Bombardier lancia un’importante iniziativa di espansione dei servizi negli Stati Uniti

Bombardier annuncia il lancio di un’importante iniziativa di espansione del suo services and support network negli Stati Uniti. “Questa multi-phase, multi-site expansion initiative mira a soddisfare la crescente domanda di praticità e assistenza da parte della crescente base clienti dell’azienda. Si prevede che i progetti di espansione saranno implementati nei prossimi anni e si concentreranno sia sulle regioni in cui Bombardier opera attualmente, sia su quelle nuove. Nell’ambito di questa crescita, l’azienda prevede la necessità di reclutare talenti altamente qualificati, creando nuove opportunità di lavoro in ciascuna delle regioni target”, afferma Bombardier.

“La flotta Bombardier negli Stati Uniti sta crescendo a un ritmo rapido, e così dovrebbe fare anche il nostro American network of services and support”, afferma Paul Sislian, Executive Vice President, Bombardier Aftermarket Services and Strategy. “L’annuncio di oggi dimostra il nostro pieno impegno nel fornire un’assistenza eccezionale e una comodità impeccabile, affinché i nostri clienti possano volare in totale sicurezza. Mentre il nostro team sta già mantenendo questa promessa – con i nostri servizi di prima categoria che si sono classificati al primo posto nell’AIN Product Support survey per il secondo anno consecutivo, così come nel 2025 Professional Pilot Corporate Aircraft Product Support Survey – questa iniziativa di espansione dimostra la profondità del nostro impegno nell’offrire la migliore esperienza cliente possibile”.

“Con l’entrata in servizio del Global 8000 entro la fine dell’anno e la costante crescita della flotta globale di Bombardier, l’azienda è desiderosa di rafforzare le sue capacità negli Stati Uniti nei principali hub del Paese, per raggiungere i clienti ovunque si trovino. Nell’ambito di questo investimento di espansione su larga scala, l’azienda darà priorità al reclutamento di talenti e allo sviluppo della forza lavoro per garantire un flusso costante di professionisti qualificati nelle sue attività. Inoltre, per soddisfare la domanda e garantire assistenza e servizi adeguati, Bombardier si concentrerà sull’espansione dei suoi efficaci apprenticeship and talent programs nelle comunità locali per accelerare il reclutamento e l’inserimento di Airframe and Powerplant Technicians, nonché di altri lavoratori qualificati.

L’attuale services business di Bombardier vanta già una solida presenza negli Stati Uniti, con service centres in località chiave come Dallas, Tucson, Hartford e Wichita, oltre a una struttura inaugurata nel 2022 a Miami Opa Locka. I clienti beneficiano di un support ecosystem completo che include un parts distribution centre strategicamente posizionato a Chicago e Mobile Response Teams dislocati in 20 sedi in tutto il paese, garantendo un’assistenza rapida e competente ovunque sia necessaria”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)