Addestramento congiunto: caccia italiani e tedeschi perfezionano tattiche operative complesse

L’Aeronautica Militare e la Luftwaffe tedesca hanno condotto un intenso addestramento congiunto, nei giorni scorsi, presso la base aerea di Neuburg, in Germania.

“L’obiettivo principale è stato l’incremento del livello di prontezza dei piloti militari al combattimento aria-aria e il perfezionamento delle tattiche operative più complesse.

All’attività, tecnicamente denominata “Dissimilar Air Combat Training – DACT”, hanno preso parte velivoli caccia Eurofighter Typhoon del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA) e assetti del Taktisches Luftwaffengeschwader 74 tedesco. Un totale di otto velivoli è stato coinvolto nella simulazione di scenari operativi a difficoltà e complessità crescenti.

Durante i combattimenti aria-aria simulati (Air-to-Air), i piloti di entrambe le forze aeree hanno avuto l’opportunità di affinare l’impiego di tattiche operative specifiche e di manovrare gli assetti in dotazione in un contesto operativo estremamente dinamico.

In particolare, sono stati simulati attacchi aerei offensivi (OCA – Offensive Counter Air) e difensivi (DCA – Defensive Counter Air). L’intera attività è stata finalizzata all’incremento dei livelli di prontezza operativa, al perfezionamento della capacità di combattimento e al rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione tra gli assetti aerei delle forze dell’Alleanza Atlantica”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Il DACT ha rappresentato un’opportunità fondamentale per il raggiungimento di un livello di formazione avanzata per il personale coinvolto, attraverso un programma di addestramento mirato ad ampliare costantemente le capacità di proiezione delle forze aeree impiegate in ambito internazionale. Quest’attività si conferma, inoltre, cruciale per testare e addestrare la struttura di comando e controllo, nonché per esercitare il coordinamento dei sistemi nazionali di difesa aerea”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA) è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all’efficienza operativa dei sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all’addestramento del personale ed al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle SS.AA.. Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 36° Stormo Caccia è uno dei 5 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la Difesa Aerea Nazionale e il servizio di Quick Reaction Alert della NATO”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)