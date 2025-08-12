Brussels Airlines rileva una crescente domanda per destinazioni con temperature più fresche

Brussels Airlines rileva una crescente domanda di destinazioni con temperature più basse nei mesi estivi.
“La compagnia aerea belga trasporta il 12% di passeggeri in più in Scandinavia rispetto al 2024. In collaborazione con la travel agency Nordic, Brussels Airlines ha aggiunto Evenes (Norvegia) al suo network, ma anche destinazioni come Edimburgo (Scozia) e Bilbao (Spagna) stanno diventando sempre più popolari.
Con le ondate di calore in tutta Europa, le persone sono sempre più alla ricerca di destinazioni con temperature piacevoli. Brussels Airlines ha lavorato per diversificare il proprio portfolio di destinazioni per far fronte a questa domanda”, afferma Brussels Airlines.
“Funchal è una nuova destinazione nel Brussels Airlines network dall’estate 2025. Nonostante la sua posizione meridionale, il clima atlantico rende le temperature generalmente moderate durante tutto l’anno: più calde in inverno e più fresche in estate.
Evenes è offerta in collaborazione con la travel agency Nordic. Situata in Ofoten, Norvegia, e anch’essa entrata a far parte del network nel 2025. Anche in piena estate, le temperature in questa regione tendono a rimanere fresche.
Destinazioni non nuove, ma che offrono temperature fresche anche in un’estate calda: Stoccolma e Göteborg in Svezia; Copenhagen in Danimarca; Oslo in Norvegia; Vilnius in Lituania; Edimburgo in Scozia; Bilbao nel nord della Spagna”, conclude Brussels Airlines.
(Ufficio Stampa Brussels Airlines)