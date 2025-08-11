LATAM abilita la funzione “Dov’è” di Apple per migliorare il recupero dei bagagli

LATAM Airlines ha annunciato oggi un significativo miglioramento dell’esperienza dei suoi passeggeri: l’implementazione della funzione “Dov’è” di Apple usando un AirTag o la tecnologia Find My. Questa iniziativa rafforza l’impegno di LATAM per l’innovazione e la tranquillità dei viaggiatori.

“A partire da oggi, i passeggeri LATAM che utilizzano un dispositivo AirTag o la tecnologia Find My sui propri bagagli potranno condividere la posizione in modo privato e sicuro con il Gruppo tramite l’app “Dov’è” su iPhone, iPad o Mac. Questa integrazione consentirà a LATAM di migliorare significativamente l’efficienza nella localizzazione e nel recupero dei bagagli smarriti, offrendo un ulteriore livello di sicurezza e tranquillità durante i viaggi”, afferma LATAM Airlines.

“In LATAM sappiamo che possono verificarsi problemi con i bagagli. Trasportiamo oltre 40 milioni di bagagli all’anno, con una performance globale positiva, poiché i nostri tassi di smarrimento sono circa il 50% inferiori alla media del settore. Ma comprendiamo chiaramente che questa è una criticità per i clienti con bagagli in ritardo”, afferma Paulo Miranda, Vicepresidente Clienti di LATAM Airlines Group. “Ecco perché siamo molto orgogliosi di lanciare questa funzionalità, che non solo offre maggiore tranquillità ai nostri passeggeri, ma rafforza anche l’innovazione tecnologica come pilastro centrale nella trasformazione dell’esperienza di viaggio attraverso soluzioni intelligenti e incentrate sul cliente”.

“Condividere la posizione del tuo AirTag o attivare l’app “Dov’è” con LATAM è un processo semplice e sicuro; se il tuo bagaglio è in ritardo, puoi comunicare alla compagnia aerea dove si trova esattamente il tuo bagaglio in pochi minuti. Per farlo, dovrai generare il link dal tuo iPhone, iPad o Mac aprendo l’app “Dov’è” e creando un link “Condividi posizione articolo”. Quindi, dovrai inserire il link nel tuo rapporto di bagaglio in ritardo tramite il sito web self-service SITA, in modo rapido e semplice”, prosegue LATAM Airlines.

“Migliorare la sicurezza e l’efficienza dei viaggi attraverso la tecnologia è nel nostro DNA. Secondo il nostro rapporto SITA Baggage IT Insights, i bagagli smarriti in America Latina e nei Caraibi sono diminuiti di quasi il 15% nel 2024, grazie a investimenti tecnologici intelligenti. Con l’aumento del traffico aereo, siamo orgogliosi dell’iniziativa di LATAM che ha deciso di adottare questa soluzione utilizzando AirTags e SITA WorldTracer®“, afferma Shawn Gregor, Presidente SITA, Americhe

“Per garantire la privacy e la sicurezza dei clienti, la condivisione della posizione terminerà automaticamente non appena il cliente ritroverà il suo bagaglio. I clienti potranno interromperla in qualsiasi momento, e in ogni caso scadrà automaticamente dopo sette giorni.

La funzione “Condividi posizione articolo” si appoggia all’app “Dov’è” di Apple, una rete di crowdsourcing di oltre un miliardo di dispositivi Apple che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth per rilevare dispositivi o oggetti smarriti nelle vicinanze e segnalarne la posizione approssimativa al proprietario. L’intero processo è crittografato end-to-end e anonimo, quindi nessun altro, nemmeno Apple o i produttori di accessori sulla rete “Dov’è”, può vedere la posizione o le informazioni di un articolo. “Condividi posizione articolo” richiede iOS 18.2, iPadOS 18.2 o macOS 15.2 o versioni successive”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group)