News Brevi – 14.08.2025

RYANAIR: SCOPRI LE CITTÀ PIÙ FRESCHE D’EUROPA – Ryanair informa: “Con l’estate nel pieno, le città italiane si fanno calde e affollate, e muoversi tra le vie può diventare faticoso. Se senti il bisogno di una pausa, perché non lasciarti alle spalle il caldo intenso e cercare un po’ di freschezza? Immagina di passeggiare in luoghi dove l’aria è più leggera, le temperature si aggirano intorno ai 25°C e il tempo sembra scorrere più lentamente. Un’atmosfera rilassata, perfetta per godersi ogni angolo senza fretta e senza il solito trambusto estivo. Questo agosto, Ryanair ti invita a scoprire le città europee più fresche. Dai paesaggi incantevoli della Norvegia, punteggiati da fiordi spettacolari, al fascino medievale dell’Estonia e all’atmosfera storica della Scozia, queste mete meno battute offrono il mix ideale per l’estate: aria pulita, clima mite e cultura locale autentica, il tutto lontano dalle folle e senza prezzi troppo alti. Bergen, Norvegia: voli diretti per Oslo da Milano Bergamo e Pisa. Tallinn, Estonia: voli diretti da Milano Malpensa. Edimburgo, Scozia: voli diretti da Bari, Bologna, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Ciampino, Venezia. Santander, Spagna: voli diretti da Bologna, Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Treviso”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Con l’aumento delle temperature in Italia questo agosto, sempre più viaggiatori cercano sollievo dal caldo intenso senza rinunciare alla voglia di esplorare e scoprire nuove esperienze. Le città più fresche d’Europa rappresentano l’alternativa ideale, luoghi dove godersi un clima piacevole, aria pulita e culture locali vivaci per tutta l’estate. Grazie all’ampia rete di voli diretti e tariffe low cost di Ryanair dagli aeroporti italiani principali, è più semplice che mai lasciare il caldo alle spalle e raggiungere queste mete rinfrescanti. Che tu sia attratto dai mozzafiato fiordi norvegesi e dalla natura incontaminata, dalle affascinanti vie medievali e dalla vivace scena dei caffè in Estonia, o dalla ricca storia e dall’atmosfera accogliente della Scozia, Ryanair ti porterà a destinazione in modo rapido, conveniente e confortevole. Quest’estate, non limitarti a fuggire dal caldo, vivi nuove esperienze e crea ricordi indimenticabili, restando sempre fresco”.

FIRMATO L’EXECUTIVE ORDER PER RAFFORZARE LA COMPETITIVITA’ SPAZIALE DEGLI STATI UNITI – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary and Acting NASA Administrator Sean P. Duffy, si è unito al Presidente Donald J. Trump alla Casa Bianca per la storica firma dell’Executive Order ‘Enabling Competition in the Commercial Space Industry'”. “Si pensa che il Department of Transportation sia solo aerei, treni e automobili, ma abbiamo un ruolo fondamentale da svolgere per sbloccare l’ultima frontiera. Riducendo la burocrazia che blocca la costruzione degli spazioporti, semplificando le licenze di lancio in modo che possano essere rilasciate su larga scala e creando posizioni di alto livello nel governo, possiamo dare il via alla prossima ondata di innovazione. Alla NASA, questo significa continuare a collaborare con le commercial space companies e migliorare la capacità di lancio dei nostri spazioporti”, ha affermato l’U.S. Transportation Secretary and Acting NASA Administrator Sean P. Duffy. “L’Executive Order consentirà un competitive launch marketplace e aumenterà sostanzialmente la cadenza dei commercial space launch e le nuove attività spaziali entro il 2030”, prosegue la FAA. “La FAA sostiene fermamente l’executive order del Presidente Trump per garantire che gli Stati Uniti siano leader nella crescente space economy e continuino a essere