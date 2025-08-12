SWISS si aggiudica numerosi riconoscimenti ai “Wines on the Wing Awards”

Swiss International Air Lines (SWISS) ha ottenuto diversi riconoscimenti di alto livello ai “Wines on the Wing Awards” di quest’anno, assegnati dalla rivista Global Traveler.
“SWISS è particolarmente orgogliosa di essersi aggiudicata il primo posto nella Top International First Class Wines category, che considera un riconoscimento del suo costante impegno nel fornire la migliore qualità svizzera in volo.
Il rosso Cayas Syrah 2022 di Jean-René Germanier del Canton Valais si è classificato al primo posto anche nella Top Red Wines International First Class category.
Anche i due vini rossi serviti in SWISS Premium Economy e SWISS Economy hanno ricevuto i massimi riconoscimenti in questi ultimi “Wines on the Wing Awards”, con il primo posto assegnato all’Assemblage de Romandie dal Domaine Les Perrières di Ginevra, e il secondo posto al La Cuvée Mythique Vin de Pays d’Oc dal Languedoc-Roussillon in Francia. Anche il bianco Chasselas de Romandie, offerto agli ospiti di bordo in SWISS Premium Economy e SWISS Economy, si è classificato al secondo posto nella Top White Wines International category”, afferma SWISS.
“Sul fronte degli spumanti, SWISS si è aggiudicata due terzi posti: per il suo Pommery Cuvée Louise Millésime 2006 Parcelles First Class champagne e per lo spumante italiano Millesimato Spumante Brut, servito ai passeggeri di Premium Economy ed Economy Class.
Selezionando costantemente vini svizzeri di qualità per tutte le sue classi di viaggio, SWISS non solo offre ai suoi clienti un’esperienza enologica di prim’ordine, ma offre anche una vetrina esclusiva per il settore vinicolo svizzero, un valore ancora maggiore se si considera che meno dell’1% dei vini prodotti nel Paese viene esportato. Come confermano i “Wines on the Wing Awards”, SWISS contribuisce a far conoscere i vini svizzeri a livello internazionale anche oltre le nuvole”, prosegue SWISS.
“I “Wines on the Wing Awards” vengono assegnati ogni anno ai migliori vini serviti sui voli delle compagnie aeree internazionali. I vincitori vengono selezionati tramite degustazioni alla cieca da una giuria specializzata”, conclude SWISS.
(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)