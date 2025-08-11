L’Embraer APAC Airline Business Seminar riflette lo slancio della regione

Embraer ha ospitato l’Asia Pacific edition del suo Airline Business Seminar in Singapore, riunendo compagnie aeree, la comunità finanziaria, consulenti e autorità aeronautiche di tutta la regione dal 6 al 7 agosto 2025.

“L’evento a porte chiuse ha offerto ai partecipanti una piattaforma per condividere e discutere le tendenze emergenti nelle sub-regions dell’Asia-Pacifico, i nuovi modelli di viaggio e le opportunità che stanno creando per le compagnie aeree e le tipologie di aeromobili come le E-Jets and E-Jets E2 families of regional aircraft e gli small narrowbody aircraft”, afferma Embraer.

Raul Villaron, Vice President, Asia Pacific, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “L’APAC Embraer Airline Business Seminar ha offerto approfondite discussioni sulle strategie in evoluzione che le compagnie aeree e l’industria aeronautica in generale stanno adottando per cogliere opportunità di crescita e ottenere rendimenti migliori nell’area Asia-Pacifico, il motore mondiale della crescita dell’aviazione globale.

Questo evento è un’estensione del nostro lungo impegno con la Asia-Pacific community e riflette come i nostri small narrowbody and regional aircraft stiano consentendo alle compagnie aeree di sfruttare il potenziale inespresso della regione: migliorando la connettività e la frequenza dei voli oltre i principali hub verso destinazioni scarsamente servite in tutta la regione”.

“Nel suo ultimo market outlook report, pubblicato a giugno 2025, Embraer prevede una domanda globale di 10.500 jets and turboprops sotto i 150 posti entro i prossimi 20 anni. Di queste, 3.390 unità (circa il 33,2%) provengono dall’area Asia-Pacifico, inclusa la Cina.

Con quasi 200 E-Jets in tutta l’area Asia-Pacifico, Cina inclusa, gli E-Jets di Embraer continuano a consolidare la propria reputazione nella regione grazie alle elevate performance, all’efficienza e all’affidabilità. 14 compagnie aeree in 7 paesi hanno scelto gli E-Jets E2 e gli E-Jets, tra cui Scoot, All Nippon Airways, Japan Airlines, Tianjin Airlines, Alliance Airlines (Australia) e Virgin Australia.

Nell’agosto 2024 Virgin Australia ha ordinato otto E190-E2 per il suo Western Australia regional and charter business. Quest’anno, All Nippon Airways ha ordinato 15 E190-E2 con un’opzione per altri cinque, per migliorare la connettività nazionale della compagnia aerea. Entrambe le compagnie aeree saranno i primi operatori degli E2 nei rispettivi paesi”, conclude Embraer.