leader mondiali nel trasporto spaziale e nell’innovazione”, ha affermato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Questo ordine rimuove in modo sicuro le barriere normative, consentendo alle aziende statunitensi di dominare le commercial space activities”. “L”Enabling Competition in the Commercial Space Industry’ Executive Order contribuirà a snellire le procedure di approvazione delle licenze e dei permessi commerciali per gli operatori con sede negli Stati Uniti. Ciò include l’eliminazione delle barriere normative, un migliore esercizio delle flessibilità disponibili e l’accelerazione delle verifiche ambientali per i lanci e i rientri commerciali. Ridurrà inoltre la burocrazia superflua per facilitare la costruzione di nuovi spazioporti negli Stati Uniti, dove verranno lanciate più commercial space operations. Per garantire questa infrastruttura spaziale di nuova generazione, saranno eliminati i processi di revisione duplicati e le verifiche ambientali saranno accelerate. Saranno promosse nuove space activities come in-space manufacturing and orbital refueling, attraverso un quadro semplificato. Sarà istituita una nuova posizione nell’Office of the Secretary con la responsabilità di consigliare il Secretary of Transportation su innovation and deregulation nella commercial space industry. L’Executive Order mitigherà il rischio che gli Stati Uniti perdano il loro vantaggio competitivo nella commercial space industry, smantellando le barriere normative che impediscono una rapida innovazione ed espansione”, conclude la FAA.

EVE ANNUNCIA UNA RACCOLTA DI CAPITALE AZIONARIO DA 230 MILIONI DI DOLLARI E UNA DOPPIA QUOTAZIONE NEGLI STATI UNITI E IN BRASILE – Embraer informa: “Eve Air Mobility (Eve), società dedicata allo sviluppo di una suite di soluzioni per l’Urban Air Mobility (UAM) market, tra cui un electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, ha annunciato di aver stipulato accordi di sottoscrizione con BNDESPAR, una sussidiaria della Brazilian Development Bank (BNDES), Embraer e altri investitori istituzionali per l’emissione e la vendita, in una raccolta di capitale tramite Registered Direct Offering, di un totale di 47.422.680 azioni ordinarie a 4,85 dollari per azione. Include la sottoscrizione di Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da parte di BNDES, ciascuna delle quali rappresenta un’azione ordinaria al prezzo di 26,21 R$ per BDR, per un ricavo lordo totale di 230 milioni di dollari, al netto delle commissioni dell’agente di collocamento e delle spese di offerta stimate (Registered Direct Offering), la cui chiusura è prevista per il 15 agosto 2025. Le BDR sono state approvate per la quotazione sulla Sao Paulo Stock Exchange e saranno consegnate a BNDES in Brasile. Eve utilizzerà il ricavo lordo delle BDR per pagare i servizi svolti in Brasile e intende utilizzare il restante ricavo netto della Registered Direct Offering per scopi aziendali generali, tra cui operazioni di finanziamento, possibili acquisizioni aziendali o investimenti strategici e il rimborso del debito in essere”. “La doppia quotazione di Eve negli Stati Uniti e in Brasile è in linea con il nostro continuo impegno a diversificare la nostra base di investitori, attraendo nuovi azionisti da diverse località”, ha dichiarato Eduardo Couto, Chief Financial Officer, Eve. Johann Bordais, CEO di Eve, ha aggiunto: “Questa raccolta di capitale segna una pietra miliare significativa nel nostro percorso. Supporta la nostra visione e alimenta la nostra missione di trasformare la mobilità urbana. Siamo orgogliosi di avere BNDES a bordo e apprezziamo profondamente il continuo impegno di Embraer nei confronti di Eve e del nostro programma”.

