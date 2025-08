Aeroporto di Bologna: a luglio un milione e 100 mila passeggeri

L’Aeroporto di Bologna informa: “Un altro mese sopra quota “un milione” per l‘Aeroporto di Bologna. Anche a luglio, dopo aprile, maggio e giugno, i passeggeri del Marconi hanno registrato un risultato a sei zeri, raggiungendo le 1.103.012 unità, con una riduzione dell’1,1% sullo stesso mese del 2024. Tale risultato è in linea (-1,0%) con il calo dei movimenti mensili ed è sostanzialmente riconducibile allo status di “aeroporto coordinato” in presenza di cantieri per la Summer 2025.

Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 811.678 (-1,7% su luglio 2024) mentre i passeggeri su voli nazionali sono stati 291.334 (+0,5% sullo stesso mese del 2024). I movimenti sono stati 7.601 (-1,0%), mentre le merci trasportate per via aerea, sono state 4.018 tonnellate, con un calo del 7,4%.

Le destinazioni preferite di luglio 2025 sono state, nell’ordine: Catania, Tirana, Barcellona, Palermo, Cagliari, Olbia, Istanbul, Brindisi, Madrid e Bucarest Otopeni, con il capoluogo sardo che ha fatto segnare un incremento di passeggeri del 20,7% su luglio 2024. Il giorno più trafficato del mese è stato domenica 13, con 39.845 passeggeri tra arrivi e partenze”.

“Nei primi sette mesi dell’anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 6.399.533, in aumento del 4,0% sullo stesso periodo del 2024, mentre i movimenti sono stati 45.620, in crescita del 2,2% sul periodo corrispondente del 2024.

Le merci trasportate per via aerea nei primi sette mesi del 2025 sono state 26.326 tonnellate, in lieve calo (-2,2%) sullo stesso periodo del 2024″, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)