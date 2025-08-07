Embraer offrirà la connettività Starlink come soluzione aftermarket per i Praetor Jet

Embraer offrirà la connettività Starlink come soluzione aftermarket per i clienti Praetor 600, Praetor 500, Legacy 500 e Legacy 450 tramite un Supplemental Type Certificate (STC).

“La nuova soluzione è offerta grazie a una partnership con Nextant Aerospace, la divisione ingegneristica di Flexjet. La certificazione FAA è stata ottenuta per le flotte Praetor 500 e Legacy 450. La certificazione FAA per i Praetor 600 e Legacy 500 è prevista per il terzo trimestre 2025, seguita dalla certificazione ANAC nel quarto trimestre 2025 e dalla certificazione EASA nel primo trimestre 2026.

Starlink fornisce Internet ad alta velocità e bassa latenza attraverso una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), garantendo una connettività senza interruzioni in qualsiasi parte del mondo, anche in zone remote o oceani.

Grazie alla bassa latenza, Starlink supporta applicazioni complesse come videochiamate 4K, giochi online, accesso VPN e altre attività in tempo reale. Starlink ha fornito Internet ad alta velocità e bassa latenza su decine di migliaia di voli e il numero continua a crescere, mantenendo i passeggeri connessi dal momento in cui salgono a bordo del loro aereo e durante i viaggi in tutto il mondo”, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti l’Internet all’avanguardia e ad alta velocità di Starlink. Questo si basa sui nostri continui sforzi, rafforzando il nostro impegno per esperienze di volo fluide e connesse in tutto il mondo”, afferma Marsha Woelber, Vice President, Customer Support & Aftermarket Sales for Executive Jets, Embraer Executive Jets.

“Con oltre un anno di esperienza operativa e centinaia di kit venduti alla business aviation fleet, Starlink si è affermata saldamente come la soluzione leader per la connettività in volo”, ha dichiarato Jay Heublein, president of Flexjet’s Technical Services division. “Il Praetor è uno dei business jet tecnologicamente più avanzati della sua categoria e l’aggiunta di Starlink garantisce ai passeggeri un’esperienza di connettività fluida”.

“Entrambe le aziende stanno inoltre sviluppando lo Starlink Supplemental Type Certificate per i Phenom 300 jet, la cui disponibilità è prevista per il quarto trimestre 2025.

Flexjet, il più grande operatore di Praetor al mondo, prevede di integrare Starlink nell’intera Praetor fleet.

L’Embraer Owned Service Center Network, con nove sedi in tutto il mondo, è pronto a supportare i clienti che desiderano installare l’STC Starlink. I clienti interessati a programmare l’installazione devono rivolgersi agli Embraer Aftermarket Sales Representatives in tutto il mondo”, conclude Embraer.

Embraer aggiunge Aerocardal al suo Authorized Service Network in Cile

Embraer ha inoltre annunciato che Aerocardal entrerà a far parte del suo Authorized Service Center Network, dedicato agli executive jets in Cile.

“L’azienda cilena ha sede presso l’Arturo Merino Benítez International Airport di Santiago ed è presente sull’executive aviation market dal 1991. Aerocardal fornirà maintenance services, inclusi unscheduled maintenance, AOG support, drop-ins to local and external customers che operano nel paese”, afferma Embraer.

“Embraer continua ad accelerare rapidamente il posizionamento strategico del suo Authorized Service Center network e siamo lieti di collaborare con Aerocardal in Cile. Hanno sede in un hub strategico e hanno fornito un servizio eccellente ai loro clienti negli ultimi decenni. Ci auguriamo di avere una partnership di successo con Aerocardal e di continuare ad espandere la capacità, le competenze e la presenza MRO di Embraer in America Latina e nel mondo”, afferma Frank Stevens, Vice President MRO Services, Embraer Services & Support.

“Embraer dispone di nove Owned Service Centers for Executive Aviation e ha recentemente raddoppiato la sua MRO-dedicated capacity negli Stati Uniti, con nuove maintenance lines for business jets a Dallas Love Field, Texas, Cleveland, Ohio e Sanford, Florida”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)