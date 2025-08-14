flydubai rafforza la crescita strategica con 12 nuove consegne di aeromobili nel 2025

flydubai ha ricevuto sette nuovi aeromobili dall’inizio del 2025 e prevede di accogliere altri cinque Boeing 737 MAX 8 entro la fine dell’anno.

“Queste aggiunte sono parte integrante dei piani di crescita strategica della compagnia, che puntano a espandere ulteriormente il network, migliorare l’efficienza operativa e aumentare la capacità sulle rotte già servite.

I sette nuovi aeromobili, consegnati tra aprile e agosto 2025, hanno portato la flotta di flydubai a 93 unità. Una volta completate le 12 consegne previste per quest’anno, la flotta supererà i 95 velivoli, supportando un network in continua espansione che conta oltre 135 destinazioni in 57 paesi. Questa crescita consente di aprire mercati ancora poco serviti, creando maggiori opportunità di viaggio e rafforzando ulteriormente la posizione di Dubai come importante hub globale dell’aviazione”, afferma flydubai.

Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, ha dichiarato: “L’arrivo di questi nuovi aeromobili è la prova della nostra visione strategica a lungo termine e della fiducia nel futuro del trasporto aereo. L’investimento nella flotta ci permette di offrire ai passeggeri più scelta, maggiore comodità e una migliore connettività. Queste consegne fanno parte di un arretrato che ha subito ampi ritardi negli ultimi anni e, nonostante la consegna di 12 aeromobili quest’anno, restiamo indietro di 20 unità rispetto alle previsioni iniziali”.

“Il costante interesse da parte dei nostri partner finanziari evidenzia la solidità del nostro modello di business e il nostro impegno a contribuire alla leadership degli Emirati Arabi Uniti nell’aviazione globale. Guardando al futuro, questi aeromobili ci consentiranno di aprire nuove destinazioni, ottimizzare le operazioni e svolgere un ruolo ancora più rilevante nella crescita di Dubai come hub internazionale”, ha aggiunto Al Ghaith.

“La risposta positiva alle richieste di finanziamento (RFP) della compagnia e la capacità di ottenere condizioni competitive per queste consegne riflettono la forte fiducia che le istituzioni finanziarie e i lessor internazionali ripongono nel solido modello di business di flydubai e nelle sue prospettive di crescita. L’interesse del mercato conferma la resilienza della compagnia e il suo ruolo di motore chiave del settore aereo degli Emirati Arabi Uniti. Il finanziamento per i primi sette aeromobili ricevuti quest’anno è stato ottenuto tramite finanziamento islamico da Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), finanziamento a debito tradizionale da The National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK), oltre a operazioni di vendita e leaseback con JP Lease Products & Services Co., Ltd (JLPS) e JLPS Ireland Limited.

Parallelamente alla crescita della flotta, flydubai continua a espandere il proprio network che ha aggiunto 11 nuove destinazioni nel 2025, tra cui mete estive stagionali come Antalya e Al Alamein, oltre a Damasco e Peshawar. A partire da settembre, la compagnia inaugurerà quattro nuove destinazioni europee: Chisinau e Iasi, mentre da dicembre saranno operative le rotte per Vilnius e Riga, rafforzando la presenza nel continente e offrendo ai passeggeri più scelta e migliori collegamenti.

Oltre alle nuove consegne di aeromobili, flydubai ha continuato a investire nel miglioramento dell’esperienza di viaggio e nell’innovazione. Dal 2024, 23 Boeing 737-800 di nuova generazione hanno subito un completo ammodernamento della cabina nell’ambito di un programma di retrofit multimilionario che proseguirà fino al 2026. I nuovi interni includono poltrone letto di punta in Business Class e un sistema di intrattenimento di alto livello in Economy Class, garantendo un’esperienza di viaggio uniforme e migliorata su tutta la flotta.

Per sostenere i piani di crescita strategica, la campagna di reclutamento di flydubai ha portato la forza lavoro a oltre 6.500 dipendenti in diverse funzioni, con un aumento del 10% rispetto al 2024. La compagnia ha inoltre lanciato il nuovo programma di addestramento per piloti Ab Initio (MPL), destinato a formare gli studenti come futuri piloti, che avranno un ruolo chiave nel supportare le ambiziose prospettive di crescita della compagnia”, prosegue flydubai.

“Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa. flydubai opera anche voli stagionali estivi da Olbia“, conclude flydubai.

