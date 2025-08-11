Lufthansa: volo diretto da Monaco a Riyadh

Lufthansa informa: “Dal 26 ottobre 2025, Lufthansa tornerà a volare non-stop da Monaco a Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita. Il volo partirà tre volte alla settimana alle 21:45. L’atterraggio del volo LH640 a Riyadh è previsto per le 4:50 ora locale del giorno successivo. Il volo di ritorno per la Germania partirà alle 6:25 e arriverà a Monaco alle 10:25. Questo offre ai passeggeri collegamenti ideali con il global Lufthansa network tramite l’hub di Monaco. L’aereo utilizzato sarà uno degli aerei a lungo raggio più moderni al mondo, l’Airbus A350-900, con 293 posti in tre classi”.

“Quest’anno Lufthansa celebra il 65° anniversario del suo primo volo per l’Arabia Saudita. Insieme a Eurowings e ITA Airways, volerà verso Riyadh, Dammam e Jeddah. Queste tre compagnie aeree di Lufthansa Group offriranno in futuro ai loro passeggeri un totale di 22 partenze settimanali per l’Arabia Saudita. In totale, le compagnie aeree di Lufthansa Group volano nella regione più di 120 volte a settimana”, prosegue Lufthansa.

“Riyadh è la capitale del Regno dell’Arabia Saudita, con una popolazione di poco meno di otto milioni di abitanti. La città è in costante crescita e ospita numerose università, musei e monumenti. La metropoli è situata in posizione centrale nell’entroterra del Paese, circondata dal deserto, ed è la capitale dell’Arabia Saudita sin dall’indipendenza del Paese nel 1932.

Storicamente, è una tappa molto importante sulle vie di pellegrinaggio verso la Mecca e Medina, i più importanti luoghi di pellegrinaggio dell’Islam. In futuro, Riyadh ospiterà importanti eventi, come l’annuale “Riyadh Season” in inverno, il più grande festival dell’Arabia Saudita. Il World Expo si terrà a Riyadh nel 2030, così come la FIFA Men’s World Cup nel 2034″, conclude Lufthansa.

