Lufthansa: il leggendario Lockheed Super Star trova una nuova casa a Francoforte

Un pezzo di storia dell’aviazione è tornato a Francoforte mercoledì sera. Il leggendario Lockheed Super Star ha raggiunto la sua nuova casa nel futuro Lufthansa Conference and Visitor Center. Dalla prossima primavera sarà esposto al pubblico in una mostra permanente.

“Lo storico aereo, simbolo di innovazione ed eleganza negli anni ’50, è stato riverniciato nella sua livrea originale nelle ultime settimane. Grazie all’ausilio di documenti storici provenienti dagli archivi della compagnia e alla competenza di Graphics Solutions, una divisione di Lufthansa Technik, l’aereo è stato riverniciato in ogni dettaglio (leggi anche qui). La fusoliera e l’impennaggio sono stati trasportati a Francoforte con un mezzo pesante. Le ali seguiranno la prossima settimana.

Insieme al leggendario Junkers Ju 52, il Lockheed Super Star sarà l’attrazione principale del nuovo edificio. Grazie alla facciata in vetro, i visitatori potranno ammirare le due icone della storia dell’aviazione anche dall’esterno. L’inaugurazione del Conference and Visitor Center coincide con il centenario della fondazione della prima Lufthansa e sottolinea l’importanza della storia dell’aviazione per Lufthansa Group“, afferma Lufthansa.

“Il Lockheed Super Star entrò a far parte della flotta Lufthansa nel 1957 e fu il primo aereo a disporre dell’esclusiva classe Senator. Veniva utilizzato principalmente sulla rotta transatlantica senza scalo per New York, rendendo il Lockheed Super Star un capolavoro tecnico. Con i suoi quattro piston engines, chiuse il capitolo dei classic propeller aircraft. I voli, che duravano fino a 17 ore, decollavano da Amburgo, dove si trovava anche la maintenance base. Il Super Star è lungo 35,42 metri, ha un’apertura alare di 45,18 metri ed è alto 7,12 metri”, prosegue Lufthansa.

“Nelle immediate vicinanze del Lufthansa Aviation Center (LAC), Lufthansa Group ha avviato la costruzione di un nuovo Conference and Visitor Center presso Frankfurt Airport nel 2024, un luogo che rappresenterà nuove forme di collaborazione per i dipendenti e, allo stesso tempo, per clienti, partner commerciali e appassionati di aviazione.

Lo spirito pionieristico e la competenza di Lufthansa saranno riportati in vita, in particolare in relazione al futuro dell’aviazione, ma anche alla storia della compagnia. Due aerei Lufthansa restaurati saranno esposti in modo permanente come principali attrazioni storiche: lo Junkers Ju 52 (leggi anche qui) e il leggendario Lockheed Super Star.

I visitatori potranno esplorare numerosi reperti della storia di Lufthansa in una galleria aperta al pubblico, alcuni dei quali saranno esposti al pubblico per la prima volta. Come il training and conference hotel del Gruppo, “Lufthansa Seeheim”, anche il Frankfurt Conference and Visitor Center sarà aperto per eventi esterni e offrirà ai visitatori delizie culinarie in una caffetteria”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)