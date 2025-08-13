Ryanair e Erasmus Student Network estendono la partnership per l’anno accademico 2025-2026

Ryanair e l’Erasmus Student Network (ESN) hanno annunciato che estenderanno la loro partnership per il 2026, segnando il nono anno di supporto agli studenti europei con tariffe convenienti per viaggiare durante il loro scambio educativo.

“Attraverso questa partnership esclusiva, gli studenti registrati a ESN possono accedere a una piattaforma di prenotazione dedicata sul sito Ryanair.com, dove possono usufruire di uno sconto del 10% su quattro voli di sola andata (oppure due andata e ritorno) e di un bagaglio da stiva gratuito da 20 kg per ogni volo prenotato.

Con l’inizio ormai prossimo dell’anno accademico 2025-2026, gli studenti ESN possono già prenotare i loro voli Ryanair a tariffe ridotte, approfittando degli sconti esclusivi ESN attraverso la piattaforma dedicata su Ryanair.com, valida sull’ampio network della compagnia che conta oltre 235 destinazioni”, afferma Ryanair.

Jade Kirwan, Director of Comms di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare l’estensione della nostra partnership esclusiva con l’Erasmus Student Network (ESN) per l’anno accademico 2025-2026, continuando a supportare la mobilità studentesca offrendo agli studenti registrati ESN in tutta Europa una serie di offerte di volo esclusive, tra cui sconti generosi e opzioni di bagaglio gratuito. Mentre Ryanair continua a crescere e investire in Europa, siamo entusiasti di sostenere il programma di punta dell’UE, Erasmus, e le incredibili opportunità offerte ai suoi studenti”.

Il Tesoriere di ESN, Rui Vinha, ha dichiarato: “Questo è un altro anno di impegno da parte di ESN e Ryanair per offrire viaggi più semplici e accessibili agli studenti verso le loro destinazioni di studio”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)