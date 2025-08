LATAM Airlines Group svela la sua nuova Premium Comfort Class con un investimento di oltre 100 milioni di dollari

LATAM, il principale gruppo aereo del Sud America, ha annunciato oggi la sua nuova cabina Premium Comfort, una proposta destinata a trasformare l’esperienza sui voli internazionali a lungo raggio.

“Con un investimento di oltre 100 milioni di dollari, questa iniziativa evidenzia l’impegno di LATAM per l’innovazione, il design e la soddisfazione del cliente, offrendo un’opzione di fascia media che combina comfort, servizio e tecnologia all’avanguardia.

Posizionata tra le zone Premium Business ed Economy, la nuova cabina Premium Comfort è progettata per i viaggiatori che cercano il perfetto equilibrio tra riposo e produttività. Questo nuovo spazio offrirà un ambiente esclusivo con sedili più ampi, maggiore reclinazione, spazio più ampio fra un sedile e l’altro e una minore densità di passeggeri, con conseguente significativo miglioramento del comfort e della privacy a bordo”, afferma LATAM.

“La nuova Premium Comfort riflette la nostra profonda comprensione delle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e il nostro impegno a offrire più opzioni affinché ogni passeggero possa viaggiare come desidera. È un prodotto che combina comfort, spazio e un servizio di alto livello con un valore eccezionale, e rappresenta anche la nostra visione di come immaginiamo il futuro dei voli dal Sud America al mondo: un viaggio in cui privacy, design e il tipico calore della nostra regione si fondono per creare un’esperienza unica”, ha affermato Paulo Miranda, Vicepresidente Clienti di LATAM Airlines Group.

“L’esperienza di bordo sarà arricchita da un’offerta gastronomica attentamente curata e da un servizio personalizzato per esaltare ogni momento del viaggio. Con riferimento all’intrattenimento e alla connettività, la cabina Premium Comfort sarà dotata di schermi 4K da 16 pollici, collegamento Bluetooth, porte USB-C a ricarica rapida e prese di corrente individuali, garantendo ai passeggeri la connessione e l’intrattenimento per tutta la durata del volo.

La nuova cabina sarà inizialmente disponibile su una selezione di rotte a lungo raggio, a partire dal 2027 sugli aeromobili Boeing 787. I dettagli specifici delle rotte e delle prenotazioni saranno annunciati a breve su latam.com e attraverso i canali ufficiali”, conclude LATAM.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)