La Polonia finalizza accordo per modernizzare la F-16 fleet

Lockheed Martin informa: “Il Polish Ministry of National Defence ha finalizzato una Letter of Offer and Acceptance (LOA) con l’U.S. government per modernizzare la sua flotta di 48 F-16 Block 52+ aircraft con la advanced F-16 Viper configuration, nota anche come F-16V. Lockheed Martin sarà il primary contractor per l’operazione di modernizzazione, che migliorerà significativamente le capacità della Poland F-16 fleet, garantendone la continua rilevanza.
Il pacchetto di modernizzazione include l’integrazione di: APG-83 Active Electronically Scanned Array Scalable Agile Beam radar; high-resolution Center Pedestal Display; upgraded Mission Computer e new Display Generator.
Ulteriori upgrade comprendono: Advanced helmet-mounted devices; Electronic warfare enhancements; Sniper Advanced Targeting Pod with Digital Video Interface; Automatic Ground Collision Avoidance System; Modifiche strutturali che estenderanno la vita utile del velivolo a 12.000 ore di volo.
L’accordo, che include anche aggiornamenti del simulatore, si basa sulla partnership ventennale di Lockheed Martin con la Polish Air Force e si allinea alla roadmap a lungo termine per la modernizzazione della difesa del Paese”.
“Gli F-16 Viper upgrades rafforzano la flotta polacca per le missioni future”, ha affermato Nick Smythe, vice president of Sustainment Campaign Strategies and Business Development at Lockheed Martin. “Questi miglioramenti offrono capacità aeree avanzate mantenendo l’F-16 interoperabile con piattaforme di quinta generazione come l’F-35, supportato da una prontezza costante e dalla partnership con l’industria polacca”.
“Lockheed Martin collaborerà con Wojskowe Zaklady Lotnicze No. 2 (WZL-2) per eseguire i lavori di ammodernamento nel Paese, sfruttando le competenze e le strutture locali. Questo sforzo promuoverà anche lo sviluppo della forza lavoro e approfondirà la cooperazione con i partner dell’industria della difesa polacca, contribuendo alla crescita del settore della difesa polacco.
Nell’ultimo decennio, Lockheed Martin ha investito 1,8 miliardi di dollari nell’ecosistema della difesa polacco, collaborando con l’industria locale per espandere la capacità della supply chain e accelerare la consegna di sistemi critici”, conclude Lockheed Martin.
(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Ministry of National Defence of the Republic of Poland – Lockheed Martin)