Wizz Air: nuovi collegamenti dal Sud Italia verso Bratislava

Wizz Air annuncia un’ulteriore espansione del suo network in Italia con il lancio di tre nuove rotte internazionali che collegheranno il Sud Italia a Bratislava, la capitale della Slovacchia, in seguito all’apertura della sua nuova base.

“Le nuove rotte, che rafforzano ulteriormente i collegamenti tra l’Italia e l’Europa centro-orientale, includono:

Palermo – Bratislava: i voli opereranno a partire dal 16 dicembre con una frequenza di quattro volte a settimana: il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica.

Napoli – Bratislava: il primo volo è previsto per il 16 dicembre, con collegamenti quattro volte a settimana: il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica.

Lamezia Terme – Bratislava: i voli partiranno dal 14 novembre con una frequenza di due volte a settimana: il lunedì e il venerdì.

I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ. Tutti i voli saranno operati utilizzando i moderni aeromobili Airbus A321neo, noti non solo per il loro comfort e la bassa rumorosità, ma anche per le loro ridotte emissioni”, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare queste nuove rotte, che consolidano il nostro impegno a offrire collegamenti diretti e convenienti tra il Sud Italia e l’Europa centro-orientale. Questi nuovi collegamenti si aggiungono a quelli annunciati nelle scorse settimane, a dimostrazione che il mercato italiano è per noi uno dei più importanti d’Europa. L’apertura della nostra nuova base a Bratislava rappresenta un’opportunità eccezionale per collegare l’Italia a un’altra dinamica capitale europea. Questo piano di espansione fa parte del progetto ‘Customer First Compass’, un piano di investimenti da 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei passeggeri, espandere continuamente il network e offrire servizi sempre più innovativi. Tutto ciò è in perfetta sintonia con il nostro slogan ‘Let’s WIZZ!'”.

“Con queste nuove rotte, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza nei principali aeroporti italiani, offrendo nuove opportunità di viaggio e collegamenti diretti verso mercati europei dinamici e in rapida crescita. Con oltre 13 milioni di posti offerti nel 2025 e più di 220 rotte attive, l’Italia rimane il più grande mercato di Wizz Air in termini di passeggeri trasportati: un risultato reso possibile anche dalla strategia della compagnia aerea focalizzata sul Sud Italia”, conclude Wizz Air.

PALERMO – BRATISLAVA – Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica – Dal 16 dicembre 2025

NAPOLI – BRATISLAVA – Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica – Dal 16 dicembre 2025

LAMEZIA TERME – BRATISLAVA – Lunedì e Venerdì – Dal 14 novembre 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)