Lufthansa: il leggendario Lockheed Super Star torna nell’iconico design originale

L’ex ammiraglia di Lufthansa, il Lockheed L-1649A Super Star, torna a splendere.

“Questa icona dell’aviazione del passato sfoggia ora il classico look degli anni ’50. Nelle ultime settimane, l’aereo è stato completamente riverniciato a Münster/Osnabrück Airport. Il lavoro è stato eseguito da Altitude Paint Services (APS), con L’Hamburg-based manufacturer Mankiewicz che ha generosamente fornito gratuitamente circa 500 litri di vernice speciale.

Una delle sfide principali è stata la verniciatura delle leggendarie parabole, un elemento centrale del design storico di Lufthansa. La riverniciatura si è basata su documenti storici dell’archivio della compagnia e sul detailed paint plan sviluppato dal Graphics Solutions department presso Lufthansa Technik in Amburgo”, afferma Lufthansa.

“Già dalla prossima settimana, il Super Star sarà trasportato con un mezzo pesante a Frankfurt Airport. Giusto in tempo per il centenario della fondazione di Lufthansa, diventerà, a partire dalla primavera del 2026, l’attrazione principale del nuovo conference and visitor center di Lufthansa Group, insieme al leggendario Junkers Ju 52 D-AQUI (leggi anche qui)”, prosegue Lufthansa.

“Nel 1957, il Lockheed Super Star entrò a far parte della flotta Lufthansa e fu il primo aereo a disporre dell’esclusiva “Senator Class”. La sua rotta principale era il collegamento transatlantico senza scalo per New York. Anche dal punto di vista tecnologico, l’aereo era un capolavoro. Con i suoi quattro piston engines, segnò la fine dell’era dei classic propeller aircraft. Questi voli, della durata massima di 17 ore, partivano da Amburgo, dove si trovava anche la maintenance base. Il Super Star è lungo 35,42 metri, ha un’apertura alare di 45,18 metri ed è alto 7,12 metri”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)