AIR CANADA EMETTE UNA LOCKOUT NOTICE PER MITIGARE L’IMPATTO DELLO SCIOPERO SUI CLIENTI E CONSENTIRE UNA CHIUSURA ORDINATA – Air Canada informa: “Air Canada ha dichiarato di aver emesso la statutory 72-hour lockout notice prevista dalla legge al Canadian Union of Public Employees (CUPE), che rappresenta 10.000 flight attendants di Air Canada e Air Canada Rouge, dopo che il sindacato ha comunicato la sua intenzione di iniziare uno sciopero. Per garantire ai clienti la certezza del servizio, Air Canada avvierà una graduale riduzione della maggior parte delle sue operazioni, che si concluderà nei prossimi tre giorni. La compagnia aerea ha inoltre richiesto un arbitrato governativo per risolvere la situazione. Nonostante otto mesi di trattative, Air Canada non è riuscita a raggiungere un accordo provvisorio con il sindacato. L’11 agosto Air Canada ha presentato al sindacato una proposta completa e rivista, che non prevedeva alcuna concessione in cambio da parte dei suoi assistenti di volo e prevedeva un aumento del 38% della retribuzione totale in quattro anni. L’offerta affrontava anche la questione della retribuzione a terra, il miglioramento delle pensioni e dei benefit, l’aumento dei periodi di riposo per l’equipaggio e conteneva altri miglioramenti. In un ulteriore tentativo di prevenire interruzioni dei viaggi, Air Canada aveva anche offerto al CUPE di avviare un arbitrato vincolante con una terza parte per risolvere i punti in sospeso. Il CUPE ha risposto emettendo un avviso per iniziare uno sciopero già dal 16 agosto”. “Ci rammarichiamo dell’impatto che un’interruzione avrà sui nostri clienti, sui nostri stakeholder e sulle comunità che serviamo. Tuttavia, l’intenzione dichiarata del sindacato di indire uno sciopero ci pone in una posizione in cui la nostra unica linea d’azione responsabile è quella di garantire la certezza attuando una sospensione ordinata delle operazioni di Air Canada e Air Canada Rouge attraverso un lockout. Come abbiamo visto altrove nel nostro settore con altre interruzioni del lavoro, chiusure non pianificate o incontrollate, come quella che stiamo ora rischiando a causa di uno sciopero, possono creare un caos per i viaggiatori di gran lunga peggiore”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive of Air Canada. “I voli Air Canada Express operati da Jazz e PAL Airlines continueranno a operare normalmente. Tuttavia, questi partner regionali trasportano solo circa il 20% dei passeggeri giornalieri di Air Canada. Air Canada e Air Canada Rouge trasportano circa 130.000 passeggeri al giorno che potrebbero essere interessati da un’interruzione, inclusi i 25.000 canadesi che la compagnia aerea riporta a casa dall’estero ogni giorno, che potrebbero rimanere bloccati”, conclude Air Canada.

JETBLUE AGGIUNGE NUOVI VOLI IN FLORIDA, AMERICA LATINA E CARAIBI – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato un ampliamento della sua mappa di rotte con l’aggiunta di destinazioni e più voli che rafforzano la sua posizione nei mercati chiave del turismo e rafforzano le sue città di riferimento, Boston e New York. L’ultima novità, ora prenotabile su jetblue.com, include il primo volo JetBlue per Vero Beach (VRB) in Florida e il ritorno del servizio per Daytona Beach (DAB), portando le tariffe basse e il servizio pluripremiato della compagnia aerea verso destinazioni costiere più popolari e meno servite. JetBlue offrirà voli per le due famose città balneari della Florida sia dal Boston Logan International Airport (BOS) che dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK) a partire da dicembre 2025”. “La Florida continua a essere un luogo in cui la combinazione unica di tariffe basse e un servizio eccellente di JetBlue riscuote grande successo e siamo orgogliosi di ampliare la nostra presenza con queste nuove destinazioni per soddisfare la domanda dei clienti”, ha dichiarato Dave Jehn, JetBlue’s vice president, network planning and airline partnerships. “Sempre in Florida, JetBlue sta aggiungendo un servizio verso il Long Island MacArthur Airport (ISP) da Tampa (TPA) e Fort Myers (RSW), offrendo maggiore comodità ai viaggiatori. JetBlue offre già un servizio diretto per Fort Lauderdale, Orlando e West Palm Beach da Long Island. