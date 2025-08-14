Il terzo IATA World Sustainability Symposium si terrà a Hong Kong

L’International Air Transport Association (IATA) terrà il terzo World Sustainability Symposium (WSS) a Hong Kong, il 21 e 22 ottobre 2025, ospitato da Cathay Pacific.

“L’evento riunirà leader del settore aeronautico, energetico, finanziario e politico per promuovere l’impegno del settore verso il raggiungimento di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050”, afferma IATA.

“Con l’arrivo dello IATA World Sustainability Symposium in Asia per la prima volta, siamo onorati che Hong Kong sia stata scelta come sede e Cathay Pacific come compagnia aerea ospitante. La collaborazione tra diversi settori e autorità di regolamentazione è essenziale affinché l’aviazione raggiunga i suoi obiettivi di decarbonizzazione, incontri come questo offrono una preziosa piattaforma per le voci più autorevoli, che si uniscono per promuovere un cambiamento significativo. Tale cooperazione è particolarmente importante in quanto il settore lavora per sviluppare l’ecosistema del Sustainable Aviation Fuel (SAF), con Hong Kong che ha il potenziale per diventare uno dei principali centri asiatici per il SAF in futuro”, ha affermato Ronald Lam, CEO di Cathay Group.

“Siamo a un punto cruciale. Le compagnie aeree sono pienamente impegnate a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Tuttavia, non abbiamo visto azioni sufficienti e tempestive da parte di decisori politici, aerospace manufacturers, oil companies o fuel producers a sostegno di questo impegno. Questo evento è un appello essenziale per tutti coloro che hanno a cuore il futuro del trasporto aereo, affinché superino qualsiasi sfida che impedisca di accelerare il ritmo di questa cruciale transizione energetica”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Il Simposio si svolge in una tempistica strategica. Segue la 42nd ICAO Assembly, in cui il settore avrà sostenuto politiche governative più incisive a sostegno della transizione energetica dell’aviazione verso il SAF e l’integrità del CORSIA, e precede la COP30, che si concentra sulla trasformazione degli impegni in azioni concrete. Il Simposio colmerà questi due traguardi globali con approfondimenti su misure pragmatiche per accelerare la decarbonizzazione dell’aviazione attraverso:

– Rimuovere gli ostacoli che ostacolano l’espansione della produzione di SAF.

– Attrarre finanziamenti per i 4,7 trilioni di dollari di costo della decarbonizzazione

– Integrare gli sviluppi tecnologici emergenti di operatori esistenti e start-up

– Aumentare la collaborazione lungo la catena del valore

Il Simposio si aprirà con un discorso di benvenuto di Ronald Lam, CEO di Cathay Group, e un discorso di apertura di Mable Chan, Secretary of Transport & Logistics for the Hong Kong SAR Government. Seguirà un colloquio tra Patrick Healy, Chair of the Cathay Group e Willie Walsh, IATA’s Director General, per esaminare apertamente i progressi compiuti nella decarbonizzazione.

Il gruppo di esperti internazionali che interverranno per il resto del simposio include:

Jun Ma, Chairman & President, Hong Kong Green Finance Association.

Fabiano Piccino, Air Logistics Global Head of Sustainability, Kuehne+Nagel.

Jouk Boeye, Managing Director Corporate Sourcing, Supply Chain Sustainability & Net Zero Operations, HSBC.

Christopher Au, Director Asia Pacific Climate Risk Centre, WTW.

Ayesha Choudhury, Chief Commercial Officer, Infinium“, prosegue IATA.

“Il WSS è il luogo in cui le compagnie aeree e tutti gli stakeholder si riuniscono per sviluppare la comprensione e le politiche necessarie per raggiungere la sostenibilità finanziaria e ambientale delle compagnie aeree. È una piattaforma per una collaborazione radicale, che coinvolge tutte le discipline e i settori, dove gli sforzi possono essere coordinati per portare soluzioni pratiche sul mercato. La decarbonizzazione del settore aereo non è solo una questione di settore, ma parte della transizione energetica globale che attraversa l’intera economia mondiale. Se trattata come tale, adottando un approccio olistico che comprenda politica, energia e finanza, agricoltura, tecnologia e altro ancora, sarà possibile raggiungere net-zero CO2 emissions entro il 2050”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s SVP Sustainability and Chief Economist.

(Ufficio Stampa IATA)