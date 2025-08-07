Engine Lease Finance Corporation finalizza un CFM LEAP Spare Engine Agreement

Engine Lease Finance Corporation (elfc) e CFM International hanno finalizzato un accordo per l’acquisto di 50 CFM LEAP spare engines. L’accordo include sia i motori LEAP-1A per gli aeromobili della famiglia Airbus A320neo sia i motori LEAP-1B per gli aeromobili Boeing 737 MAX.

“I motori CFM sono parte integrante del nostro portafoglio da oltre tre decenni”, ha dichiarato Richard Hough, President and CEO of Engine Lease Finance Corporation. “Questo accordo ci aiuterà a continuare a supportare i nostri clienti con l’efficienza, l’affidabilità e l’elevato utilizzo che si aspettano dai motori CFM”.

“L’accordo consolida un rapporto di lunga data tra CFM ed elfc, iniziato nel 1992 con i motori CFM56-3. Il lessor ha ampliato il proprio portafoglio con il CFM56-5A nel 1995, seguito dai CFM56-5B, CFM56-5C e CFM56-7B nel 1999. Nel 2019 l’azienda ha scelto per la prima volta i motori CFM LEAP-1A. Oggi, il portafoglio di elfc comprende 200 CFM spare engines, di cui 85 motori CFM LEAP e 115 motori CFM56“, afferma CFM International

“Con questo accordo, elfc può offrire ai LEAP operators ancora più opzioni per la pianificazione della flotta con una maggiore disponibilità delle risorse”, ha affermato Gaël Méheust, president and CEO of CFM International.

“Con oltre 4.000 velivoli consegnati fino ad oggi, i motori CFM LEAP hanno registrato la crescita più rapida nella storia dell’aviazione commerciale. Tecnologie avanzate come composite fan blades and ceramic matrix composites consentono di realizzare un motore con una fuel efficiency superiore del 15% e con emissioni di carbonio inferiori del 15% rispetto ai motori CFM56 della generazione precedente. Supportati da advanced health monitoring systems e da un open MRO ecosystem, i motori CFM LEAP offrono un’affidabilità matura e consentono un elevata asset utilization per narrowbody aircraft”, conclude CFM International.

