All Nippon Airways lancia il servizio internet ad alta velocità gratuito a bordo sulle rotte internazionali e in tutte le classi

All Nippon Airways (ANA) sta introducendo il servizio internet gratuito ad alta velocità a bordo, in grado di trasmettere video in streaming, in tutte le classi internazionali sui suoi aeromobili B767-300ER (configurazione a 202 posti, JA625A); un passo importante verso il suo obiettivo di offrire una convenienza senza pari ai propri passeggeri.

“Grazie al sistema di ultima generazione di Viasat Inc., azienda statunitense leader mondiale nella fornitura di connettività in volo, questo servizio avanzato garantirà ai passeggeri una connessione fluida e veloce dall’imbarco allo sbarco, offrendo un’esperienza Internet simile a quella a terra anche in volo”, afferma ANA.

“L’integrazione delle apparecchiature Wi-Fi di Viasat consente agli aeromobili B767-300ER di offrire un’esperienza internet fluida e sempre connessa, che rispecchia le prestazioni a terra”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience di ANA. “ANA si impegna a rafforzare la connettività in volo e continuerà ad apportare miglioramenti futuri per aumentare la comodità dei passeggeri”.

“Poiché i passeggeri di ANA apprezzano sempre più la possibilità di rimanere connessi in volo con il Wi-Fi ad alta velocità, soprattutto sulle rotte internazionali, siamo onorati di supportare il vettore nell’offerta di internet in streaming gratuito in volo sugli aerei dotati di Viasat”, ha affermato Mark Dankberg, Presidente e CEO di Viasat, Inc. “ANA ha scelto la nostra soluzione Viasat Amara di nuova generazione, che combina una tecnologia e capacità collaudate con una solida roadmap di innovazione progettata per servire ANA oggi e in futuro”.

“ANA sta introducendo il servizio in modo strategico, con l’obiettivo di completare le modifiche su tre aeromobili B767-300ER entro la fine dell’anno finanziario (FY) 2025. Entro l’anno finanziario 2026, la compagnia aerea prevede di estendere l’accesso Wi-Fi ad alta velocità a tutti e sei gli aeromobili B767-300ER. ANA integrerà inoltre il sistema Viasat in ulteriori nuovi aeromobili internazionali dopo l’anno finanziario 2026, ampliando progressivamente il servizio gratuito su tutte le classi della sua flotta.

Aerei che offriranno il servizio Internet Viasat in volo:

– B767-300ER medio/corto raggio: 6 aerei (durante FY2026)

– B777-9 lungo raggio: 18 aerei (da FY2026)

– B787-9 lungo raggio: 19 aerei (da FY2026)

Totale: 43 aerei

ANA prevede di aggiornare ulteriori aeromobili e intende fornire Internet ad alta velocità gratuito in volo per tutte le classi su oltre l’80% della sua flotta internazionale entro la fine del 2030″, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)