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo un servizio dalla Florida alla Repubblica Dominicana, con nuove rotte da Tampa a Punta Cana (PUJ) e da Fort Lauderdale a Santiago de los Caballeros (STI), aumentando i collegamenti internazionali dalla Florida e offrendo ai viaggiatori ancora più modi per raggiungere i Caraibi con JetBlue. JetBlue sta inoltre rafforzando il suo impegno verso la sua città principale, Boston, ampliando significativamente il servizio per l’America Latina e i Caraibi questo inverno dal Logan International Airport. La compagnia aerea amplierà il servizio verso quattro destinazioni popolari quest’inverno: St. Thomas (STT), Liberia, Costa Rica (LIR), St. Maarten (SXM) e Nassau, Bahamas (NAS), offrendo ora voli giornalieri per ciascuna di esse. JetBlue aggiungerà anche un secondo volo il sabato per Grand Cayman (GCM) e Bridgetown, Barbados (BGI) durante la stagione”, conclude JetBlue.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA UN INDUSTRIAL COLLABORATION PROJECT CON SMU PER IL PHILIPPINES MULTI ROLE FIGHTER PROGRAM – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin sta ampliando il pacchetto di collaborazione industriale per le Filippine nell’ambito della sua F-16 Block 70 solution per il Multi Role Fighter program del Paese. L’offerta ampliata include una partnership strategica con la Southern Methodist University (SMU) per promuovere l’innovazione digitale, la creazione di proprietà intellettuale e lo sviluppo della forza lavoro con le università e l’industria filippine. La partnership fornirà una piattaforma completa per il trasferimento di tecnologia e conoscenze, inclusi finanziamenti per business incubation, iniziative governative e programmi accademici. Verranno creati un world-class research lab e un training space, che consentiranno ai professionisti filippini di sviluppare soluzioni e prototipi innovativi applicabili in diversi settori”. “Ci impegniamo a investire nello sviluppo di nuove capacità e proprietà intellettuali in stretta collaborazione con le principali università e aziende delle Filippine”, ha affermato Jess Koloini, Lockheed Martin F-16 Business Development. “Questa partnership non solo sosterrà la Self-Reliant Defense Posture (SRDP) del Paese, ma avrà anche un impatto duraturo sulla forza lavoro filippina, stimolando la crescita economica e la prosperità”. “La partnership sfrutterà le competenze del Center for Digital and Human-Augmented Manufacturing (CDHAM) e del Deason Innovation Gym (DIG) della SMU per migliorare significativamente la capacità di ricerca e sviluppo delle Filippine in materia di digital modeling, simulations, virtual and augmented reality, robotics, automation and Artificial Intelligence. I componenti chiave della partnership includono l’accesso a state-of-the-art innovation tools and equipment presso la SMU, che consentono ai professionisti filippini di sviluppare soluzioni e prototipi innovativi; finanziamenti per business incubation, government initiatives and academic programs; creazione di un world-class research lab and training space; collaborazione con importanti università e aziende nelle Filippine per sviluppare nuove competenze e proprietà intellettuali”, prosegue Lockheed Martin. “Questa partnership rappresenta un investimento nella forza lavoro filippina”, ha affermato il Dr. Ben Zoghi, Southern Methodist University Associate Dean for Advanced Studies and Industry Partnerships. “Questi progetti daranno una spinta significativa al mondo accademico e industriale delle Filippine, consentendo loro di sfruttare le tecnologie di innovazione digitale per guidare la crescita economica e la competitività industriale globale”. “L’F-16 Block 70 è la versione più avanzata dell’F-16 fighter jet, offrendo capacità e performance senza pari. Il pacchetto di collaborazione industriale di Lockheed Martin è progettato per supportare lo sviluppo economico delle Filippine e gli SRDP goals, migliorando al contempo le security capabilities del paese”, conclude Lockheed Martin.