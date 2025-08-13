GE Aerospace espande la sua presenza nel Regno Unito con un long-term CT7 contract con Barnes Aerospace

GE Aerospace ha assegnato un contratto di sei anni a Barnes Aerospace per la produzione di componenti per la famiglia di motori T700/CT7 presso il suo stabilimento di Newton Abbot, Regno Unito.

“Questa partnership sosterrà gli obiettivi della UK Government Strategic Defence Review, mirati a creare supply chain resilienti e una base industriale fiorente. Riflette inoltre il crescente impegno di GE Aerospace nel fornire valore ai clienti nel Regno Unito, supportando programmi come l’UK New Medium Helicopter program e altre iniziative di impatto”, afferma GE Aerospace.

“Questo contratto evidenzia il nostro impegno nel promuovere il valore sociale, l’innovazione e la crescita economica nel settore aerospaziale del Regno Unito, supportando al contempo i T700/CT7 operators in una regione con tecnologie avanzate e servizi affidabili”, ha dichiarato Scott Keating, Executive Regional Manager for Europe at GE Aerospace.

“Nell’ambito di questo accordo, Barnes Aerospace produrrà T700/CT7 airfoils, componenti essenziali che garantiscono le performance e l’affidabilità del motore. Questo lavoro si basa su una partnership di fiducia tra GE Aerospace e Barnes Aerospace che dura da oltre 30 anni, a dimostrazione della solidità della loro collaborazione e dell’impegno condiviso nel fornire high-quality aerospace solutions”, prosegue GE Aeospace.

“Barnes Aerospace è lieta di proseguire la nostra partnership di lunga data con GE Aerospace attraverso lo sviluppo di airfoil components per il T700/CT7 program presso la nostra Newton Abbot facility in UK”, afferma George Whittier, Chief Executive Officer of Barnes Aerospace. “Questo rappresenta il primo package of work da GE Aerospace a Newton Abbot e lo consideriamo l’inizio di una relazione a lungo termine tra uno dei nostri clienti più importanti e una operating facility d’eccezione che produce già fino a un milione di airfoil components all’anno”.

“Il contratto è inoltre in linea con l’impegno di GE Aerospace nel supportare i rotorcraft customers in tutta la regione, apportando numerosi vantaggi economici al Regno Unito, tra cui la creazione di posti di lavoro, nuove opportunità di apprendistato, nuove capacità produttive, lo sviluppo di nuove competenze e l’esportazione”, continua GE Aerospace.

“Queste relazioni in espansione riflettono il continuo impegno di GE Aerospace nel costruire solide relazioni con i fornitori, che favoriscano l’impatto economico e il progresso industriale nel Regno Unito”, ha affermato Rita Flaherty, Vice President of Global Sales and Business Development at GE Aerospace.

“Il recente accordo con Barnes Aerospace è il risultato del continuo impegno di GE Aerospace nell’ampliare le sue collaborazioni commerciali con UK business, per supportare la sua presenza locale in termini di produzione e servizi e per aiutare il governo britannico a generare significativi benefici economici, sociali e ambientali attraverso il suo Social Value Model. Nell’ambito di questa iniziativa, GE Aerospace ha recentemente ospitato un UK supplier showcase event presso il suo headquarters in Evendale, Ohio, dove oltre 50 UK-based suppliers si sono riuniti per esplorare opportunità di partnership e crescita”, conclude GE Aerospace.

