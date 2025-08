La Tecnam Flight Academy introduce il P-Mentor nella sua training fleet

La Tecnam Flight Academy annuncia l’aggiunta del nuovo Tecnam P-Mentor alla sua training aircraft fleet.

“Con questa importante aggiunta, la scuola di volo rafforza il suo impegno nella formazione della prossima generazione di piloti, con una forte attenzione a sicurezza, efficienza e innovazione.

Il P-Mentor, l’ultimo velivolo di Tecnam, rappresenta il perfetto connubio tra tecnologia avanzata e ottimizzazione dei costi, rendendolo ideale per l’addestramento IFR. Questo velivolo si unisce a una all-Tecnam fleet:

2 Tecnam P2008 JC

1 Tecnam P2006T (2006)

1 Tecnam P2010 TDI

1 Tecnam P-Mentor (nuovo)

Nei prossimi mesi saranno aggiunti altri velivoli per modernizzare ulteriormente la flotta”, afferma Tecnam.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa sinergia che unisce la nostra esperienza formativa all’eccellenza tecnologica di Tecnam. Questo ci permette di offrire ai nostri studenti una formazione di alto livello, in linea con le esigenze delle moderne compagnie aeree”, afferma Carolina Pascale Langer, Accountable Manager.

“Con un numero crescente di studenti, l’Academy offre modular training programs da PPL ad ATPL, garantendo un’esperienza di addestramento coerente e altamente professionale, grazie a una flotta moderna completamente integrata con la tecnologia Tecnam.

Il P-Mentor è un two-seat single-engine piston aircraft, fully IFR-compliant e certificato sotto gli ultimi CS-23 EASA and FAA standards, consentendo PBN/RNAV/AFCS capabilities. Le scuole di volo di oggi possono contare su un’unica piattaforma per addestrare gli studenti dal loro primo volo fino al CPL-IR, dotata di variable-pitch propeller, simulated retractable landing gear and UPRT”, prosegue Tecnam.

Giovanni Pascale Langer, Managing Director at Tecnam, ha dichiarato: “La collaborazione tra Tecnam e la scuola di volo è una naturale estensione della passione per l’aviazione che ha sempre guidato la nostra famiglia. Attraverso la Tecnam Flight Academy, abbiamo l’opportunità unica di sperimentare ciò che fanno i nostri clienti, rafforzando ulteriormente il nostro impegno per un approccio aeronautico moderno, di alta qualità, incentrato sul pilota e sulla scuola”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)