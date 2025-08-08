Embraer Defense Europe firma protocolli d’intesa strategici con partner lituani per rafforzare la cooperazione e l’innovazione nel settore aerospaziale

Embraer informa: “Embraer ha firmato diversi Memorandum d’Intesa (MoU) con importanti partner lituani, segnando un passo significativo verso una cooperazione a lungo termine in aerospace, defense and innovation.

Gli accordi sono stati firmati con otto importanti istituzioni e aziende lituane, tra cui Kaunas University of Technology (KTU), Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius Tech), Aktyvus Photonics, J&C Aero, Nordic Aircraft Systems, Brolis Defence, DAT e Baltic Institute of Advanced Technology (BPTI)”.

“Queste partnership riflettono l’impegno di Embraer nel promuovere l’innovazione e rafforzare le global industrial and defense capabilities attraverso la cooperazione strategica. Il crescente ecosistema aerospaziale e le competenze tecnologiche della Lituania ne fanno un ambiente ideale per la visione a lungo termine di Embraer in Europa”, ha affermato Fabio Caparica, Vice President of Contracts at Embraer Defense & Security.

“I MoU comprendono un’ampia gamma di aree di alto valore, tra cui: Maintenance, Repair and Overhaul (MRO); Engineering and Innovation; Technological Development; Supply Chain Management.

La cerimonia di oggi fa seguito alla selezione, nel giugno 2025, dell’Embraer C-390 multi-mission aircraft da parte della Lituania per migliorarne le capacità di difesa e l’interoperabilità. Questa selezione è in linea con gli alleati europei e della NATO, tra cui Portogallo, Slovacchia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e Svezia, che hanno anch’essi scelto questo velivolo di nuova generazione per modernizzare le proprie forze aeree”, prosegue Embraer.

“Dall’entrata in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, con la Portuguese Air Force nel 2023 e, più recentemente, con l’Hungarian Air Force nel 2024, il C-390 Millennium ha dimostrato le sue capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta operativa ha dimostrato un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%.

Il C-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, medical evacuation, search and rescue, firefighting, humanitarian missions, operando su piste temporanee o non asfaltate. Il velivolo configurato con air-to-air refueling equipment, con la designazione KC-390, ha già dimostrato la sua capacità di rifornimento in volo sia come tanker che come receiver, in questo caso ricevendo carburante da un altro KC-390 tramite pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

