Campagna Antincendio Boschivo 2025: la Difesa in prima linea nella lotta agli incendi

È entrata nel vivo la Campagna Antincendio Boschivo (AIB) 2025, avviata lo scorso 15 giugno e in corso fino al prossimo 15 ottobre. Con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature, cresce l’impegno della Difesa per contribuire concretamente alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, attraverso un’azione sinergica con il Dipartimento della Protezione Civile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le componenti del Sistema Paese.

La partecipazione delle Forze Armate rientra nell’ambito dell’accordo di collaborazione con la Protezione Civile e prevede il concorso operativo di numerosi assetti elicotteristici dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, della Marina Militare e dell’Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU). Per il supporto logistico e operativo, sono stati resi disponibili anche diversi aeroporti militari, tra cui Napoli Capodichino, Sigonella e Trapani Birgi.

In totale, la Difesa contribuisce alla campagna con 10 elicotteri dislocati su tutto il territorio nazionale, pronti a intervenire su richiesta per supportare le operazioni antincendio.

L’Aeronautica Militare è impegnata con determinazione nella campagna AIB, mettendo in campo gli elicotteri HH-139A del 15° Stormo, in particolare quelli dell’80° Centro SAR di Decimomannu (CA) e dell’82° Centro SAR di Trapani (TP). Da metà giugno, questi assetti hanno svolto oltre 40 missioni tra Sicilia e Sardegna, coprendo 7 territori provinciali diversi, con più di 800 lanci d’acqua e circa 600.000 litri sganciati, operando per più di 60 ore di volo in contesti spesso difficili e complessi.

L’Aeronautica Militare, grazie alla propria capacità dual-use sviluppata nel tempo, garantisce quotidianamente operazioni di soccorso, trasporto sanitario d’urgenza e supporto alla popolazione, a cui si aggiunge, dal 2018, la capacità AIB, ormai pienamente integrata nella missione del 15° Stormo.

La Campagna Antincendio Boschivo rappresenta una delle numerose attività in cui le Forze Armate italiane mettono a disposizione della collettività risorse, competenze e tecnologie normalmente impiegate per esigenze operative, ma perfettamente adattabili anche in contesti civili. Un esempio concreto del contributo della Difesa alla sicurezza del Paese, che si manifesta non solo sul piano militare, ma anche nella tutela.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha la missione di garantire, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito proprio la capacità AIB, contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna).

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)