Volotea, Air Caraïbes e French bee siglano un accordo di interlinea

Volotea annuncia la firma di un importante accordo di interlinea con le compagnie Air Caraïbes e French bee.

“Grazie a questo accordo, i passeggeri in partenza dalle destinazioni europee servite da Volotea potranno raggiungere più facilmente numerose mete nei Caraibi come Cancún, Santo Domingo o Punta Cana, nelle Antille-Guyana, negli Stati Uniti, in Québec, in Polinesia Francese e a La Réunion, effettuando scalo a Parigi Orly e usufruendo di un servizio di viaggio integrato e semplificato.

Nell’ambito di questo accordo, Air Caraïbes e French bee vendono, sui loro siti web e tramite agenzie di viaggio, i voli Volotea da/per Parigi-Orly in connessione con i loro collegamenti verso i Caraibi, la Polinesia Francese, La Réunion, il Canada e gli Stati Uniti. La collaborazione offre così ai passeggeri delle città europee servite da Volotea e collegate a Parigi Orly – 6 in Italia, Alghero, Ancona, Genova, Olbia, Torino, Verona, 2 in Francia, Lourdes e Rodez – un accesso diretto e semplificato alle destinazioni di lungo raggio, eliminando le consuete difficoltà delle coincidenze.

Infatti, i passeggeri potranno così usufruire di un servizio completamente integrato che include: un biglietto unico per l’intero viaggio; trasferimento diretto dei bagagli dalla partenza alla destinazione finale, senza necessità di ritiro a Parigi-Orly; coincidenze ottimizzate tramite l’aeroporto di Parigi-Orly“, afferma Volotea.

“Tra le destinazioni oltreoceano servite da Air Caraïbes e French bee ci sono: Guadalupe, Martinica, Guyana Francese, Polinesia Francese, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Bahamas, Repubblica Dominicana, Messico, Canada e, nel caso di French bee, anche gli USA (Miami, San Francisco, Los Angeles e Newark). Ma non solo. Infatti, questo accordo contribuisce anche ad aumentare l’attrattività delle città europee, offrendo ai residenti d’oltremare e ai nordamericani la possibilità di scoprire nuove regioni turistiche”, prosegue Volotea.

“Siamo entusiasti di questo nuovo accordo di interlinea con Air Caraïbes e French bee che consente ai passeggeri europei di raggiungere comodamente le destinazioni francesi d’oltremare, gli Stati Uniti e i Caraibi con un servizio ancora più ottimizzato”, ha commentato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea. “Connettendo le nostre città europee a queste destinazioni di lungo raggio via Parigi-Orly, arricchiamo l’esperienza dei nostri clienti e rafforziamo il nostro impegno per offrire soluzioni di viaggio pratiche e integrate”.

“Questa partnership con Volotea rappresenta un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di connettere i territori”, ha aggiunto Paul-Henri Dubreuil, CEO di Air Caraïbes e French bee. “Facilitando l’accesso all’oltremare, alla Polinesia e alle nostre linee nordamericane dalle capitali regionali europee, rispondiamo a una crescente richiesta di semplicità, continuità e fluidità del servizio. È anche un modo per valorizzare questi territori e rafforzare la nostra visione di un lungo raggio intelligente, accessibile e responsabile”.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)