al mondo in base al cargo transport weight”, afferma ANA Group.

“L’integrazione strategica del freighter network e delle specialized cargo expertise di NCA con l’infrastruttura esistente di ANA Group migliorerà notevolmente la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti”, ha affermato Koji Shibata, president and CEO of ANA HD. “Ci impegniamo a sfruttare questa capacità ampliata e le conoscenze combinate per offrire un valore eccezionale alle nostre cargo transport solutions a livello globale”.

“Unendo l’international network di ANA Group con l’esperienza di NCA in special commodities and mass transportation con large freighter, ANA rafforzerà ulteriormente i suoi servizi di alta qualità e competitivi per soddisfare le diverse esigenze dei clienti riguardo il cargo transport. ANA Group supporterà inoltre i clienti nell’ottimizzazione delle loro supply chain o opportunità di business, con l’obiettivo di offrire valore aggiunto attraverso il cargo transport.

Si prevede che la redditività di ANA Group aumenterà con l’inclusione di NCA, poiché il rafforzamento del cargo business migliorerà la sua resilienza alla volatilità e ai cambiamenti del mercato. Inoltre, si prevede che Narita Airport potenzierà le sue funzionalità con la costruzione di nuove piste nel prossimo futuro, che aumenteranno notevolmente il numero di partenze e arrivi. In tali circostanze, ANA Group si impegna a promuovere una crescita sostenibile e a contribuire alla società in qualità di infrastruttura logistica vitale a supporto delle persone in tutto il mondo”, prosegue ANA Group.

“Poiché NCA è ora una società controllata al 100% tramite lo scambio azionario, si prevede che lo stato patrimoniale e il conto economico saranno consolidati a partire dal secondo trimestre dell’anno fiscale 2025″, conclude ANA Group.

(Ufficio Stampa ANA Group – Photo Credits: ANA Group)