Diamond Aircraft consegna il quinto DA62 MPP a 2Excel Aviation, diventando il più grande Fleet Operator del tipo al mondo

Diamond Aircraft informa: “Diamond Aircraft annuncia la consegna del quinto DA62 MPP (Multi-Purpose Platform) a 2Excel Aviation, consolidando la posizione della compagnia con sede nel Regno Unito come più grande fleet operator del DA62 MPP al mondo.

Quest’ultima consegna rafforza ulteriormente la partnership di successo tra Diamond Aircraft e 2Excel Aviation, la cui flotta di DA62 MPP è utilizzata per un’ampia gamma di operazioni speciali, tra cui maritime surveillance, environmental monitoring and ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) roles”.

“Siamo entusiasti di aver raggiunto questo importante traguardo con 2Excel”, ha dichiarato Mario Spiegel, Head of Sales Special Mission Aircraft. “La loro crescente flotta di DA62 MPP è una testimonianza dell’eccezionale versatilità, efficienza e affidabilità della piattaforma. Siamo orgogliosi di supportare 2Excel nell’offrire capacità innovative e mission-critical in un’ampia gamma di ambienti operativi”.

“Il DA62 MPP è il surveillance aircraft di punta di Diamond Aircraft, progettato per soddisfare le esigenze di profili di missione impegnativi. Dotato di efficienti Jet-A1 piston engines, dotato di state-of-the-art sensors and mission management systems e con bassi costi operativi, il velivolo continua ad attrarre clienti in tutto il mondo”, prosegue Diamond Aircraft.

“Ricevere il nostro quinto DA62 MPP è un importante passo avanti”, ha dichiarato Arnie Palmer, Director of Special Missions at 2Excel Aviation. “In qualità di principale fleet operator di questo straordinario velivolo, siamo in una posizione unica per offrire ai nostri clienti capacità di volo avanzate con un impatto ambientale ridotto e un’elevata flessibilità operativa. La nostra collaborazione con Diamond Aircraft è stata fondamentale per il nostro successo”.

“La consegna segna un nuovo capitolo nell’impiego operativo del DA62 MPP e ne sottolinea il ruolo crescente nelle moderne aerial surveillance and special mission operations”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)