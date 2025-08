Gulfstream apre un nuovo Technical Training Center (TTC) in Mesa

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’apertura del suo nuovo Technical Training Center (TTC) a Mesa, in Arizona.

“La struttura offre spazi dedicati a on-the-job training per ampliare la forza lavoro locale e supportare la flotta Gulfstream in crescita. Si tratta del secondo TTC per Gulfstream, il primo dei quali è stato inaugurato nel 2015 presso la sede centrale dell’azienda a Savannah.

Il nuovo TTC offre oltre 940 metri quadrati di aule e laboratori per la formazione pratica con istruttori Gulfstream. La struttura ospiterà un Gulfstream G650 fuselage segment and empennage assembly, un G700 engine, un G600 simulator e un G200 aircraft. Queste attrezzature supporteranno la formazione per lo sviluppo delle competenze di tecnici nuovi ed esistenti in diverse aree, tra cui sheet metal work, avionics, mechanical maintenance and safety training”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Investire nello sviluppo e nella formazione della forza lavoro garantisce che, in ogni interazione, i nostri clienti ricevano il supporto leader del settore per cui Gulfstream è nota”, ha affermato Lor Izzard, senior vice president, Gulfstream Customer Support. “L’aggiunta del nostro nuovo Technical Training Center in Mesa offre ancora più opportunità ai dipendenti di migliorare le proprie competenze per offrire ai nostri clienti un’esperienza e un servizio di altissima qualità”.

“La Mesa training facility integra la all-new maintenance, repair and overhaul (MRO) facility inaugurata ufficialmente a Mesa Gateway Airport all’inizio di quest’anno. Il centro MRO ha già creato oltre 300 posti di lavoro nella regione e Gulfstream sta attivamente assumendo nuovi membri del team, molti dei quali saranno inseriti e formati presso il nuovo TTC.

Per contribuire a sviluppare la forza lavoro locale, Gulfstream continua a collaborare con il Chandler-Gilbert Community College per formare e assumere studenti attraverso i suoi airframe and powerplant (A&P) maintenance technology programs. Oltre a completare i corsi, gli studenti partecipanti ricevono una formazione organizzata da Gulfstream presso Mesa TTC per prepararli a posizioni a tempo pieno. Gulfstream ha già assunto 40 studenti provenienti da Chandler-Gilbert“, conclude Gulfstream Aerospace

