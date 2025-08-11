Nuovi voli LOT Polish Airlines per Rovaniemi e Malaga dall’inverno 2025/2026

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, amplia il suo programma di voli per la stagione invernale 2025/2026 e servirà due nuove destinazioni: Rovaniemi (Finlandia) e Malaga (Spagna).

“Mentre i voli per Rovaniemi saranno stagionali nei mesi invernali, Malaga sarà la terza destinazione spagnola di LOT Polish Airlines per tutto l’anno, dopo Barcellona e Madrid. I voli sono operati dall’hub globale della compagnia aerea a Varsavia.

LOT Polish Airlines volerà a Rovaniemi, capoluogo della regione settentrionale della Lapponia, in Finlandia, ogni giovedì e domenica dal 27 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 con un Boeing 737 MAX 8. La città vicino al Circolo Polare Artico è considerata la patria di Babbo Natale, ma offre anche numerose opportunità per vivere giornate invernali innevate praticando sci di fondo, ciaspolate, incontrando renne e molto altro ancora. Partenza da Varsavia alle 11:35 con arrivo a Rovaniemi alle 15:20, ora locale”, afferma LOT Polish Airlines.

“Il nuovo volo LOT Polish Airlines per Malaga sarà lanciato il 15 gennaio 2026. Durante l’inverno la compagnia aerea opererà questa rotta ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica; nella stagione estiva, mercoledì e sabato saranno aggiunti come giorni di volo aggiuntivi. Grazie al piacevole clima mediterraneo della Costa del Sol, Malaga è una meta turistica popolare tutto l’anno, offrendo una vasta gamma di attività culturali e spiagge. Ad esempio, un museo è dedicato al figlio più famoso della città, l’artista Pablo Picasso.

La partenza da Varsavia è alle 10:20 con arrivo a Malaga alle 14:35. LOT Polish Airlines opera questi voli con Boeing 737-800“, conclude LOT Polish Airlines.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)